تستضيف دولة الإمارات، فِيْ العاصمة أبوظبي، الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس (ISO) لعام 2022.

نظمته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، فِيْ الفترة من 19 إلَّى 23 سبتمبر، فِيْ مركز أعمال أدنوك، بحضور أولريكا فرانك، رئيس المنظمة، ومشاركة أكثر من 2000 ممثل عَنّْ هِيْئات وهِيْئات التقييس الدولية والخبراء وفنيون فِيْ مجال المواصفات من 163 دولة على المستويين الإقليمي والدولي.

مكانة الدولة فِيْ نظام التقييس الدولي

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع، الذي ينعقد للمرة الثانية فِيْ دولة الإمارات، تأكيداً على موقف الدولة ودعمها وتطبيقها لأفضل الممارسات العالمية فِيْ التقييس والمعايير الدولية، بالإضافة إلَّى رؤساء ومديرين تنفِيْذيين من هِيْئات التقييس الوطنية. من دول العالم والمنظمات والهِيْئات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وتأتي استضافة الإمارات للاجتماع السنوي للمنظمة بعد فوز الدولة بشرف الاستضافة خلال الاجتماع السنوي للمنظمة الذي عقد فِيْ كيب تاون بجنوب إفريقيا فِيْ سبتمبر 2022، وبعد التصويت على الاستضافة التي تنافست فِيْها مع الدنمارك.

وحصلت دولة الإمارات على 64 صوتاً مقابل 44 صوتاً للدنمارك، الأمر الذي يعكس الدور الريادي لدولة الإمارات دولياً فِيْ مجال التقييس والثقة التي تضعها الدول الأعضاء فِيْ المنظمة الدولية للتقييس فِيْ قدرات وزارة الصناعة والصناعة. التكنولوجيا المتقدمة فِيْ تنظيم ورعاية هذا الاجتماع ومدى تطوره فِيْ مجال التقييس وجهُوده لضمان سلامة المواصفات الدولية مع متطلبات تعزيز القطاع الصناعي فِيْ الدولة ودعم المؤشرات التنافسية العالمية وتعزيز أهداف التنمية، من خلال دعم وتطوير البنية التحتية للجودة بشكل مستدام.

يعتبر الاجتماع السنوي أهم حدث فِيْ تقييم المنظمة الدولية للمواصفات القياسية (ISO)، مما يساهم فِيْ ترسيخ دور دولة الإمارات الرائد فِيْ مجال التقييس على المستويين الإقليمي والدولي، ويعكس القدرات الإماراتية فِيْ البنية التحتية للجودة. ودورها فِيْ الترويج لحملة “اصنع فِيْ الإمارات” التي انتقلت فِيْها. دخلت الدولة مرحلة جديدة من تمكين وتحفِيْز القطاع الصناعي، مدفوعة بالاهتمام والتركيز على مفهُوم “نظام البنية التحتية للجودة”، وهُو ركيزة أساسية لنجاح الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وخلق بيئة أعمال مناسبة وجذابة للمستثمرين المحليين والدوليين، ودعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية فِيْ الأسواق المحلية. والدولية.

تدعم حملة “اصنع فِيْ الإمارات” القدرات الوطنية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الإماراتية إقليمياً ودولياً، وتلبية متطلبات قطاع الأعمال واحتياجات المجتمعات للتطوير المستمر فِيْ المنتجات والخدمات، بما يتماشى مع مساعي الدولة نحو رفع حجم التبادل التجاري فِيْ إطار التوسع فِيْ الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع مختلف دول العالم.

