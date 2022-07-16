الإمارات ترفع راية المناخ مجددا.. مكاسب العالم من قمة بايدن ومحمد بن زايد

احتلت المخاوف المناخية ومستقبل الطاقة النظيفة مكانة مهمة فِيْ القمة الإماراتية الأمريكية التي عقدت يوم السبت فِيْ جدة بالمملكة العربية السعودية.

شهدت القمة، التي جمعت الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والرئيس الأمريكي جو بايدن، اتفاقية مهمة بين البلدين لاستكشاف فرص جديدة فِيْ مجال المناخ والطاقة النظيفة لدفع النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. .

تضيف الاتفاقية المزيد من المكاسب للعالم بفضل الاهتمام القوي والمبادرات الجريئة التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة تغير المناخ ومساعدة كوكب الأرض على استعادة توازنه البيئي.

تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ واضح من المبادرات والاتفاقيات المناخية، مما أهلها للفوز بالمكان المناسب لاستضافة مؤتمر COP28 للدول الأطراف الذي سيعقد فِيْ عام 2023.

وخلال القمة، دعا رئيس دولة الإمارات الرئيس بايدن لحضور مؤتمر COP28 للدول الأطراف.

الإمارات ترفع راية المناخ .. والعالم يجني المكاسب

كانت الإمارات أول دولة فِيْ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توقع وتصدق على اتفاقية باريس، كَمْا أنها أول دولة فِيْ المنطقة تعلن عَنّْ مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

كَمْا كانت دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة إقليمية فِيْ تحديد أهداف الطاقة المتجددة والحفاظ على التنوع البيولوجي بما يتماشى مع طموحاتها المناخية.

حققت دولة الإمارات إنجازات بارزة فِيْ مجال الاستدامة، حيث نجحت فِيْ خفض تكلفة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، لتكون أقل من المصادر الأخرى، وأنشأت واحدة من أولى مرافق احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه فِيْ العالم.

اهتمام خاص بـ COP28

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس الدولة، مؤخراً، استضافة مؤتمر الأطراف فِيْ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 28” فِيْ مدينة إكسبو دبي.

كَمْا أعلن عَنّْ إعادة تنظيم اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال الحدث العالمي المقرر استضافته فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2023 برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهِيْان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعضوية أ. عدد كبير من الوزراء وممثلي الجهات ذات العلاقة.

وهذا يؤكد مدى الاهتمام والدعم الرسمي المقدمين لتنظيم ونجاح الحدث العالمي.

الإمارات العربية المتحدة مركز عالمي لقضايا المناخ

تعتبر دولة الإمارات من أهم المراكز العالمية المعَنّْية بقضايا المناخ. على مدار العام، تشهد سلسلة من الفعاليات والفعاليات والمؤتمرات الدولية المعَنّْية بملف التغير المناخي والاستدامة، مشكلة فِيْ مجملها، حركة دائمة تجمع قادة العالم وعلماء العالم وأبرز الفاعلين فِيْه لتعزيز الجهُود العالمية فِيْ هذا الإطار.

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة سنويًا فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، ومنتدى المناخ فِيْ القمة العالمية للحكومات، والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والمعرض السنوي لتكنولوجيا المياه والبيئة والطاقة “ويتيكس”.

يشكل هؤلاء المستضيفون والمؤتمرات قاعدة تعتمد عليها دولة الإمارات فِيْ العمل على إنجاح الحدث الدولي والخروج بتوصيات قادرة على تغيير المسار الحالي لأزمة المناخ العالمية.

تعد استضافة الإمارات فرصة حقيقية لتعزيز الاستثمارات العالمية فِيْ قطاع الطاقة النظيفة، حيث تحتل الإمارات مكانة رائدة عالمياً فِيْ مستوى الاستثمار فِيْ قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة بحوالي 50 مليار دولار، فِيْما أعلنت مؤخراً عَنّْ خطتها لـ استثمار أكثر من 50 مليار دولار خلال العقد المقبل فِيْ المزيد من المشاريع، بما فِيْ ذلك أنها تحتوي على الهِيْدروجين والأمونيا.

تمتلك الإمارات العربية المتحدة مشاريع فِيْ 70 دولة، بما فِيْ ذلك تقديم أكثر من مليار دولار من المنح والقروض إلَّى 27 دولة جزرية تعاني من شح الموارد وأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.