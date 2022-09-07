الإمارات تستشرف حلولا لتحديات المستقبل فِيْ “الاتصال الحكومي 2022”

تستضيف دولة الإمارات النسخة 11 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2022 فِيْ الفترة من 28 إلَّى 29 سبتمبر فِيْ مركز إكسبو الشارقة.

ينظم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أجندة غنية من الفعاليات والجلسات والخطب وورش العمل للتوصل إلَّى توصيات وحلول مبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه المجتمعات، تماشياً مع شعار المنتدى “التحديات والحلول”، تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكَمْ الشارقة.

سيشهد الملتقى الذي سيعقد يومي 28 و 29 سبتمبر فِيْ مركز اكسبو الشارقة، عقد 7 جلسات رئيسية و 10 كلمات ملهمة و 6 فعاليات استباقية و 6 ورش عمل و 13 منصة تفاعلية و 40 فعالية مصاحبة، بمشاركة 160 متحدثًا عربيًا وأجنبيًا من صناع القرار والمسؤولين والخبراء ورؤاهم حول أهمية الاتصال الحكومي الفعال. فِيْ مواجهة المتغيرات المحلية والعالمية والأزمات الاقتصادية والفرص الكامنة وراءها، خاصة فِيْ ظل تطور أدوات الاتصال وتأثيرها على العلاقات الاجتماعية.

وشدد موضوع المنتدى هذا العام على أهمية دور الاتصال الحكومي فِيْ توعية المتخصصين والجمهُور بالتحديات واستخدام منهجيات الاتصال المناسبة التي تحفز الجمهُور على المساهمة فِيْ إيجاد الحلول والممارسات المناسبة للتغلب على التحديات والعقبات.

قال طارق سعيد علي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة “تلعب الحكومات دورًا رئيسيًا فِيْ التعامل مع التحديات والظروف المتغيرة وإدارة الأزمات، لكن التواصل الفعال والمتبادل بين الحكومة والجمهُور يظل محور التركيز الرئيسي فِيْ تعزيز كفاءة الاستجابة للتحديات.

وأضاف علي أن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي استضافته الشارقة استطاع على مدار عقد من الزمن إعادة تقديم مشهد الاتصال الحكومي من خلال مجموعة واسعة من التوصيات والأفكار التي اتسمت برؤية استشرافِيْة.

وتابع “أدعو جميع العاملين فِيْ مجال الاتصال والخبراء وأصحاب الأعمال والمفكرين وطلاب كليات الإعلام والمهتمين للمشاركة معَنّْا وتقديم أفكارهم للتحديات الحالية والمستقبلية. ويهدف المنتدى إلَّى إطلاق حوار مفتوح يقدم حوارًا شاملاً”. رؤية التحديات والحلول “.

أجندة “الاتصال الحكومي”

وتشمل فعاليات المنتدى 7 جلسات تحت عَنّْوان “تناضل من أجل التغيير .. كَيْفَ تكون” و “الأزمات الاقتصادية بين الاحتواء الإيجابي والتكَيْفَ السلبي”، “الدراما بين البناء الفكري واللغوي”، “عَنّْدما يصبح الصفر إنجازًا”، و “التدمير الخلاق .. ما الذي استفاد منه العالم” و “مستقبل العالم بين الويب 3 والفِيْروسات والذكاء الاصطناعي” و “آثار الاتصال العام على المشاريع الناشئة”.

فِيْ إطار مجموعة من مواضيع الاتصال الأكثر إلحاحًا، يتحدث مجموعة من كبار المسؤولين المحليين والدوليين وقادة الفكر والمفكرين والفنانين عَنّْ تجاربهم ورؤاهم فِيْ 10 “خطابات ملهمة” خلال المنتدى تحت عَنّْوان “أي نوع من الحكومة يقوم حاجة العالم ” و “مستقبل الاقتصاد الإبداعي .. هل نحن مستعدون” و “القيادة بالتأثير”، “الثقافات المتوازنة .. العلاقات المتساوية”، “السينما .. قنوات الاتصال المتجددة”، “تحقيق الأحلام لا يعترف بالمستحيل”، “قوة العادات”، “الشراكات الإبداعية وحراس البوابات الجدد” و “اقتصاد المهارات والجيل القادم”. من الحكومات “و” النمو الأخضر … آليات صنع القرار “.

فِيْ محاولة لنقل الخبرات وتزويد المشاركين بأحدث الأساليب والاستراتيجيات الإعلامية فِيْ الاتصال، سيتم تنظيم 3 ورش عمل إبداعية على مدار اليومين، يقدمها متخصصون من جامعة الدول العربية، ومؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للأبحاث والاستبصار، وأكاديمية سكاي نيوز عربية، يستهدف كل منهما 20 مشاركًا، وهُو “اتصال حكومي فعال فِيْ العصر الرقمي”. أول “احترافِيْ / مصغر / دبلوم فِيْ صحافة الذكاء الاصطناعي” و “إنشاء المحتوى الرقمي .. من وإلَّى الهاتف”، وسيصل إجمالي المستفِيْدين من ورش العمل فِيْ اليومين إلَّى 120 مشاركًا.

الأنشطة المصاحبة للحدث

وفِيْما يتعلق بالفعاليات المصاحبة، سيتم تنظيم 40 فعالية خلال المنتدى تعرض مواضيع وقضايا مختلفة فِيْ عدد من أبرز المحاور على الساحتين الإقليمية والدولية. المستقبل، الذي يناقش التكنولوجيا ودورها فِيْ الإعلام الجديد، وخدمة قضايا ذوي الإعاقة فِيْ التعليم، و “حوار العقول”، ومناقشة القضايا الاجتماعية والإنسانية، وقاعة “نحن نبحث” التي تتعامل مع المستجدات. البحوث والدراسات فِيْ الاتصال الحكومي.

تناقش قاعة “مدينة الشباب” قضايا الاتصال الشبابي وتأثيرها، بينما تناقش قاعة “تحدي الجامعة” القضايا التي تهم كليات الإعلام وطلابها، وتتناول “حوارات شجاعة” موضوعات تقنيات المستقبل والذكاء الاصطناعي، و قاعة “New Media Academy” تناقش أساليب العمل الصحيحة على منصات وشبكات البودكاست. وسائل التواصل الاجتماعي، والمدونات، وما إلَّى ذلك، وغرف الجلسات الرئيسية، و 3 غرف ورش عمل مخصصة.

قبل الإطلاق الرسمي للمنتدى، سيتم إطلاق عدد من الفعاليات وورش العمل الاستباقية، أبرزها برنامج “Comms” الذي سيقدم فِيْ الفترة من 19 إلَّى 22 سبتمبر سلسلة من ورش العمل التدريبية للشباب وطلاب الجامعات تحت عَنّْوان ” الاتصال الحكومي وإدارة قضايا المجتمع “و” استخدام الرسوم البيانية فِيْ خدمة الاتصال الحكومي “و” مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي فِيْ تطوير محتوى صفحات التواصل الاجتماعي “و” وسائط Metaverse .. كَيْفَِيْة إنشاء محتوى إعلامي مميز فِيْ عالم Metaverse “و” مهارات الاتصال / المتحدث الرسمي / فِيْ البيئة الرقمية “و” الاتصال الحكومي وتنمية العلاقات الإعلامية “.

تشمل الفعاليات الاستباقية أيضًا سلسلة من ورش العمل والجلسات الخاصة حول مواضيع مختلفة مثل “إدارة أزمات الاتصال” و “مختبر تحديات المستقبل” و “تحدي الجامعة” و “مهارات إدارة المشاريع فِيْ ضوء الاتصال الحكومي” و “فن جلسة الإقناع فِيْ حالات الطوارئ “.