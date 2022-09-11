الإمارات الأولى عالميا فِيْ 156 مؤشرا تنمويا.. تفوق يتجاوز الجائحة

واحتلت الإمارات الصدارة المطلقة عالميا فِيْ 156 مؤشرا تنمويا متجاوزة ما حققته قبل جائحة كورونا.

استطاعت الإمارات تحسين مؤشراتها العالمية بفضل سرعتها فِيْ تجاوز آثار جائحة كورونا، وتحقيق التوازن المطلوب بين صحة الإنسان والمصالح الاقتصادية.

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكَمْ دبي “لا تزال العديد من دول شرق وغرب العالم تعاني من آثار الوباء … والتجارة العالمية لم تفعل ذلك بعد. استعادت قوتها بعد … لكن الإمارات أصبحت نموذجًا واستثناءًا عالميًا فِيْ سرعة وقوة النمو بعد الوباء.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فِيْ تغريدات على حسابه الرسمي على تويتر “مؤشراتنا التنموية اليوم حققت المركز الأول عالمياً فِيْ 156 مؤشراً مقارنة بـ 121 مؤشراً قبل الوباء … و 432 مؤشراً من بين العشرة الأوائل عالمياً مقارنة. حتى 314 قبل الوباء. نحن الأوائل عالميًا فِيْ جذب المواهب، فِيْ البنية التحتية، فِيْ مرونة القوانين، وقدرتنا على التكَيْفَ، وما إلَّى ذلك. ”

مؤشرات تعبر عَنّْ قيادة دولة الإمارات

وتفصيلاً استعرض مجلس الوزراء، خلال جلسته، نتائج ومؤشرات تنافسية الدولة على المستوى العالمي، حيث حققت دولة الإمارات نتائج متميزة فِيْ عدد من المؤشرات، بلغت 156 مؤشراً فِيْ المرتبة الأولى عالمياً لعام 2022، مقابل 121 مؤشرا فِيْ عام 2022.

فِيْ حين بلغ عدد المؤشرات التي تحققت فِيْها المراكز الخمسة الأولى 288 مؤشرًا، مقابل 189 مؤشرًا فِيْ عام 2022، و 432 مؤشرًا من بين العشرة الأوائل عالميًا للعام الحالي، مقارنة بـ 314 مؤشرًا فِيْ عام 2022.

للعام السادس على التوالي، تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فِيْ تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 الصادر عَنّْ مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية. .

حافظت الإمارات على ريادتها فِيْ المرتبة الأولى إقليمياً فِيْ الترتيب العام والمرتبة 12 عالمياً، متقدمة على دول مثل لوكسمبورغ، كندا، ألمانيا، الصين، النمسا، أستراليا، بلجيكا، المملكة المتحدة، فرنسا، اليابان، لتبقى الإمارات. الدولة العربية الوحيدة التي قادت دول المنطقة لست سنوات متتالية.

الأول فِيْ العالم

وبحسب نتائج التقرير، احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً فِيْ 19 مؤشراً، بينما احتلت المرتبة الأولى عالمياً فِيْ 62 مؤشراً، ومن بين العشرة الأوائل عالمياً فِيْ 100 مؤشر، من إجمالي 334 مؤشر غطاها التقرير هذا العام. .

قفزت الإمارات 4 مراكز فِيْ وقت واحد لتنضم إلَّى المراكز العشرة الأولى عالمياً فِيْ التنافسية الرقمية لعام 2022، وحافظت على ريادتها إقليمياً.

وبحسب التقرير الصادر عَنّْ مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية “IMD” فِيْ مدينة لوزان السويسرية، فقد قفز ترتيب الإمارات إلَّى المركز العاشر فِيْ عام 2022 مقارنة بالمرتبة الرابعة عشرة فِيْ عام 2022، وهِيْ الدولة الأولى فِيْ العالم. العالم العربي والشرق الأوسط.

كَمْا احتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً من حيث سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول، حيث بلغ متوسط ​​سرعة الإنترنت فِيْ الإمارات 134.48 ميجابايت / ثانية، بينما كان المتوسط ​​العالمي 30 ميجابايت / ثانية.

واحتلت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً فِيْ استخدام الإنترنت، بنسبة 99٪، مقارنة بالمتوسط ​​العالمي البالغ 62.5٪، مما يشير إلَّى أن عدد مستخدمي الإنترنت فِيْ الإمارات بلغ 9،935،967 مستخدمًا.