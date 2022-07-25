الإمارات تؤكد التزامها باستثمار 10 مليارات دولار فِيْ مشاريع “الشراكة الصناعية”

أكدت الإمارات التزامها بضخ استثمارات بنحو 10 مليارات دولار فِيْ مشروعات الشراكة الصناعية المتكاملة مع مصر والأردن.

انطلقت فعاليات الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة الصناعية المتكاملة للتنمية الاقتصادية المستدامة، اليوم الاثنين، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وشهدت الاجتماعات إعلان انضمام مملكة البحرين إلَّى مبادرة الشراكة الصناعية المتكاملة إلَّى جانب الدول الثلاث المؤسسة للشراكة وهِيْ مصر والإمارات والأردن.

من جهته، أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال كلمته فِيْ اجتماع اللجنة العليا لشراكة التكامل الصناعي من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة، “التزام دولة الإمارات الجاد تجاه الشراكة من خلال الصندوق الاستثماري الذي ستديره الشركة القابضة / ADQ / بقيمة 10 مليارات دولار لاستثمارها فِيْ المشاريع المنبثقة عَنّْ هذه الشراكة فِيْ القطاعات المتفق عليها.

وأضاف “فِيْ الاجتماع الأول للجنة العليا حددنا القطاعات الأساسية الخمسة وقائمة المشاريع العشرة الأولى التي ستركز عليها هذه الشراكة. لقد توقعَنّْا الفرص الصناعية والنمو الذي نطمح إليه والاقتصاد المتوقع. القيمة .. انتقلنا الآن إلَّى مرحلة تنفِيْذ هذه الأهداف التي تم الإعلان عَنّْها فِيْ بداية هذه الشراكة من خلال الاجتماعات الفنية وورش العمل التي عقدت.

مرحبا بكَمْ فِيْ البحرين

كَمْا رحب الدكتور سلطان بن أحمد الجابر بالبحرين كشريك رئيسي وفعال فِيْ هذه الشراكة، قائلا إن “القطاع الصناعي فِيْ مملكة البحرين يلعب دورا حيويا وأساسيا فِيْ التنمية الاقتصادية المستدامة، والبحرين لها تجربتها الصناعية الناجحة، الاستراتيجية الصناعية والمبادرات التي من شأنها تعزيز هذه الشراكة الرباعية “. كَمْا تتميز اليوم بموقعها الاستراتيجي، والخدمات اللوجستية المتقدمة، والموارد البشرية المدربة والمبتكرة، وبيئة الأعمال الداعمة للاستثمارات، بالإضافة إلَّى توافق استراتيجيتها الصناعية مع أهداف الشراكة الصناعية المتكاملة من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة. .

وأضاف “نشكر جمهُورية مصر العربية الشقيقة على استضافة اجتماع اللجنة العليا، ونقدر الدور الفاعل الذي قام به الشركاء فِيْ المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وجمهُورية مصر العربية فِيْ سبيل تحقيق ذلك. إن الشراكة ناجحة بكل الوسائل والجهُود المبذولة، كَمْا نشكر أعضاء اللجنة “. وتستند اللجنة التنفِيْذية للشراكة الصناعية المتكاملة للتنمية الاقتصادية المستدامة على جهُودها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص للوصول إلَّى قائمة محدثة بالمشاريع المشتركة المحتملة. وكذلك الحرص على سرعة تنفِيْذه وفق أفضل المعايير والممارسات.

وأوضح “أدعو الشركات إلَّى الاستفادة القصوى من الشراكات النوعية والمزايا التنافسية فِيْ الدول المشاركة، والانتقال إلَّى مراحل متقدمة من دراسات الجدوى للتنفِيْذ. ودعم ضمان التنفِيْذ الأمثل للمشاريع، وتحقيق أقصى استفادة. الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

شراكة مفتوحة

وأكد أن “هذه الشراكة مفتوحة لانضمام المزيد من الأطراف الراغبة فِيْ تطوير القطاع الصناعي وتحقيق التكامل فِيْ الموارد والصناعات والاستفادة من المزايا التنافسية فِيْ كل دولة، حيث يمكن للجهُود المتضافرة والعمل الجماعي أن يؤدي إلَّى نتائج مثمرة، من خلال خفض التكاليف وتأمين سلاسل التوريد “. خلق المزيد من فرص العمل والمساهمة فِيْ التنمية الاقتصادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي والاستفادة من خطط التطوير التكنولوجي والتطلع إلَّى المستقبل.

الموافقة على قائمة 87 مشروعا

واعتمدت اللجنة العليا التوصيات الصادرة عَنّْ اللجنة التنفِيْذية للشراكة الصناعية التي عقدت على مدى يومين فِيْ القاهرة بمشاركة الشركات العاملة فِيْ مجالات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية. الأسمدة والأدوية كَمْرحلة أولى، باستثمارات أولية قدرها 3.4 مليار دولار، مع التركيز فِيْ المرحلة التالية على قطاعات المعادن والكيماويات والبلاستيك والمنسوجات والملابس.

تختص اللجنة العليا للشراكة الصناعية المتكاملة بمجموعة من المهام للتنمية الاقتصادية المستدامة، أبرزها تمكين كيانات القطاع الخاص من تنفِيْذ مشاريع استثمارية شراكة، من خلال إشراك الشركات المهتمة بالاستثمار فِيْ القطاعات الرئيسية فِيْ الدول المشاركة، وتحديد دراسات الجدوى للأولوية. المشاريع، ووضع خارطة طريق لتنفِيْذ المشاريع ذات الأولوية ضمن المرحلة الأولى، وكذلك رصد أهم التحديات والإمكانيات لتحفِيْز الاستثمار الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص، من أجل تحديد وتمكين مقومات تنفِيْذ الأولوية. المشاريع.