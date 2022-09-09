الإمارات تبني مستقبلا منخفض الانبعاثات.. مبادلة وطاقة توقعان اتفاقيتين للاستثمار فِيْ أوزبكستان

وقعت شركة مبادلة للاستثمار “مبادلة” وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” اتفاقيتين للاستثمار فِيْ خصخصة محطتين للطاقة تعملان بالغاز ضمن مجمع “تالمرجان” للطاقة فِيْ جمهُورية أوزبكستان.

وبموجب هاتين الاتفاقيتين، ستستحوذ مبادلة وشركة طاقة على حصة 40٪ فِيْ محطتين للطاقة تعملان بالغاز بطاقة إنتاجية مشتركة تبلغ 1.6 جيجاوات، بالإضافة إلَّى الإشراف على أعمال التشغيل والصيانة المتعلقة بالمحطتين. ستكون الحصة المتبقية البالغة 20 ٪ مملوكة لشركة Tallymerjan Icyclic Electro Stancesi.

بحضور سهِيْل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وجمشيد خوجاييف نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهُورية أوزبكستان، تم التوقيع على الاتفاقيتين فِيْ العاصمة الأوزبكية “طشقند. “بقلم خالد عبد الله القبيسي، الرئيس التنفِيْذي لقطاع الاستثمارات العقارية والبنية التحتية فِيْ أوزبكستان. مبادلة، جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفِيْذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة طاقة، وجمشيد خوجاييف، نائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية لجمهُورية أوزبكستان، ويوسوبوف أوليم ماركايفِيْتش، المدير العام لمحطة تاليمارجان للطاقة الحرارية ذ.

وتجدر الإشارة إلَّى أن الاتفاقيتين ما زالتا خاضعتين لاستيفاء المتطلبات القانونية اللازمة، بما فِيْ ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة والموافقات الأخرى ؛ من المتوقع أن تكتمل الصفقة خلال النصف الثاني من عام 2023.

وتعليقًا على توقيع الاتفاقيتين، قال سهِيْل بن محمد فرج فارس المزروعي تواصل دولة الإمارات دورها الرائد فِيْ الجهُود المبذولة لتوفِيْر الطاقة حول العالم بطرق آمنة ومستدامة، حيث تحرص دائمًا على الاستثمار فِيْ الأسواق التي السماح لها بتسخير خبرتها وقدراتها لتحقيق قيمة إضافِيْة لأصحاب المصلحة.

وأكد أن هذه الشراكة الاستراتيجية بين حكومة أوزبكستان ومجموعة “طاقة” و “مبادلة” فرصة فريدة لتعاون البلدين للمضي قدما نحو تحقيق المزيد من النمو واغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة.

وقال خالد عبد الله القبيسي، الرئيس التنفِيْذي للاستثمارات العقارية والبنية التحتية فِيْ شركة مبادلة للاستثمار “بصفتها شركة استثمارية عالمية مسؤولة، تدعم مبادلة الجهُود المبذولة لتحويل قطاع الطاقة العالمي. نحن على ثقة تامة من أن شراكتنا الجديدة ستسهم فِيْ دعم استقرار قطاع الطاقة فِيْ جمهُورية أوزبكستان، بينما تتواصل الجهُود لبناء مستقبل منخفض الكربون ؛ نتطلع إلَّى التعاون مع مجموعة طاقة، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فِيْ أوزبكستان وشركة Thermal Power Plants LLC، لدعم جمهُورية أوزبكستان فِيْ تحقيق أهدافها فِيْ مجال الطاقة.

من جانبه، قال فريد العولقي، المدير التنفِيْذي لوحدة أعمال توليد الطاقة وتحلية المياه فِيْ “طاقة” “إن هذا الاستثمار الكبير فِيْ سوق خارجية جديدة هُو خطوة مهمة للغاية فِيْ سعينا لزيادة طاقتنا الإنتاجية فِيْ منطقتنا العالمية. 15 جيجاوات، تماشيًا مع الأهداف التي أعلنتها طاقة فِيْ إستراتيجيتها للنمو لعام 2030، فإن التعاون مع مبادلة للاستثمار فِيْ محطتي الطاقة هاتين سيمكننا من أن نصبح واحدة من كبرى شركات توليد الطاقة فِيْ أوزبكستان.

وأكد أن هذه الصفقة ستسهم بشكل كبير فِيْ توسيع نطاق عملياتنا المتعلقة بالتشغيل والصيانة، والتي تعد إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجيتنا. على مستوى العالم، لضمان أعلى مستوى من الأداء والكفاءة فِيْ هاتين المحطتين.

وأضاف “أصبحت الإمدادات الموثوقة والفعالة من الكهرباء حجر الزاوية لنجاح كل دولة اليوم أكثر من أي وقت مضى ؛ وفِيْ هذا السياق، تؤكد مجموعة طاقة التزامها بتقديم كل الدعم اللازم لجمهُورية أوزبكستان، تمامًا كَمْا هُو الحال دائمًا. يفعل فِيْ جميع البلدان التي يتواجد فِيْها.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، تأتي هاتان الاتفاقيتان فِيْ أعقاب الاتفاقية الموقعة فِيْ عام 2022 مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومحطات الطاقة الحرارية الأوزبكية. فِيْ جمهُورية أوزبكستان، فِيْما يتعلق باقتراح امتلاك وتطوير وتشغيل مجمع الطاقة “Talimirjan”.