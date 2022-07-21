الإمارات تستكَمْل الاختبارات الرئيسية قبل تشغيل آخر محطات براكة النووية

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عَنّْ إنجاز جديد فِيْ تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية.

وذكرت المؤسسة أن الإنجاز هُو الانتهاء من اختبار الأداء الحراري فِيْ الرابعة والأخيرة من المحطات فِيْ منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

فحص شامل لمكونات المحطة

خلال اختبار الأداء الحراري تم إجراء فحص شامل لمكونات المحطة من حيث عوامل التمدد الحراري والاهتزاز، وأظهرت نتائج الاختبار أن جميع الأنظمة تعمل وفق أعلى معايير الجودة والسلامة فِيْ ظل ظروف التشغيل العادية.

على وجه الخصوص، تضمن الاختبار اختبار صمام أمان جهاز الضغط، وقياس تدفق نظام تبريد المفاعل بالإضافة إلَّى اختبار نظام التوربينات الرئيسي، والذي أكد أن المكونات والأنظمة الرئيسية للمحطة تعمل على النحو المصمم وتفِيْ بجميع متطلبات التشغيل العادي .

يستغرق اختبار الأداء الحراري عدة أسابيع ويتضمن حوالي 200 اختبار فردي ومتكامل للتحقق من أداء جميع الأنظمة الرئيسية بكامل طاقتها ولكن دون استخدام الوقود النووي.

السلامة الهِيْكلية

قبل هذا الاختبار، أكَمْلت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اختبارات السلامة الهِيْكلية ومعدل التسرب المتكامل فِيْ محطة البركة الرابعة. وأكدت نتائج الاختبارين متانة مبنى المصنع الرابع من حيث قدرته على الاستمرار فِيْ العمل فِيْ جميع الظروف العادية وغير العادية على حد سواء.

وبهذه المناسبة، قال محمد إبراهِيْم الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفِيْذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية إن الانتهاء من هذه الاختبارات فِيْ محطة البركة الرابعة يؤكد التقدم المستمر فِيْ تطوير المحطات بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية المحلية. أعلى المعايير الدولية “.

وأضاف الحمادي “طبقت فرق العمل جميع الدروس المستفادة من تطوير جميع المحطات، مما أدى إلَّى زيادة كفاءة الإنجاز مع الحفاظ على الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، وهذه الاختبارات هِيْ خطوة رئيسية نحو المرحلة التشغيلية للمحطة الرابعة، وتقربنا من التشغيل التجاري لجميع المحطات.بركة التي تنتج كهرباء وفِيْرة وموثوقة وصديقة للبيئة، بالإضافة إلَّى دعم التحول إلَّى مصادر طاقة صديقة للبيئة فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة، و تعزيز أمن الطاقة خلال الستين سنة القادمة، ونتيجة لذلك تلعب مصانع براكة دورًا محوريًا فِيْ دعم جهُود الدولة لتحقيق أهداف الحياد المناخي بحلول عام 2050 “.

بدأ بناء المحطة الرابعة فِيْ البركة فِيْ أيلول 2015، بعد ثلاث سنوات من إنشاء المحطة الأولى، واستمر العمل فِيْها بأمان وثبات منذ ذلك الحين.

تواصل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تسليط الضوء على فوائد تطوير أربع محطات متطابقة فِيْ نفس الوقت، خاصة مع المعرفة والخبرة التي طورتها فرق العمل الإنشائية لإكَمْال بناء المحطات بشكل أكثر كفاءة.

تعد محطات البركة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستوفر المحطات الأربع، بمجرد تشغيلها بالكامل، ما يصل إلَّى 25٪ من احتياجات الكهرباء فِيْ الدولة، وستقلل 22.4 مليون طن من انبعاثات الكربون سنويًا، أي ما يعادل انبعاثات 4.8 مليون سيارة كل عام. إبراز الدور الريادي للطاقة النووية فِيْ تسريع الحد من البصمة الكربونية لقطاع الطاقة فِيْ الدولة للوصول إلَّى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

تم إحراز تقدم كبير خلال تطوير محطات براكة، حيث تنتج اثنتان منها حالياً كهرباء صديقة للبيئة فِيْ الدولة، بينما تم الانتهاء من تنزيل الوقود فِيْ المحطة الثالثة، والتي تستعد لبدء التشغيل والوصول إلَّى التشغيل التجاري ضمن عدة محطات. الشهُور.

تعد محطات البركة من أكبر محطات الطاقة النووية فِيْ العالم، حيث تضم أربعة مفاعلات ذات تصميم متطور APR-1400.

وبحسب التوقعات، ستكون محطات البركة أكبر مساهم فِيْ خفض انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة والمياه فِيْ إمارة أبوظبي بنسبة 50٪، بالإضافة إلَّى إنتاج أكثر من 85٪ من الكهرباء الصديقة للبيئة فِيْ الإمارة، والتي يؤكد الإمكانات الكبيرة للطاقة النووية فِيْ إنتاج كَمْيات كبيرة من كهرباء الحمل الأولي. انبعاثات الكربون الصفرية.