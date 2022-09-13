الإمارات تبحث أولويات مؤتمر المناخ العالمي “COP28” لعام 2023

تناقش اللجنة العليا لمؤتمر الأطراف (COP28) أولويات مؤتمر المناخ العالمي الذي سيعقد فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة فِيْ نوفمبر 2023.

سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهِيْان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على الاستعدادات لمؤتمر الأطراف فِيْ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ فِيْ دورته الثامنة والعشرين “كوب 28”. وأكد أن الإمارات ستأخذ فِيْ مسيرتها نحو مؤتمر المناخ العالمي الذي تستضيفه. عام 2023 نهج يتسم بطموح كبير يسعى لمشاركة وإدماج الجميع والتركيز على إيجاد حلول فعالة لتداعيات تغير المناخ.

وأكد أن الإمارات ستتعاون بشكل وثيق مع مصر، التي ستستضيف الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف فِيْ شرم الشيخ فِيْ نوفمبر، لبناء الزخم لإحراز مزيد من التقدم فِيْ العمل المناخي.

جاء ذلك خلال رئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهِيْان، اليوم، الاجتماع الرابع للجنة، حيث ناقشت كافة العَنّْاصر الاستراتيجية والفنية والإدارية الخاصة بالمؤتمر. تنبع الأهمية الخاصة للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28) التي ستعقد فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة من حَقيْقَة أنها ستشهد – لأول مرة منذ اتفاق باريس فِيْ عام 2015 – إجراء “المؤتمر العالمي” التقييم “، تقرير متكامل لتقييم التقدم المحرز فِيْ تحقيق الأهداف المناخية العالمية الرئيسية.

وقال “ستستفِيْد دولة الإمارات من كونها جهة موثوقة قادرة على حشد الجهُود وتوحيد العالم والتوفِيْق بين وجهات النظر لضمان سماع أصوات جميع أصحاب المصلحة المعَنّْيين فِيْ مؤتمر الأطراف (COP28) للوصول إلَّى إجماع عالمي فِيْ من أجل تحقيق تقدم حقيقي فِيْ العمل المناخي، كَمْا ستستفِيْد دولة الإمارات من سجلها الحافل فِيْ مجال التكنولوجيا النظيفة المبتكرة لتقديم حلول للتنمية المستدامة تؤدي إلَّى فوائد اجتماعية واقتصادية أكبر للجميع “.

ويأتي اجتماع اللجنة الوطنية العليا قبل مؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذي تستضيفه جمهُورية مصر العربية فِيْ نوفمبر المقبل وسط دعوة عالمية لرفع الطموح والتركيز على تنفِيْذ الإجراءات المطلوبة لإنجاح العمل المناخي.

سيعمل وفد الإمارات إلَّى COP27 على الاستماع إلَّى آراء الجميع وفهم الأولويات المتباينة للمجتمع الدولي بشكل أفضل.

تشمل الموضوعات الرئيسية على جدول أعمال مؤتمر شرم الشيخ الجهُود المبذولة للتخفِيْف من آثار تغير المناخ، والتكَيْفَ مع آثاره، والحاجة إلَّى زيادة التمويل للعمل المناخي، والوضوح بشأن كَيْفَِيْة معالجة الخسائر والأضرار.

قال سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الإماراتي الخاص لتغير المناخ، نائب رئيس اللجنة الوطنية العليا لمؤتمر الأطراف (كوب 28) “وجهت القيادة الرشيدة وفد دولة الإمارات لحضور مؤتمر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تركز الأطراف (COP27) على دعم الرئاسة المصرية والبناء لجهُودها لتسريع عملية التنفِيْذ.

تؤمن دولة الإمارات بأن العمل المناخي الفعال لديه القدرة على خلق صناعات جديدة ومهارات جديدة ونمو اقتصادي مستدام وطويل الأجل، وكجسر يربط بين شمال وجنوب العالم، ستواصل الإمارات أيضًا دعم البلدان والمجتمعات. الأكثر ضعفاً وتعرضاً لتداعيات تغير المناخ والتأكيد على ضرورة حمايتها.

وتماشياً مع التزام دولة الإمارات بجعل تمثيلها ومشاركتها فِيْ جميع المنتديات شاملاً، أكدت اللجنة أيضاً أن وفد دولة الإمارات العربية المتحدة فِيْ مؤتمر الأطراف (COP27) فِيْ شرم الشيخ، ونهجه تجاه مؤتمر الأطراف ( COP28) فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيضم مشاركين من القطاعين العام والخاص، وكذلك أفراد من النساء والشباب والمجموعات التي عادة ما تكون ممثلة تمثيلا ناقصا.

COP28 اللجنة الوطنية العليا

اللجنة الوطنية العليا للإشراف على الاستعدادات لمؤتمر الأطراف فِيْ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ فِيْ دورتها الثامنة والعشرين COP28 تضم عددا من الوزراء والمسؤولين من مختلف القطاعات الحكومية لضمان العمل وفق منهج شامل هادف. فِيْ تنسيق وتكامل الجهُود بين مختلف القطاعات فِيْ الدولة على المستويات الاستراتيجية والدبلوماسية والسياسية، الاستعدادات الاقتصادية والفنية والتنظيمية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.

وتضم اللجنة فِيْ عضويتها محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية وريم بنت إبراهِيْم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وسهِيْل بن محمد فرج فارس المزروعي ووزيرة الطاقة والبنية التحتية مريم بنت محمد. معالي سعيد حارب المهِيْري وزير التغير المناخي والبيئة والدكتور ثاني بن احمد الزيودي وزيرا للطاقة. دولة للتجارة الخارجية، معالي شما بنت سهِيْل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومحمد عبدالله الجنيبي رئيس الهِيْئة الاتحادية للتشريفات والسرد الاستراتيجي. الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي الفريق طلال حميد بالهُول الفلاسي مدير عام جهاز أمن الدولة فِيْ دبي واللواء طيار فارس خلف المزروعي القائد العام شرطة أبوظبي. مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين فِيْ هِيْئة الطرق والمواصلات بدبي. راشد سعيد العامري وكيل وزارة ديوان الرئاسة. اللواء خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية. هلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والاقتصاد فِيْ دبي وسيف سعيد غباش مدير عام المكتب التنفِيْذي لإمارة أبوظبي والدكتور جمال الحوسني ممثلاً عَنّْ المجلس الأعلى للأمن الوطني.