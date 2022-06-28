تم اليوم توقيع اتفاقية شراكة لتصنيع مكَيْفَات الهُواء الأكثر كفاءة فِيْ استخدام الطاقة فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة.

تم الإعلان اليوم عَنّْ شراكة بين شركة Strata و Hyperganic للتصنيع ومقرها الإمارات العربية المتحدة، والمتخصصة فِيْ المنصات الهندسية القائمة على الذكاء الاصطناعي ومقرها فِيْ ألمانيا وسنغافورة وافتتحت مؤخرًا فِيْ الإمارات العربية المتحدة، وشركة EOS الألمانية للطباعة ثلاثية الأبعاد الصناعية، لتصنيع أكثرها مكَيْفَ هُواء موفر للطاقة فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة.

جهُود وزارة الصناعة

وتأتي هذه الشراكة نتيجة جهُود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة فِيْ التنسيق بين الشركاء بما يتماشى مع دور الوزارة فِيْ خلق بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين فِيْ القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية. وتعزيز قدرتها التنافسية وتحفِيْز الابتكار واعتماد التكنولوجيا المتقدمة فِيْ الأنظمة والحلول الصناعية، وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وقع الشركاء الثلاثة اتفاقية التعاون الصناعي والشراكة، اليوم الاثنين، خلال حفل توقيع حضره الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة. ومصبح الكعبي الرئيس التنفِيْذي لقطاع الاستثمار فِيْ دولة الإمارات شركة مبادلة للاستثمار.

وقع الاتفاقية إسماعيل علي عبد الله، الرئيس التنفِيْذي لشركة ستراتا، ولين كايسر، المؤسس والرئيس التنفِيْذي لشركة Hyperganic، والدكتور هانز جاي لانجر، رائد الطباعة ثلاثية الأبعاد الصناعية ومؤسس EOS.

10 مرات أكثر كفاءة

وبموجب الاتفاقية، سيجمع الشركاء حلول HyperGanic الهندسية الخوارزمية مع طباعة EOS ثلاثية الأبعاد للمعادن الصناعية مع التقنيات المتقدمة التي تقدمها ستراتا لإنتاج وحدات تكييف هُواء منزلية أكثر كفاءة وأقل استهلاكًا للطاقة. بنسبة تصل إلَّى عشر مرات مقارنة بوحدات التكييف التقليدية مما يعزز قدرتها التنافسية العالمية فِيْ السوق.

هذه الشراكة التي تستفِيْد من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ستساهم فِيْ زيادة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف، مع مراعاة أعلى المعايير الدولية للبيئة وكفاءة الطاقة، وتحقيق نقلة نوعية فِيْ القطاع الصناعي. عام 2023.

سعة طيران الإمارات

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر “تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لدعم وتطوير قطاع الصناعة الوطني، تحرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تطوير المنظومة الصناعية الوطنية لخلق فرص مجدية اقتصادياً. التي تساهم فِيْ دعم المنتج المحلي. يسعدنا إبرام هذه الشراكة التي تجسد أهمية التعاون وتكامل الجهُود والإمكانيات لتطوير حلول صناعية متميزة قائمة على الابتكار والمساهمة فِيْ دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق أثر اقتصادي إيجابي.

وأضاف “إن الشراكة بين ستراتا وهايبرغانيك و EOS تؤكد قدرة القطاع الصناعي فِيْ دولة الإمارات على تطوير وإطلاق منتجات محلية مجدية تجارياً تلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية، وذلك بفضل الإمكانات والعوامل المحفزة والمزايا التي تصنعها. هذه المنتجات قادرة على الدخول والمنافسة فِيْ الأسواق العالمية، بما يساهم فِيْ تعزيز نمو القطاع الصناعي فِيْ الدولة وإحداث تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني والمجتمع.

بيج بلس

من جانبها قالت سارة الأميري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات “هذه الشراكة الإيجابية تمثل إضافة كبيرة لمنظومة الصناعة فِيْ دولة الإمارات، وتؤكد دور وزارة الصناعة والمتقدمة. التكنولوجيا فِيْ استقطاب شراكات عالمية خاصة تلك القائمة بين الشركات الإماراتية “. والشركات المبتكرة فِيْ العالم، والتي تعتمد على التقنيات التكنولوجية الحديثة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تماشياً مع رؤية القيادة فِيْ جعل الإمارات مقراً عالمياً للصناعات القائمة على التكنولوجيا المتقدمة.

يذكر فِيْ هذا الصدد أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع مضاعفة الطلب على الطاقة لمكَيْفَات الهُواء ثلاث مرات بحلول عام 2050، أي ما يعادل إضافة 10 أجهزة جديدة كل ثانية على مدار الـ 28 عامًا القادمة، وتمثل وحدات التكييف اليوم 10٪ من استهلاك الكهرباء حول العالم. العالمية. يشير هذا إلَّى أهمية تقليل استهلاك الطاقة ومراعاة المتطلبات البيئية.

أعلنت Hyperganic عَنّْ افتتاح مكتبها فِيْ الإمارات فِيْ بداية شهر يوليو، وسيتعاون فريقها، الذي من المتوقع أن ينمو إلَّى 20 مهندسًا بحلول نهاية عام 2023، مع فرق من Strata و EOS فِيْ تنفِيْذ المشروع.

تعزيز استراتيجية الطاقة

من جانبه، قال مصبح الكعبي بصفتنا مستثمرًا مسؤولاً، فإننا نساهم بشكل أساسي فِيْ استراتيجية مبادلة للطاقة والاستدامة فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال محفظتنا الاستثمارية العالمية. تم تعزيز هذه الشراكة بين شركة ستراتا، شركة التصنيع الوطنية الرائدة عالميًا، بعلامتها التجارية “هايبرغانيك” و “إي أو إس” “صنع فِيْ الإمارات العربية المتحدة”، من خلال تركيز ستراتا على تبني التحول الرقمي، ويتماشى هذا التعاون مع استراتيجيتها الجديدة لتوسيع أعمالها خارج قطاع الطيران، والمساهمة بشكل أكبر فِيْ تعزيز دور مبادلة فِيْ تسريع التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز مكانتها كَمْركز صناعي عالمي “.

نموذج ملهم

من جانبه قال إسماعيل علي عبد الله “تمثل هذه الشراكة نموذجاً ملهماً لرواد الصناعة، من حيث الاستفادة من البيئة الصناعية الجاذبة فِيْ الدولة والمزايا والإمكانيات التي توفرها دولة الإمارات مما يؤدي إلَّى تحفِيْز الشراكات القائمة على الابتكار. والإبداع للتوسع فِيْ المجالات الصناعية الحديثة.

كَمْا أشاد بدور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فِيْ بناء بيئة جاذبة للاستثمار خاصة مع حملة “اصنع فِيْ الإمارات” التي تعد دعوة مفتوحة للمستثمرين والمصنعين والمبتكرين للاستثمار فِيْ القطاع الصناعي فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة. تعتمد EOS على عمليات التصنيع التكنولوجية المتقدمة اللازمة لنجاح المنتج.

تمثل هذه الشراكة نقلة حقيقية لشركة ستراتا القائمة على الاستثمار فِيْ تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، والتي ستسهم فِيْ بناء مناطق صناعية جديدة تتماشى مع استراتيجية ستراتا للصناعات المتقدمة وتحقيق الرؤية الوطنية لتطوير القطاع الصناعي وإقامة شراكات قائمة على على الحلول المبتكرة. ” قالت لين كايزر “مهمتنا فِيْ Hyperganic هِيْ استخدام التكنولوجيا للمساعدة فِيْ حل أصعب التحديات التي تواجه البشرية. الإمارات العربية المتحدة مكان يعمل فِيْه أفضل المواهب العالمية، ورؤية الدولة للمستقبل واضحة بطريقة تجعلها فريدة من نوعها عَنّْ دول العالم “.

أما الدكتور هانز لانجر “نعتمد الاستدامة فِيْ سياسات EOS، ولا يمكن أن ينجح هذا المشروع دون التكامل العميق للهندسة والتصنيع، وسنواصل العمل جنبًا إلَّى جنب مع شركائنا فِيْ الإمارات العربية المتحدة لتحديث أحدث التقنيات”.