الإمارات تستثمر مليار دولار فِيْ شركات باكستانية.. مشاريع بمختلف القطاعات

أكد مصدر مسؤول فِيْ أبوظبي عزم الإمارات استثمار مليار دولار فِيْ شركات باكستانية فِيْ مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، فإن هذا الاستثمار يسعى لاستكشاف فرص استثمارية جديدة ومجالات للتعاون فِيْ مشاريع عبر مختلف القطاعات لتوسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية التي تخدم مصالح البلدين.

كَمْا يؤكد هذا الاستثمار حرص دولة الإمارات وباكستان على مواصلة التعاون فِيْ مختلف المجالات، والتي تشمل الغاز والبنية التحتية للطاقة والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الزراعية والخدمات اللوجستية والاتصالات الرقمية والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية.