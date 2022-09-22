الإمارات تبلور استراتيجية متكاملة للطاقة.. تأمين النفط وتعزيز المتجددة

كررت دولة الإمارات العربية المتحدة استراتيجيتها العالمية لأمن الطاقة وترويجها المستمر للنفط مع التوسع فِيْ الطاقة النظيفة.

هناك عدة دوافع وراء ذلك، حيث تتضمن الإستراتيجية دور الدولة كَمْصدر موثوق وآمن للطاقة (وبالتالي توسيع الاستثمار الإماراتي فِيْ زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط والغاز)، فِيْ حين أن هذا لا يتعارض مع الاتجاه الجاد نحو الطاقة النظيفة. وحيادية الكربون والاستعداد لعصر ما بعد النفط وتنويع مصادر الدخل، وفقًا لملخص نشره مركز الإمارات للسياسات.

وأوضح الإيجاز أن دولة الإمارات تتخذ مسارين متكاملين فِيْ إدارة سياساتها المتعلقة بالطاقة والمناخ ولا تعتبرهما متناقضتين.

فِيْ الوقت الذي أعلنت فِيْه الإمارات أنها أول دولة فِيْ الشرق الأوسط تلتزم بتحقيق الحياد الكربوني فِيْ عام 2050، وأن جهُودها نحو الطاقة النظيفة تؤهلها لاستضافة مؤتمر المناخ العالمي COP28 العام المقبل، فهِيْ تسعى أيضًا إلَّى ذلك. زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط، وتحاول الاستفادة من احتياطياتها من المواد الخام قبل أن ينتقل العالم إلَّى طاقة أنظف.

تسييل الأصول الخام بشكل أسرع

وعَنّْ الدوافع، قال مركز الإمارات للسياسات إن الإمارات أعلنت بكل وضوح رغبتها فِيْ تأمين حصة أكبر من سوق النفط المتقلص بعد عام 2050.

باعتبارهما المنتجين الأقل تكلفة فِيْ العالم، فإن الرياض وأبو ظبي فِيْ وضع أفضل من معظم البلدان لمواصلة ضخ النفط وزيادة إنتاجه.

على الرغم من أن استراتيجية الاستثمار طويلة الأجل لدولة الإمارات العربية المتحدة لا تزال تنتقل إلَّى اقتصاد ما بعد النفط، إلا أنها تريد تسييل الأصول الخام فِيْ أسرع وقت ممكن، مع إعداد استراتيجيات استثمار بديلة وصديقة للبيئة فِيْ نفس الوقت، ومن الواضح أن أبو ظبي شركة النفط الوطنية (أدنوك) فِيْ قلب تلك الاستراتيجيات.

أهمية الاستثمار فِيْ الوقود الأحفوري

كان الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فِيْ الإمارات، واضحًا فِيْ تحذيره، منذ سن مبكرة، من أن الاستثمار فِيْ الوقود الأحفوري ضروري لتجنب اضطراب السوق.

وقال الوزير الإماراتي فِيْ 14 مارس 2022، إن الاستثمار فِيْ قدرات النفط والغاز ضروري لتفادي حدوث اضطرابات فِيْ العرض والطلب، مؤكدا أن التقلبات غير المسبوقة فِيْ أسواق الطاقة ترجع إلَّى نقص الاستثمار فِيْ الوقود الأحفوري.

وفِيْ سياق تأكيد هذا المسار الإماراتي، أفاد تقرير نشرته وكالة بلومبرج فِيْ التاسع عشر من سبتمبر الجاري أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تسعى إلَّى أن تكون قادرة على إنتاج 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2025.

ولفتت الوكالة الانتباه إلَّى أن هذا أقرب إلَّى الهدف الذي تم الكشف عَنّْه سابقًا، وحددت عام 2030 مَوعِدًا لتحقيق ذلك. كان هناك تخطيط لتقديم الهدف إلَّى عام 2027، قبل اتخاذ الاتجاه لعام 2025.

تبيع الإمارات المزيد من النفط والغاز الطبيعي بينما لا تزال أسعار الوقود الأحفوري مرتفعة. ارتفع سعر برميل النفط الخام إلَّى 120 دولارا للبرميل بعد الُغُزو الروسي لأوكرانيا. فِيْ حين أنه انخفض منذ يونيو 2022 إلَّى حوالي 90 دولارًا وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من تكاليف الإنتاج فِيْ الإمارات العربية المتحدة.

وفِيْ هذا السياق، أوضحت أدنوك فِيْ تصريح لوكالة بلومبرج، “بينما … [تتبنى الشركة] تحويل الطاقة [وتدعم أعمالها] فى المستقبل، [ستواصل] استكشف الفرص المحتملة التي يمكن أن تطلق المزيد من القيمة وتحرر رأس المال وتعزز العوائد “.

وتشير الوكالة إلَّى أنه إذا نجحت الإمارات فِيْ الوصول إلَّى هدف 2025، فقد تحاول زيادة طاقتها إلَّى 6 ملايين برميل يوميًا بحلول نهاية العقد.

