الإمارات ترخص أول طائرة شحن تعمل بالكهرباء فِيْ المنطقة

وافق مجلس الوزراء الإماراتي على الترخيص المؤقت لأول طائرة شحن فِيْ المنطقة تعمل بالكامل على الطاقة الكهربائية النظيفة، دون أي انبعاثات.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكَمْ دبي، فِيْ تغريدات على حسابه الرسمي على تويتر، إن مجلس الوزراء وافق على ترخيص تلك الطائرة، معتبرا أنها خطوة مهمة قد تسهم فِيْ التغيير. مستقبل قطاع الشحن وتأثيراته البيئية.

استدامة الطاقة النظيفة

تتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات مستمرة لتعزيز استدامة الطاقة النظيفة وتسريع خطط التحول المناخي من خلال العديد من المبادرات والاستراتيجيات المستهدفة.

تعزز هذه المبادرات والخطوات من تقدم دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي فِيْ الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والحد من انبعاثات الكربون الضارة.

ونظراً لتأثير قطاع الطاقة على ملف التحدي المناخي، فقد تبنت دولة الإمارات العديد من المشاريع الضخمة التي تؤهلها للوصول قبل دول المنطقة إلَّى مواءمة المعايير العالمية ذات الصلة.

وبحسب المؤشرات الدولية، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة المحرك الأول للطاقة النظيفة فِيْ دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفضل إطلاق مبادرة مصدر فِيْ عام 2006، مما يجعلها المدينة البيئية الأكثر استدامة فِيْ العالم.

تضم المدينة محطة شمس 1 للطاقة، وهِيْ أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة فِيْ العالم، بتكلفة 600 مليون دولار، بطاقة إنتاجية 100 ميغاوات، وتمتد على مساحة 2.5 كيلومتر مربع.

حقق مصنع شمس 1 للطاقة الشمسية نتائج ملحوظة منذ إطلاقه عام 2013، حيث نجح فِيْ تجنب إطلاق 1.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وهُو ما يعادل زراعة 12 مليون شجرة أو إزالة 120 ألف سيارة من الشوارع.

فِيْ السنوات الأخيرة، أطلقت الإمارات العربية المتحدة أيضًا محطة لتحويل النفايات إلَّى طاقة فِيْ أبو ظبي، وحديقة للطاقة الشمسية فِيْ دبي.

تهدف “استراتيجية الإمارات للطاقة 2050″، التي تم إطلاقها فِيْ عام 2017، إلَّى إعادة تشكيل حصص الطاقة داخل الدولة بحلول عام 2050، حيث تأخذ الطاقة النظيفة حصة الأسد بنسبة 44٪، ثم الغاز بنسبة 38٪، والفحم الأخضر والطاقة النووية بنسبة 12٪ و 6. ٪، على التوالى. .

تغير المناخ

فِيْ عام 2005، صادقت الإمارات العربية المتحدة على بروتوكول كيوتو لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، لتصبح واحدة من أولى الدول الرئيسية المنتجة للنفط التي وقعت على الاتفاقية.

وشاركت الدولة فِيْ تنفِيْذ 14 مشروعًا تهدف إلَّى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تحت مظلة مشاريع آلية التنمية النظيفة.

تقدر تقديرات الانخفاض السنوي الإجمالي المتوقع لهذه المشاريع بحوالي مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

تتصدر دولة الإمارات 8 مؤشرات عالمية تتعلق بالعمل البيئي و 19 مؤشرًا آخر على المستوى الإقليمي، وفقًا لتقارير ومؤشرات التنافسية العالمية لعام 2022.

الاقتصاد الأخضر

التزاماً منها بموازنة الإنتاج والحفاظ على البيئة، أطلقت دولة الإمارات استراتيجية تنمية خضراء تحت شعار “الاقتصاد الأخضر من أجل التنمية المستدامة”.

وتضمنت الاستراتيجية مجموعة من البرامج والسياسات فِيْ مجالات الطاقة والزراعة والاستثمار والنقل المستدام.

وعملت على تنفِيْذ برامج تهدف إلَّى تعزيز إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة والتقنيات ذات الصلة، بالإضافة إلَّى تشجيع استخدام الوقود النظيف لإنتاج الطاقة.

مدن مستدامة

بالتوازي مع هذه الجهُود، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة عددًا من المدن القائمة على التصميم الحضري الذكي والمستدام، مثل مصدر، وأبو ظبي المستدامة، ودبي المستدامة، ومدينة الشارقة المستدامة.

تم تصميم المباني فِيْ هذه المدن على أساس مستدام، بهدف تقليل استهلاك الطاقة والمياه بنسبة تصل إلَّى 40٪.