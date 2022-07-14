الإمارات الأولى عربيا فِيْ تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين 2022

احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً فِيْ تقرير الفجوة بين الجنسين 2022 الصادر عَنّْ المنتدى الاقتصادي العالمي.

وصعد أداء الإمارات 4 مراتب عالمية دفعة واحدة، حيث تقدمت إلَّى المرتبة 68 عالمياً من بين 146 دولة شملها التقرير فِيْ عام 2022.

كشف تقرير حديث صادر عَنّْ المنتدى الاقتصادي العالمي حول الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2022، أن الفجوة فِيْ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد تقلصت بنسبة 63.4٪.

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة البلدان ذات أعلى تكافؤ بين الجنسين.

وبحسب التقرير، يعد هذا ثاني أكبر تقدم من حيث تقليص الفجوة بين الجنسين هذا العام.

وأوضح أنه بمتوسط ​​درجة مرجحة للسكان يبلغ 63.4٪، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لديها ثاني أكبر فجوة بين الجنسين بعد جنوب آسيا.

لا تزال درجة الجنس فِيْ المنطقة مماثلة للإصدار الأخير، الذي يمنح منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إطارًا زمنيًا لسد فجوة 115 عامًا.

وجاء فِيْ التقرير أن إسرائيل والإمارات العربية المتحدة ولبنان من بين الأفضل أداءً، بينما كانت قطر وعمان والجزائر هِيْ الأسوأ أداءً.

والدول التي شهدت أكبر تحسن فِيْ المنطقة هذا العام، مقارنة بعام 2022، هِيْ السعودية والمغرب والكويت.

وتشير البيانات إلَّى أنه تم إحراز بعض التقدم فِيْ المنطقة فِيْما يتعلق بسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين، بمعدل زيادة 2٪، حيث عزز عدد من الدول مشاركة المرأة فِيْ القوى العاملة وتفعيل نصيبها فِيْ الأدوار الفنية.

لم تتغير النتيجة النهائية من نتائج التقرير الأخير، الذي يحدد إطارًا زمنيًا مدته 115 عامًا لسد الفجوة.

على الصعيد العالمي، لا تزال أيسلندا تتصدر قائمة البلدان الأكثر مساواة بين الجنسين، تليها فنلندا والنرويج ونيوزيلندا والسويد.

ويشير التقرير الذي شمل 146 دولة فِيْ عام 2022، إلَّى أن الفترة التي أعقبت تفشي فِيْروس كورونا لم تشهد أي انخفاض فِيْ مستوى الفجوة بين الجنسين، حيث تمكنت دولة واحدة فقط من كل خمس دول من سد الفجوة بين الجنسين بحلول 1٪ على الأقل. فِيْ العام الماضي.

تظهر النتائج أنه على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه فِيْ العام الماضي، كان الإنجاز الوحيد هُو تقليل الوقت المستغرق لتحقيق التكافؤ بين الجنسين بأربع سنوات فقط.

تشير البيانات إلَّى أنه فِيْما يتعلق بالصحة والبقاء على قيد الحياة، فقد تقلصت الفجوة بين الجنسين بنسبة 95.8٪، بينما تقدم التحصيل العلمي بنسبة 94.4٪ فِيْ هذا المجال.

وانخفضت الفجوة من حيث الفرص والمشاركة الاقتصادية بنسبة 60.3٪، بينما أظهر التمكين السياسي زيادة بنسبة 22٪.

بين عامي 2022 و 2022، ارتفع المؤشر الفرعي للمشاركة والفرص الاقتصادية بنسبة 1.6٪، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على تقدم المرأة فِيْ الأدوار المهنية والفنية وتراجع فجوة الأجور، مع ملاحظة أن الفجوة بين الجنسين على مستوى اتسعت القوة العاملة.

شهد المؤشر الفرعي للصحة والبقاء تحسناً طفِيْفاً من 95.7٪ إلَّى 95.8٪، بينما انخفض المؤشر الفرعي للتحصيل التعليمي من 95.2٪ إلَّى 94.4٪.

وأشار التحليل إلَّى أن أزمة غلاء المعيشة أثرت على المرأة بشكل غير متناسب، إثر الخسائر التي لحقت بسوق العمل خلال فترة الوباء والتدهُور المستمر للبنية التحتية للرعاية الصحية.