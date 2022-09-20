الإمارات تستعد لإطلاق أول مشروع مستقل من نوعه فِيْ المنطقة

مسرعات العمل لتجنب تغير المناخ

تم الإعلان اليوم، الثلاثاء، خلال أسبوع المناخ فِيْ نيويورك، عَنّْ إنشاء “مشروع مسرعات العمل لتجنب تغير المناخ” لدولة الإمارات العربية المتحدة.

إنه كيان مستقل ومحايد للعمل المناخي سيجمع أعضاء من القطاعين العام والخاص، بما فِيْ ذلك المؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية، لتعزيز التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

تحضيراً للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف فِيْ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة فِيْ عام 2023 فِيْ إكسبو سيتي دبي، مشروع مسرعات العمل بقيادة الشيخة شما بنت سلطان. بنت خليفة آل نهِيْان، أول هِيْئة مستقلة من نوعها على مستوى العالم.

أول مشروع مستقل فِيْ المنطقة لمسرعات العمالة

بتوجيه من الشيخة شما، وبدعم من خبراء وقادة الصناعة، سيعمل المشروع كَمْركز أبحاث يركز بشكل أساسي على تقديم المشورة والتوصيات لأصحاب المصلحة بشأن العمل الإيجابي الفعال لمعالجة تغير المناخ، مما يسهل الانتقال إلَّى البيئة الخضراء. اقتصاد.

يعرّف التوجيه الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة للبيئة “الاقتصاد الأخضر” بأنه “اقتصاد منخفض الكربون وفعال من حيث الموارد ومفتوح لجميع شرائح المجتمع” الذي يضع العدالة الاجتماعية والرفاهِيْة وتقليل المخاطر البيئية فِيْ المركز من صنع القرار. سيساهم هذا التحول فِيْ تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة فرص العمل، وتعزيز مكانة الإمارات كَمْركز عالمي فِيْ مجالات البيئة والاجتماعية والحوكَمْة وريادة فِيْ العمل المناخي.

تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050

وتعليقًا على المشروع، قالت الشيخة شما، الرئيس التنفِيْذي لمشروع المسرعات المناخية المستقلة فِيْ الإمارات “يشرفني أن تكلفني قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بمهمة إنشاء وقيادة مشروع مسرعات المناخ المستقل فِيْ الإمارات العربية المتحدة.

كَمْا قالت إن أهدافنا كدولة واضحة تمامًا، وقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا نحو تنفِيْذ مبادرتنا الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ومع ذلك، فإن هذا الهدف ليس سوى المرحلة الأولى من عملنا.

وأضافت إن حشد وتوحيد الجهُود التي نقوم بها اليوم هُو ما سيتيح لنا تحقيق مستقبل أكثر استدامة بعد عام 2050. والطريقة الوحيدة لنا للقيام بذلك هِيْ تمكين وتفعيل نظام متكامل يشارك بفاعلية فِيْ تحقيق هدف واحد. رؤية مشتركة، وهُو المشروع المستقل للمسرعات لتجنب تغير المناخ. الإمارات العربية المتحدة هِيْ النواة التي ستبني هذا النظام المتكامل “.

بالإضافة إلَّى دوره كَمْحفز لاقتصاد معرفِيْ أخضر وجذب أفضل المواهب العالمية فِيْ قطاع الاستدامة إلَّى دولة الإمارات العربية المتحدة، سيسهل هذا المشروع الأعمال التجارية الدولية والابتكار والشراكات التكنولوجية التي تعمل على تحقيق الهدف الموحد للتصدي لتغير المناخ. .

ستشمل قطاعات التركيز الرئيسية النقل الكهربائي، والوقود المستدام، وكفاءة الطاقة، والمباني الخضراء، والمدن الذكية، واحتجاز الكربون وتخزينه، والحلول القائمة على الطبيعة، والقطاعات المتنامية فِيْ تكنولوجيا المناخ والتكنولوجيا الزراعية.