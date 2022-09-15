الإمارات الأولى فِيْ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤشر جودة البنية التحتية

تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فِيْ مؤشر جودة البنية التحتية للتنمية المستدامة، وجاءت فِيْ المرتبة 11 عالمياً.

احتلت الإمارات المرتبة الأولى فِيْ المؤشر الصادر عَنّْ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” والشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة (INet QI) لعام 2022 عَنّْ فئة الدول التي يتراوح ناتجها المحلي الإجمالي بين 100 مليار دولار وتريليون دولار، متقدمة. دول مثل البرتغال وسنغافورة وفنلندا والدنمارك وبلجيكا.

أداة فعالة

يعتبر هذا المؤشر أداة فعالة لمقارنة قوة البنية التحتية للجودة فِيْ دول العالم لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مما يعكس القدرات المتقدمة لدولة الإمارات فِيْ نظام البنية التحتية للجودة.

يعتمد المؤشر على 5 عَنّْاصر أساسية المواصفات والمقاييس والاعتماد وتقييم المطابقة وسياسة الجودة الوطنية، بما يدعم تطبيق التشريعات الوطنية ويسهم فِيْ تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية، بالإضافة إلَّى مساهمته فِيْ تلبية الاحتياجات. من الشركاء من الحكومة والقطاع الخاص والمصنعين والموردين والمستهلكين.

نظام متقدم

أكد عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن دولة الإمارات تمتلك نظاما متطورا لعَنّْاصر البنية التحتية للجودة تديره الوزارة ضمن رؤية استراتيجية واضحة للمساهمة فِيْ النمو الاقتصادي المستدام القائم على المعرفة والابتكار. ويشمل التشريعات الفنية والمواصفات القياسية والمعايير والاعتماد وتقييم المطابقة. كَمْا تعمل على التحسين المستمر لكفاءة وأداء القطاع الصناعي الإماراتي، وقدراته على تبني وتطبيق أفضل المعايير واللوائح والأنظمة الفنية التي تدعم أعلى معايير جودة الإنتاج.

وأضاف أن الوزارة تركز ضمن أهدافها الاستراتيجية على دعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها وتحفِيْز الابتكار واعتماد التكنولوجيا المتقدمة فِيْ الأنظمة والحلول الصناعية وخلق بيئة أعمال تجذب المستثمرين المحليين والدوليين فِيْ المنطقة. القطاع الصناعي، أهداف مدعومة بنظام البنية التحتية للجودة.

وأشار إلَّى أن الوزارة وشركائها نفذوا أكثر من 26 ألف معيار ولائحة فنية ضمن قطاعات حيوية مثل صناعات المستقبل، وتكنولوجيا المعلومات، وأنظمة الإدارة، والتعليم، والصحة، والتكنولوجيا المتقدمة، والبناء والبناء، والأغذية والزراعة، والكهرباء، والمقاييس. والنفط والغاز والكيمياء والُغُزل والنسيج بطريقة تدعم نظام البنية التحتية. البنية التحتية للجودة وتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات إقليمياً وعالمياً.

وأكد أن نتائج التقرير تعكس القدرات الوطنية المتقدمة فِيْ منظومة البنية التحتية للجودة، والخطوات التي اتخذتها الدولة فِيْ خلق بيئة تشريعية وفنية تدعم الثقة والكفاءة والسلامة والابتكار.

وقال “نحن نعمل مع شركائنا الاستراتيجيين مثل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومختبر دبي المركزي فِيْ بلدية دبي، ومركز الإمارات الدولي للاعتماد، والجهات المحلية المعَنّْية فِيْ كل إمارة والقطاع الخاص، للتحديث المستمر المواصفات والمعايير والتشريعات، وفق أحدث النتائج فِيْ العالم، من أجل تمكين قطاعاتنا الإنتاجية، ومراقبة التزامها بمعايير الجودة والكفاءة والجدارة، بما يدعم تحقيق النمو، ويضمن استدامته، ويقلل من الموارد. الاستهلاك، وكذلك التخفِيْف من تأثير التصنيع على البيئة.

