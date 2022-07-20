الإمارات.. انضمام “الاتحاد للطيران” لبرنامج القيمة الوطنية المضافة

وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد للطيران مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتكامل الاتحادي لدعم برنامج القيمة المضافة الوطنية.

ويأتي ذلك انطلاقاً من الدور الاستراتيجي للوزارة فِيْ دعم قطاع الصناعة الإماراتي وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني.

وتأتي المذكرة فِيْ إطار جهُود الوزارة للتوسع فِيْ تنفِيْذ البرنامج على المستويين الاتحادي والمحلي وتوسيع نطاقه ليشمل قطاعات جديدة مثل الطيران كأحد البرامج المحورية ضمن “50 مشروعا” وذلك بهدف لتعزيز دورها الاستراتيجي فِيْ استدامة النمو الاقتصادي ورفع كفاءة وتنافسية القطاع الصناعي فِيْ الدولة.

حضر مراسم التوقيع الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد علي محمد الشرفا الحمادي رئيس مجلس الإدارة. أعضاء مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران.

وقع الاتفاقية نيابة عَنّْ الوزارة من قبل عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعَنّْ الاتحاد للطيران توني دوجلاس الرئيس التنفِيْذي لمجموعة الاتحاد للطيران.

يأتي انضمام “الاتحاد للطيران”، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، فِيْ إطار النجاح المتميز الذي حققه البرنامج على المستوى الاتحادي منذ إطلاقه خلال الربع الأخير من العام الماضي، بعد انضمام 45 جهة اتحادية و 18 جهة اتحادية. مؤسسات وطنية رائدة ساهمت فِيْ إعادة توجيه أكثر من 41 مليار درهم فِيْ عام 2022 من نفقات الجهات المعَنّْية من مشتريات وخدمات إلَّى الاقتصاد الوطني، مقابل 27 مليار قبل عامين.

وأكد عمر السويدي أن برنامج “القيمة المضافة الوطنية” هُو أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار”، حيث يعزز قدرات الشركات التي حصلت على شهادة البرنامج من خلال زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المحلية وإعادة توجيه الجزء الأكبر من الإنفاق على المشتريات والخدمات فِيْ القطاع. تطبق الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص على الاقتصاد الوطني مما يساهم فِيْ تشجيع نمو القطاع الصناعي وخلق فرص عمل جيدة وتقديم حوافز لتبني التقنيات المتقدمة.

وقال إن إدراج مؤسسات إماراتية رائدة مثل “مجموعة الاتحاد للطيران” سينعكس فِيْ تطوير مزايا ومستوى المنتجات والخدمات ومنحها مساحة أكبر للنمو والابتكار والقدرة التنافسية.

كَمْا يوفر حلولاً مستدامة لزيادة الطلب على سلاسل التوريد عالية الكفاءة، ويعكس أهمية التنسيق والتعاون بين الوزارة والسلطات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية الكبرى. سيصبح شراء الخدمات من الجهات المنفذة للبرنامج من أهم وسائل دعم وتمكين الصناعة الإماراتية فِيْ ظل الأهداف التي تتبناها دولة الإمارات خلال الخمسين سنة القادمة. .

يعتبر برنامج القيمة المضافة الوطني دعامة أساسية فِيْ دعم التوجهات الوطنية نحو التنويع الاقتصادي المستدام. كَمْا تهدف إلَّى زيادة عدد الموردين المعتمدين من 5000 إلَّى 7300 شركة، ورفع مشتريات المنتجات والخدمات الإماراتية من 33 مليار درهم عَنّْد إطلاق البرنامج فِيْ عام 2022 إلَّى 55 مليار درهم بحلول عام 2025. علما أن عام 2022 شهد زيادة فِيْ تلك المشتريات لتصل إلَّى 41.2 مليار درهم.

من جانبه، قال توني دوغلاس، إن الانضمام إلَّى برنامج القيمة المضافة الوطنية يتماشى مع رؤية الاتحاد للطيران والتزامها بالمصلحة الوطنية فِيْ دعم الصناعة الإماراتية، وهُو واجب ومسؤولية على عاتق جميع الشركات والاتحادية. للارتقاء بالمنتج الوطني وتعزيز مؤشرات التنافسية العالمية وتعزيز نهج دولة الإمارات العربية المتحدة. لتنويع اقتصادها.

وأضاف “سيكون التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أحد أهم هذه الركائز، لما تقدمه من مبادرات نوعية ومبتكرة تتماشى مع تطلعات دولة الإمارات نحو المستقبل”. ستسمح لنا هذه الخطوة بتوسيع نطاق وصولنا إلَّى سلاسل التوريد المحلية، والمساهمة فِيْ تحقيق اقتصاد مستدام ومتنوع لدولة الإمارات العربية المتحدة “.

وتابع “ضمن استراتيجيتنا، أطلق الاتحاد فِيْ عام 2022 برنامجًا محليًا باسم” الوطني “، تعاون من خلاله مع أكثر من 1000 مورد محلي، وبلغ إنفاق الشركة المحلي أكثر من 35 بالمائة على المشتريات. من سوق الإمارات العربية المتحدة “.

اليوم، من خلال توقيع هذه الاتفاقية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، فإن هدفنا هُو تعزيز الإنفاق المحلي للنقابة مع الشركات الوطنية وزيادة الفرص للموردين المحليين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

من خلال الانضمام إلَّى برنامج القيمة المضافة الوطنية، ستعطي الاتحاد للطيران الأولوية للشراء من الموردين المحليين والشركات الإماراتية التي تقدم المنتجات والخدمات فِيْ مجال الطيران وخدماته عَنّْد استيفاء الشروط التنافسية على المستوى التجاري.

وسيشجع الموردين الدوليين على إنشاء فروع داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلَّى الإمارات، وتمكين سلاسل التوريد، الأمر الذي سينعكس أيضًا على الصناعات الإماراتية.