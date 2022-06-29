الإمارات ترسخ ريادتها الاقتصادية عالميا.. شراكات ومشاريع استراتيجية

شهد النصف الأول من عام 2022 توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول لتوسيع الشراكة الاقتصادية الشاملة وتعزيز مشاريعها الاستراتيجية.

عززت دولة الإمارات مكانتها الاقتصادية العالمية البارزة خلال النصف الأول من العام الجاري، من خلال توسيع شراكاتها الاقتصادية، وتعزيز مشاريعها الاستراتيجية، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة، والإنجازات التنموية للدولة، وقدراتها الاقتصادية التنافسية، لمواصلة التحرك. إلَّى الأمام فِيْ مسارات التنمية والازدهار.

رصدت وكالة أنباء الإمارات فِيْ تقرير لها أهم المبادرات والشراكات والإنجازات الاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2022، والتي استطاعت خلالها دولة الإمارات إصدار أهم المؤشرات الاقتصادية التنافسية فِيْ وقت شهدته الأشهر الماضية. عدد من المشاريع الإستراتيجية النوعية ذات العائد الإيجابي على اقتصاد الدولة.

شهد النصف الأول من العام الجاري توقيع دولة الإمارات مع عدد من الدول اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة، بهدف المساهمة فِيْ تحقيق الأهداف الاقتصادية، وتعزيز الشراكات الدولية مع الأسواق الاستراتيجية حول العالم، للعمل على تعزيز مكانة الدولة. كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية. .

الهند

وقعت الإمارات والهند اتفاقية اقتصادية شاملة دشنت حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة بين البلدين الصديقين، وتعزيز العلاقات التاريخية بينهما، والوصول المتبادل إلَّى الأسواق، والفرص الاقتصادية والاستثمارية، وزيادة وتعميق التجارة الثنائية. علاقات الاستثمار من خلال خفض تكاليف التجارة وخلق فرص متكافئة للشركات الإماراتية للمنافسة. فِيْ السوق الهندي، من أجل زيادة فرص التصدير وزيادة الإنتاجية فِيْ البلاد، سمحت الاتفاقية أيضًا بتغطية أوسع لمجالات التعاون الاقتصادي والتجاري.

إسرائيل

أبرمت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتنشيط التجارة البينية غير النفطية لتصل إلَّى 10 مليارات دولار سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة.

توفر الاتفاقية العديد من المزايا لاقتصاديات البلدين من خلال إلغاء الرسوم الجمركية على 96٪ من البضائع، والتي تولد حوالي 99٪ من عائدات التصدير، وفِيْ نفس الوقت تعزز وصول المصدرين إلَّى الأسواق، وجذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص جديدة فِيْ القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والبيئة والتجارة الإلكترونية والاقتصاد. الرقمية والتكنولوجيا.

مصر

شهد هذا العام الإعلان عَنّْ شراكة صناعية متكاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهُورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة فِيْ 5 مجالات صناعية واعدة، تشمل الزراعة والغذاء والأسمدة والأدوية. والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.

وتعد هذه الشراكة مثالاً على التزام دولة الإمارات بإقامة شراكات نوعية إقليمياً وعالمياً، تماشياً مع رؤيتها فِيْ تعزيز دور القطاع الصناعي وربطه بالتكنولوجيا المتقدمة، والاستفادة من المزايا والقدرات التنافسية التي توفرها كل دولة. جعل الإمارات وجهة عالمية رائدة للصناعات المستقبلية ومركزًا يستقطب أبرز الصناعات.

وضمن ريادة دولة الإمارات فِيْ المؤشرات العالمية خلال النصف الأول من العام الجاري، وفِيْ محور التنافسية الصناعية، احتلت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) المرتبة الأولى عربياً فِيْ تقرير الأداء الصناعي التنافسي. عام 2022، حيث حققت دولة الإمارات العربية المتحدة قفزات كبيرة خلال السنوات الماضية.

كَمْا احتلت الإمارات المرتبة الأولى فِيْ فئة “التصنيف العالي”، لتصبح الدولة العربية الوحيدة التي حافظت على مركزها فِيْ هذه الفئة للعام الثاني على التوالي، وهِيْ أعلى فئة بين التصنيفات الخمسة التي تضمنها التقرير، والتي أيضًا يتضمن تصنيفًا أعلى من المتوسط ​​ومتوسط ​​وأقل من المتوسط ​​ومنخفض.

احتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً فِيْ المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2022، وفقاً للتقرير الصادر عَنّْ المرصد العالمي لريادة الأعمال، متقدمةً عَنّْ المركز الرابع عالمياً فِيْ تقرير العام الماضي، متفوقةً بذلك على جميع الاقتصادات العالمية المشاركة فِيْ التقرير، حيث حصلت دولة الإمارات على أعلى معدل على مستوى العالم. الترتيب العام للمؤشر. مع درجة 6.8، احتلت المرتبة الأولى فِيْ العالم فِيْ استطلاعات رواد الأعمال كأفضل هِيْئة فِيْ العالم لإنشاء وبدء الأعمال التجارية والبيئة الأكثر دعمًا لريادة الأعمال.

وشهد شهر يونيو الماضي الإعلان عَنّْ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة فِيْ الصدارة، للعام السادس على التوالي، على مستوى الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فِيْ تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022، والذي صنف الإمارات فِيْ المركز الثاني عشر عالمياً، بعد أن سجلت أداء مميزا فِيْ المحاور الرئيسية للتقرير. .

احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً والمرتبة 19 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقاً لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي لعام 2022 الصادر عَنّْ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).

وأشار التقرير الذي يرصد نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2022 فِيْ دول العالم مقارنة بعام 2022، إلَّى أن الإمارات استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة فِيْ عام 2022 بلغت 20.7 مليار دولار، بمعدل نمو 4٪ عَنّْ العام. 2022.