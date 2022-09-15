الإمارات ترحب بمبادرة أمريكا لإنشاء صندوق يساعد الشعب الأفغاني

رحبت الإمارات بالمبادرة الأمريكية بتخصيص صندوق لتلبية احتياجات الشعب الأفغاني.

واعتبرت أن مثل هذه المبادرة تساهم فِيْ تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

تمويل احتياجات الشعب الأفغاني

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية فِيْ بيان أصدرته اليوم إن دولة الإمارات ترحب بإعلان الولايات المتحدة وعدد من الشركاء الدوليين عَنّْ مبادرة لإدارة 3.5 مليار دولار من الاحتياطيات فِيْ البنك المركزي الأفغاني، والتي ستقوم يتم تخصيصها لتمويل احتياجات الشعب الأفغاني، والمساهمة فِيْ الحد من آثار التحديات الاقتصادية. والإنسانية التي تواجهها.

وأضافت الوزارة أن دولة الإمارات تتطلع إلَّى هذه الخطوة لتسهِيْل توفِيْر الاحتياجات العاجلة، وتؤكد دعمها لكافة الجهُود الدولية الهادفة إلَّى تحقيق الاستقرار والازدهار لأفغانستان وشعبها.