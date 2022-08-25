الإمارات الأولى عربيا فِيْ حجم التسهِيْلات العقارية التجارية

قال صندوق النقد العربي، إن إجمالي التسهِيْلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العقاري بمجموعة الدول العربية ارتفع بنهاية العام الماضي 2022.

وأوضح الصندوق أن إجمالي الزيادة بلغ نحو 28 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2022، مشيرا إلَّى أن قطاع العقارات فِيْ الدول العربية من أهم القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي.

الإمارات الأولى

وأشار إلَّى أن الإمارات جاءت فِيْ المرتبة الأولى بين مجموعة الدول من حيث حجم التسهِيْلات العقارية التجارية حيث بلغت قيمتها 25.6 مليار دولار (94.03 مليار درهم)، فِيْما جاءت مصر فِيْ المرتبة الثانية بقيمة 8.3 مليار. دولار.

وأوضح الصندوق فِيْ تقرير الاستقرار المالي للدول العربية، أن إجمالي التسهِيْلات الائتمانية العقارية لمجموعة الدول العربية التي تضم 9 دول عربية، بلغ نحو 245 مليار دولار نهاية عام 2022، مقابل حوالي 217 مليار دولار فِيْ نهاية عام 2022. نهاية عام 2022، بزيادة قدرها 12.9٪. وذكر التقرير أن السعودية والمغرب والإمارات تصدرت المراكز الثلاثة الأولى من حيث نسبة التسهِيْلات العقارية إلَّى إجمالي التسهِيْلات الائتمانية، حيث بلغت نسبتها 27.6٪ و 27.4٪ و 26٪ نهاية العام الماضي، على التوالي، وفقًا لوكالة وام.

وأشار إلَّى أن هناك اهتماماً من جانب البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربي والقطاع المصرفِيْ فِيْ الدول العربية لدعم القطاع العقاري من جهة، ومن جهة أخرى، التقييم المستمر للبنوك المركزية للأسعار الجارية. المخاطر النظامية التي قد تنشأ من هذا القطاع.