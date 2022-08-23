الإمارات تحطم رقماً قياسياً جديداً فِيْ حجم تجارتها غير النفطية

وزادت التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، باستثناء قطاع النفط، بنسبة 17٪ على أساس سنوي إلَّى ما يقرب من 1.6 تريليون درهم (435.6 مليار دولار) فِيْ النصف الأول من العام بعد أن أبرمت الإمارات اتفاقيات استثمار جديدة لتنويع الاقتصاد.

نمت الصادرات غير النفطية بنسبة 8٪ إلَّى 180 مليار درهم، فِيْما ارتفعت الواردات إلَّى 580 مليار درهم، بحسب تغريدة يوم الاثنين من رئيس مجلس الوزراء حاكَمْ دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

على الرغم من أن اقتصاد الإمارات هُو الأكثر تنوعًا بين دول الخليج، فقد كثفت الدولة فِيْ السنوات الأخيرة جهُودها لتوسيع مصادر دخلها بعيدًا عَنّْ النفط من خلال التركيز على الأسواق الناشئة، وفقًا لـ Bloomberg و Al Arabiya.net.

من المتوقع أن يتسارع النمو فِيْ الاقتصاد غير النفطي للإمارات بنسبة 3.4٪ هذا العام، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

وقعت الإمارات بالفعل اتفاقيات تجارية مع تركيا والهند وإندونيسيا وتخطط لإضافة المزيد من البلدان فِيْ آسيا وأفريقيا.

وقال وزير الدولة للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، إن اتفاقيات الشراكة الجديدة مسؤولة عَنّْ “زيادة التدفقات التجارية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر للقطاعات ذات الأولوية”.