جلسات نقاش متخصصة

وستعقد خلال الفعالية عدد من الجلسات الحوارية المتخصصة، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين فِيْ الدولة، من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وتمثيل مميز من الخبراء وأصحاب المصلحة إلَّى جانب قيادات الوزارة. ممثلة بمشاركة معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والدكتورة فرح علي الزرعوني. الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

مشاركة دولية بارزة

كَمْا ستشارك شخصيات دولية من خبراء التقييس من الدولة ومن مختلف الهِيْئات الإقليمية والدولية فِيْ عدد من جلسات الحوار المتخصصة، والتي تأتي لتسليط الضوء على دور التقييس فِيْ دعم التنافسية، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة، من خلال الدعم والتطوير من خلال عَنّْاصر البنية التحتية للجودة، وأبرزها السيدة أولريكا فرانك، رئيس المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO)، والدكتور سكوت ستيدمان، رئيس معهد المعايير البريطانية (BSI)، ونيلسون أسك فِيْلهُو، مدير التقييس، المنظمة الوطنية البرازيلية للمعايير (ABNT)، وأمينة أحمد محمد، المدير التنفِيْذي لمركز الإمارات الدولي للاعتماد (EIAC) ورئيس الهِيْئة العربية للاعتماد (ARAC)، وكارين بات، رئيسة الشؤون الدولية، من مؤسسة المعايير الأسترالية.

وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة هِيْ العضو الممثل للدولة فِيْ الهِيْئة الدولية للتقييس، حيث تتولى مهام الهِيْئة الوطنية للتقييس فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة، وهِيْ مسؤولة عَنّْ إصدار المعايير واللوائح الفنية الإماراتية من خلال اللجان الفنية الوطنية ومجموعات العمل المتخصصة. فِيْ الإمارات.

رعاية إماراتية للاجتماع السنوي

رعت كبرى الشركات والمؤسسات الإماراتية استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للاجتماع السنوي للمنظمة، وأبرزها حديد الإمارات، والإمارات العالمية للألمنيوم، ومجموعة الفطيم، ومجموعة الاتحاد للطيران، بالإضافة إلَّى مجموعة الشركات متعددة الجنسيات (MCBG).

أهمية استثنائية للجودة

تولي دولة الإمارات أهمية استثنائية لملف البنية التحتية للجودة، حيث أصدرت حوالي 27 ألف معيار ولائحة فنية إماراتية فِيْ المجالات المتعلقة بالقطاع الصناعي والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات المستقبلية، وفِيْ القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى مثل الصحة والتعليم والبناء، الأغذية والزراعة ونظم الإدارة والقطاعات الأخرى التي تعتبر الأكثر ديناميكية وتطلعية.

تركز وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تعزيز دور نظام البنية التحتية للجودة، ويهدف إلَّى حماية المستهلك والبيئة ودعم الاقتصاد، وإعطاء الأولوية لتسهِيْل التبادل التجاري والتقني بين الدول من خلال مواءمة المعايير الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية .

كَمْا تضمن الوزارة عضوية ممثلين عَنّْ القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والمؤسسات البحثية والتعليمية والجهات الحكومية ذات الصلة فِيْ اللجان الفنية وفرق العمل المعَنّْية بتطوير المواصفات والمقاييس واللوائح الفنية الوطنية، وتحديث البنية التحتية للجودة المتكاملة دعم القطاع الصناعي الإماراتي وتنفِيْذ سياسات صناعية مستدامة وترشيد استهلاك الموارد. فِيْ الأنشطة البيئية والجهُود المبذولة لمكافحة تغير المناخ، والحد من الغازات الدفِيْئة، وتحقيق الحياد الكربوني، بهدف زيادة كفاءة واستدامة دورات الإنتاج وسلاسل التوريد، فضلاً عَنّْ زيادة التركيز على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. فِيْ مختلف القطاعات الصناعية.

أهم حدث فِيْ تقويم المنظمة

المنظمة الدولية للتوحيد القياسي، ومقرها جنيف، سويسرا، وتضم 167 دولة عضو، ولديها أكثر من 340 لجنة فنية فِيْ مختلف المجالات، وتشكل جسرًا حيويًا بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير المعايير الدولية. تكنولوجيا الاتصال المرئي، ممثلو 123 دولة عضوا و 31 مراقبا، ويشهد الاجتماع توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعدد من هِيْئات التقييس على الصعيدين الإقليمي والدولي.