وكانت أدنوك قد كشفت فِيْ وقت سابق عَنّْ خطط لاستثمار 127 مليار دولار حتى 2026 لتصل إلَّى طاقة إنتاجية خمسة ملايين برميل يوميا.

مساران كاملان

بالتزامن مع إعلان أدنوك المذكور أعلاه، خلال أسبوع المناخ فِيْ مدينة نيويورك، تم الإعلان عَنّْ إنشاء “مشروع الإمارات للمناخ”، وهُو كيان مستقل ومحايد للعمل المناخي سيجمع أعضاء من القطاعين العام والخاص، بما فِيْ ذلك أسس. الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية لتعزيز التزام الإمارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

استعدادًا للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف فِيْ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة فِيْ عام 2023 فِيْ إكسبو سيتي دبي، سيكون مشروع مسرع العمل أول هِيْئة مستقلة من من نوعه فِيْ العالم.

لذلك نحن أمام طريقين متكاملين لا متعارضين. تعمل الإمارات العربية المتحدة على زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط بينما تحاول أيضًا تحييد انبعاثات الكربون بحلول عام 2050، وذلك جزئيًا من خلال الاستثمار فِيْ الطاقة الشمسية وأنواع الوقود الأنظف مثل الهِيْدروجين.

الزيت الأقل تلويثًا

وتقول الإمارات إن سهُولة الوصول إلَّى احتياطياتها من النفط وتقنياتها مثل احتجاز الكربون سيجعل خامها من بين الأقل تلويثا.

مثل المملكة العربية السعودية، أوضحت الإمارات العربية المتحدة أن الطلب على النفط سيظل مرتفعًا لعقود من الزمن، وأن كبار المنتجين بحاجة إلَّى الاستثمار فِيْ التنقيب لتجنب نقص الإمدادات فِيْ المستقبل.

تحاول السعودية زيادة طاقتها الخام إلَّى 13 مليون برميل يوميًا من 12 مليونًا بحلول عام 2027.

فِيْ العشرين من سبتمبر الجاري، انتقد رئيس شركة أرامكو السعودية، أمين ناصر، الخطط العالمية لتحويل الطاقة، التي وصفها بـ “غير الواقعية”، داعياً إلَّى “إجماع عالمي جديد”. ويشمل القيام باستثمارات كبيرة فِيْ الوقود الأحفوري لمواجهة النقص الهائل فِيْ الإمدادات.

فِيْ خطابه أمام مؤتمر فِيْ سويسرا، أعرب ناصر عَنّْ أسفه “لسوء الفهم العميق” الذي تسبب فِيْ أزمة الطاقة الحالية، معتبرا أن “عامل الخوف” يعيق مشاريع النفط والغاز “المهمة” على المدى الطويل.

يتضمن “إجماع الطاقة العالمي الجديد” الذي اقترحه رئيس أرامكو، واضعي السياسات الذين يدركون أن إمدادات الطاقة التقليدية لا تزال مطلوبة على المدى الطويل، وزيادة كفاءة الطاقة، وإنتاج “طاقة متجددة ومنخفضة الكربون” تكَمْل بثبات المصادر التقليدية المعروفة.

المزيد من مشاريع النفط والغاز

إن التزام دولة الإمارات بمسارات زيادة إنتاج النفط والغاز مع التحول نحو الطاقة النظيفة وتنفِيْذ أجندة الحياد الكربوني ومواجهة تغير المناخ يتطلب استثمارات فِيْ هذين المسارين، وبناءً عليه، هناك توقعات “سنرى – ونشهد -” المزيد من مشاريع البنية التحتية للنفط والغاز المصممة لزيادة القدرات الإنتاجية “. (وهذا بدوره سيزيد من الطلب على الخدمات الهندسية عالية المهارة).

تم تعزيز استراتيجية أدنوك لزيادة إنتاج النفط فِيْ فبراير 2022، عَنّْدما تم منح اتفاقيات إطارية للعديد من الشركات لحفر آلاف الآبار الجديدة.

فِيْ هذا السياق، يمكن فهم تأكيد دولة الإمارات على أن استراتيجيتها المقبلة، والتي تهدف إلَّى التخلص من بصمتها الكربونية بحلول عام 2050، والاستفادة القصوى من احتياطياتها قبل تراجع الطلب العالمي على النفط والغاز فِيْ العقود المقبلة، يقوم على الاستثمار فِيْ النفط منخفض التكلفة ومنخفض الكربون، بالإضافة إلَّى الاستثمار فِيْ النفط منخفض التكلفة ومنخفض الكربون. موارد الدولة من الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما ينسجم مع خططها الخمسين سنة القادمة.

يشار إلَّى أن مركز الإمارات للسياسات هُو مركز أبحاث تأسس فِيْ أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة فِيْ سبتمبر 2013، بهدف دراسة تهديدات الدولة الوطنية فِيْ المنطقة العربية والخليجية، سواء كانت من الداخل أو من الداخل. من التفاعلات الإقليمية والدولية. توقع مستقبل المنطقة وتأثير المشاريع الجيوسياسية المختلفة فِيْها. ورسم خارطة توزيع القوى فِيْ العالم والمنطقة، وموقع الإمارات على هذه الخريطة.