وبخصوص هذا الإنجاز، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء فِيْ الإمارات “مكانة الإمارات فِيْ المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحقيقها المرتبة 11 عالمياً فِيْ” جودة البنية التحتية “. من أجل التنمية المستدامة “، مدى الجهُود التي تبذلها الحكومة. إن دولة الإمارات تستند إلَّى منظور استراتيجي واضح يتبنى رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لتكون من أفضل دول العالم على جميع المستويات.

وأضاف الأهلي “الإمارات حققت المركز الأول عالمياً فِيْ 152 مؤشراً تنافسياً، كَمْا جاءت ضمن أفضل 10 دول فِيْ العالم بـ 425 مؤشراً من أصل 1502 مؤشراً تنافسياً رصدها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء فِيْ تقارير التنافسية العالمية. الصادرة عَنّْ هِيْئات أممية وأهم المنظمات الدولية فِيْ العالم. ويمثل هذا الإنجاز فِيْ مؤشر “البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة” إشادة دولية عالية لجهُود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركائها الاستراتيجيين فِيْ تحقيق الاستدامة النمو وتعزيز مكانة الدولة فِيْ تقارير التنافسية العالمية.

الاقتصاد القائم على المعرفة

وبهذه المناسبة، أكد الدكتور هلال حميد الكعبي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، حرص حكومة إمارة أبوظبي على ترسيخ أسس الاقتصاد القائم على المعرفة لتعزيز وجودها فِيْ المنطقة. الأسواق العالمية من خلال تطوير بنية تحتية للجودة وفقًا للمعايير الدولية للجودة والمطابقة، من خلال توحيد المواصفات وتطويرها، وبناء قدرات معايير النظام، وتعزيز البنية التحتية للتفتيش، وإطلاق برامج وشهادات المطابقة لمهن الأفراد و المنتجات، والاهتمام بسلامة أفراد المجتمع وصحتهم وبيئتهم وضمان التجارة العادلة.

وأشار إلَّى أن مساهمة المجلس فِيْ تحقيق الإمارات لهذا الإنجاز العالمي المهم تكَمْن من خلال دوره فِيْ توحيد المواصفات وتطويرها، وبناء قدرات نظام المقاييس، وتعزيز البنية التحتية للتفتيش، وإطلاق برامج وشهادات المطابقة لمهن الأفراد. والمنتجات، والاهتمام بسلامة أفراد المجتمع وصحتهم وبيئتهم وضمان التجارة العادلة.

وقال الدكتور هلال الكعبي إن المجلس يعمل على دعم الجهات التنظيمية والحكومية فِيْ تنفِيْذ معايير وأنظمة الجودة لضمان امتثال المنتجات والموظفِيْن والأنظمة لمعايير الجودة ذات الصلة التي وضعتها إمارة أبوظبي، بهدف تعزيزها. مستوى سلامة وجودة المنتجات ورفع القدرة التنافسية لتلك المنتجات محليًا وإقليميًا وعالميًا.

انجازات بارزة

من جهته قال داود الهاجري مدير عام بلدية دبي “إن هذا الإنجاز الذي حققته دولة الإمارات فِيْ مؤشر” جودة البنية التحتية “يعد من الإنجازات المتميزة والمتعاقبة لدولة الإمارات على مؤشرات التنافسية العالمية، وهُو ما يعكس التقدم والتكامل. نظام عَنّْاصر البنية التحتية للجودة فِيْ الدولة، والتي تساهم فِيْ تعزيز نموها الاقتصادي والصناعي، وترسيخ ريادتها فِيْ أنظمة الجودة والاعتماد والمواصفات القياسية.

وأضاف “نعمل فِيْ بلدية دبي على إدارة بنية تحتية متكاملة للجودة على مستوى الإمارة، من خلال اعتماد نظام تكنولوجي متطور قائم على الابتكار والمعرفة، يلبي احتياجات العملاء فِيْ مختلف المجالات الحيوية والمتخصصة، بالإضافة إلَّى توفر المعامل الفنية لخدمات الاختبار والاعتماد المتطورة عالمياً، فِيْ إطار حرصنا على تنفِيْذ توجيهات القيادة الرشيدة فِيْ الارتقاء بجودة الحياة فِيْ إمارة دبي، وترسيخ ريادتها ضمن النمو العالمي و مؤشرات الأداء.”