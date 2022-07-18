الإمارات تحدد سلعا أساسية تتطلب موافقة وزارة الاقتصاد قبل زيادة أسعارها.. هذه أبرزها

ناقشت اللجنة العليا لحماية المستهلك فِيْ الإمارات، فِيْ اجتماعها الأخير برئاسة وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري، استراتيجيتها الشاملة للمرحلة المقبلة بشأن تعزيز نظام حماية المستهلك، والتي تضمنت تحديد مجموعة من هؤلاء. الذين يحتاجون إلَّى موافقة وزارة الاقتصاد قبل زيادة أسعارهم.

ومن أبرز هذه السلع زيوت الطبخ، والبيض، والحليب الطازج، والأرز، والسكر، والدجاج الطازج، والبقوليات، والخبز، والدقيق، ومواد التنظيف، مع هامش ربح أقصى لكل سلعة للموردين أو التجار، بحسب الإمارات. وكالة أنباء وام.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من السياسات والإجراءات الجديدة فِيْ هذا الصدد، أبرزها سياسة تسعير السلع الاستهلاكية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الموزعين ومنافذ البيع، وتطوير آلية سحب البضائع.

استعرضت اللجنة سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية بالدولة والتي وضعتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة والقطاع الخاص، والتي تقوم على اعتماد حرية الأسعار فِيْ وفقا لمبادئ العرض والطلب، وبما يضمن توازن الأسعار واستقرارها من خلال مبدأ المنافسة وآليات السوق، باستثناء مجموعة من السلع الاستهلاكية المتعلقة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين والمقيمين، التجار ملزمون بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد قبل تطبيق أي زيادات فِيْ الأسعار عليهم.

وفِيْ هذا الصدد أوصت اللجنة بتشكيل فريق من الأجهزة الأعضاء للنظر والبت فِيْ طلبات زيادة أسعار السلع وتقديم تقارير دورية عَنّْها إلَّى اللجنة.

وأكد وزير الاقتصاد أن اللجنة تهدف من خلال هذا النهج إلَّى إيجاد آلية عادلة ومتوازنة وفق أفضل الممارسات لضمان توافر السلع فِيْ أسواق الدولة ووصولها للمستهلكين بأسعار مناسبة وفِيْ نفس الوقت. الوقت الذي يضمن حقوق موردي السلع فِيْ ظل الظروف الحالية فِيْ الأسواق العالمية وانعكاساتها على السلاسل. العرض وارتفاع أسعار السلع وتوافرها فِيْ الدول المصدرة.

وفِيْ سياق متصل، تناولت اللجنة موضوع تنظيم العلاقة التعاقدية بين الموردين ومنافذ البيع، واستعرضت أفضل النماذج العالمية المستخدمة فِيْ هذا الصدد، ووجهت إعداد وتطوير نموذج إرشادي يؤسس آليات عادلة وإجراءات فعالة لتنظيمها. هذه العلاقة الحيوية وتمثل مرجعية وطنية تنظم هذه العلاقة الحيوية، وتضمن تدفق البضائع بسلاسة وإتاحتها للمستهلكين فِيْ أسواق الدولة المختلفة.