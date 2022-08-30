الإمارات تحتضن أول مقر إقليمي للمعهد العالمي لاحتجاز الكربون

أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة فِيْ المنطقة تستضيف مقر المعهد العالمي لالتقاط الكربون وتخزينه، وذلك فِيْ إطار جهُودها لتحقيق الحياد المناخي.

أعلنت مدينة مصدر، المركز الإقليمي للابتكار التكنولوجي والبحث والتطوير فِيْ أبوظبي، عَنّْ افتتاح أول مقر إقليمي للمعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه فِيْ الشرق الأوسط.

حضر الافتتاح جاريد دانيلز، الرئيس التنفِيْذي العالمي للمعهد، الذي كان يزور المنطقة فِيْ إطار جولة استمرت خمسة أيام، رافق خلالها الدكتور محمد أبو زهرة، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من المعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه، وجيف إريكسون، المدير العام لعلاقات العملاء.

المعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه هُو منظمة بحثية دولية تعمل على تعزيز تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه لدعم الجهُود المبذولة لتحقيق الحياد المناخي.

يسعى المعهد إلَّى التعاون الوثيق مع الشركاء المعَنّْيين ومؤسسات القطاع العام لتحقيق الأهداف المتعلقة باحتجاز ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه فِيْ المنطقة خلال الأشهر والسنوات المقبلة.

دور إماراتي رائد فِيْ الحياد المناخي

وقال سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الإماراتي الخاص لتغير المناخ ورئيس مجلس إدارة مصدر بهذه المناسبة “بفضل توجيهات القيادة، تلعب دولة الإمارات العربية المتحدة دورًا رائدًا فِيْ استخدام للتكنولوجيا المتقدمة للحد من تداعيات تغير المناخ، ومن الأمثلة على ذلك تقنية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، حيث أن الإمارات العربية المتحدة هِيْ الدولة الأولى فِيْ المنطقة التي تطبق هذه التكنولوجيا على نطاق صناعي.

وأوضح إن إنشاء المقر الرئيسي للمعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه فِيْ مدينة مصدر يأتي كخطوة إضافِيْة تدعم جهُود دولة الإمارات فِيْ هذا المجال، حيث أن هدف المعهد لتسريع تبني تقنيات احتجاز الكربون هُو فِيْ طور التنفِيْذ. يتماشى مع الدور الذي تلعبه مصدر كحاضنة ومحفز للجهُود التي تركز على الابتكار التكنولوجي. ينظف.

وأضاف نتمنى أن يحقق المعهد نجاحات ملحوظة لمواصلة مساهماته القيمة فِيْ دعم جهُود خفض الانبعاثات، لا سيما فِيْ ظل استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف فِيْ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) فِيْ 2023.

وتابع إن افتتاح المقر الرئيسي للمعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه فِيْ الشرق الأوسط داخل مدينة مصدر يعكس التزام الإمارات و “مصدر” بالبحث عَنّْ حلول عملية للحد من تداعيات تغير المناخ.

وشدد الجابر على أهمية تقنيات عزل الكربون كأحد الوسائل الفعالة التي يعتمد عليها العالم فِيْ مواجهة التغير المناخي، حيث نشهد تنامي الوعي بفاعلية هذه التقنيات، وأن انتشار تطبيقها عامل رئيسي فِيْ تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

من خلال إنشاء مقره الإقليمي الجديد فِيْ مدينة مصدر، سيستفِيْد المعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه من البنية التحتية الرقمية المميزة لمدينة مصدر، والأطر التشريعية المتقدمة، ومبادرات البحث والتطوير الأخرى التي تركز على الاستدامة.

ينضم المعهد إلَّى عدد من المؤسسات والشركات البارزة التي تتخذ من مدينة مصدر مقراً لها، بما فِيْ ذلك الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) وشركة Siemens Energy، حيث يكون للأول مقر دائم والثاني له مقر إقليمي داخل المدينة، وهُو ما يمثل مركزًا مستدامًا. مجمع حضري.

قائمة الأسماء البارزة فِيْ مدينة مصدر، جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، هانيويل، وحدة دعم الابتكار التكنولوجي، وهِيْ حاضنة للشركات الناشئة والأولى من نوعها فِيْ المنطقة تركز على دعم و تسريع تطوير الشركات الناشئة فِيْ مجال الاستدامة.

سوق التقاط الكربون وتخزينه

من جهته، قال جاريد دانيلز بعد سنوات من التطلعات الطموحة، نشهد اليوم استغلالاً فعالاً للفرص المتاحة فِيْ مجال التقاط الكربون وتخزينه داخل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتقدم. التي يتم إجراؤها فِيْ هذا المجال تعتبر واعدة.

وأضاف “تتمتع هذه المنطقة بكل الإمكانيات للعب دور قيادي واسع النطاق فِيْ سوق احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه وجهُود التحول فِيْ قطاع الطاقة”. مع إنشاء المقر الإقليمي الجديد للمعهد فِيْ العاصمة الإماراتية أبوظبي، نتطلع إلَّى المساهمة بدور فعال فِيْ هذا المجال.

يعتبر احتجاز الكربون وتخزينه تقنية مبتكرة تساهم فِيْ الحد من تأثير تغير المناخ عَنّْ طريق عزل ثاني أكسيد الكربون، ويتم ذلك عادةً عَنّْ طريق التقاطه من مصدر معين داخل منشأة صناعية، ثم تخزينه تحت الأرض قبل أن ينتشر ويؤثر سلبًا على أَجواء. يوجد حاليًا ثلاث منشآت لالتقاط الكربون وتخزينه فِيْ منطقة الخليج العربي، والتي تمثل 10 ٪ من ثاني أكسيد الكربون الذي يتم التقاطه باستخدام هذه التقنية سنويًا فِيْ العالم.

بالإضافة إلَّى زيارة المعهد إلَّى مدينة مصدر فِيْ أبوظبي لافتتاح المقر الإقليمي للمعهد، التقى الوفد أيضًا بعدد من الشركاء الرئيسيين فِيْ دبي والمملكة العربية السعودية، لبحث فرص توسيع الجهُود فِيْ مجال احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون.