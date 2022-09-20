الإمارات الثالثة عالميًا بسرعة الإنترنت.. جودة رقمية فريدة

وفقًا لمؤشر جودة الحياة الرقمية (DQL)، تحتل الإمارات المرتبة الثالثة فِيْ العالم فِيْ سرعة الإنترنت، بنسبة 54٪ أفضل من المتوسط ​​العالمي.

تراعي جودة الإنترنت فِيْ الإمارات السرعة والاستقرار والنمو، وفقًا لمؤشر جودة الحياة الرقمية لعام 2022 الصادر عَنّْ Surfshark.

منذ تصنيف العام الماضي، تحسنت سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول فِيْ الإمارات العربية المتحدة بنسبة 29.8٪ (56.8 ميجابت فِيْ الثانية)، ونمت سرعة شبكة النطاق العريض الثابتة بنسبة 28.1٪ (42.5 ميجابت فِيْ الثانية)، لتصل إلَّى متوسط ​​247.7 ميجابت فِيْ الثانية.

وفقًا لمؤشر الحياة الرقمية لعام 2022، يمكن للمقيمين فِيْ الإمارات العربية المتحدة شراء 1 جيجابايت من الإنترنت عبر الهاتف المحمول “بسعر رخيص” مع ما يصل إلَّى 4 دقائق و 6 ثوانٍ من العمل شهريًا.

يكلف النطاق العريض الثابت للإماراتيين حوالي 5 ساعات و 45 دقيقة من وقت عملهم كل شهر.

ويصنف المؤشر دولة الإمارات فِيْ المرتبة 44 عالمياً عَنّْدما يتعلق الأمر بالرفاهِيْة الرقمية. من بين 117 دولة، جاءت خدمات الحكومة الإلكترونية فِيْ الإمارات فِيْ المرتبة 17، بينما جاءت البنى التحتية الإلكترونية فِيْ المرتبة 20.

يصنف المؤشر البلدان على أساس خمس ركائز أساسية للرفاهِيْة الرقمية جودة الإنترنت، والحكومة الإلكترونية، والبنية التحتية الإلكترونية، والقدرة على تحمل تكاليف الإنترنت، والأمن السيبراني.

تقرير صادر عَنّْ هِيْئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية فِيْ أغسطس الماضي بعَنّْوان “أسلوب الحياة الرقمي فِيْ الإمارات” ؛ وكشف عَنّْ أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى عالمياً فِيْما يتعلق بسرعة الإنترنت عبر الهاتف النقال، حيث بلغ متوسط ​​سرعة الإنترنت فِيْ الإمارات 134.48 ميجابايت / ثانية، بينما كان المتوسط ​​العالمي 30 ميجابايت / ثانية.

وذكر أن دولة الإمارات جاءت فِيْ المرتبة 13 عالمياً فِيْ سرعة الإنترنت الثابت، حيث بلغ متوسط ​​سرعة الإنترنت فِيْ الإمارات 124.7 ميجابايت / ثانية مقارنة بالمتوسط ​​العالمي البالغ 63.46 ميجابايت / ثانية.

وأوضح أن الإمارات احتلت المرتبة الثانية عالمياً فِيْ استخدام الإنترنت، بنسبة 99٪، مقارنة بالمتوسط ​​العالمي البالغ 62.5٪، مشيراً إلَّى أن عدد مستخدمي الإنترنت فِيْ الإمارات بلغ 9،935،967 مستخدمًا.

وأشار التقرير إلَّى أن الإمارات احتلت المرتبة الثانية عشرة عالمياً، من حيث الوقت الذي تقضيه فِيْ استخدام الإنترنت عبر الهاتف النقال بمعدل 0435 ساعة، مقارنة بالمتوسط ​​العالمي البالغ 0343 ساعة، فِيْما احتلت الإمارات المرتبة 11 عالمياً من حيث الوقت. أنفقت على الإنترنت عبر الهاتف النقال. يبلغ استخدام الإنترنت عبر أجهزة الكَمْبيوتر 0401 ساعة، مقارنة بالمتوسط ​​العالمي البالغ 0314 ساعة.

وذكر أن دولة الإمارات تحتل المرتبة العاشرة عالمياً فِيْ متوسط ​​الوقت الذي تقضيه فِيْ استخدام الإنترنت عبر جميع أجهزة “الكَمْبيوتر والجوال” بمتوسط ​​0836 ساعة مقارنة بالمعدل العالمي 0658 ساعة.