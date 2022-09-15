الإمارات تشارك فِيْ ندوة دولية بكامبريدج حول الجريمة الاقتصادية

شارك وفد إماراتي برئاسة المكتب التنفِيْذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فِيْ ندوة كامبريدج الدولية حول الجريمة الاقتصادية.

شارك وفد إماراتي برئاسة المكتب التنفِيْذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فِيْ ندوة كامبريدج الدولية حول الجريمة الاقتصادية.

عقدت الندوة هذا الأسبوع تحت عَنّْوان “نظرة عامة – الجريمة من الداخل وإساءة استخدام الصدق”، بمشاركة عمدة لندن، وأعضاء النيابة العامة، وعدد من وزراء العدل والبرلمانيين ومديري أجهزة الرقابة والإنفاذ من جميع أنحاء العالم. العالم.

شارك الوفد، الذي ضم أعضاء كبار فِيْ المكتب التنفِيْذي من ذوي الخبرة فِيْ التحقيقات المالية، فِيْ جلسة رفِيْعة المستوى حول موضوع “مطاردة الكسب غير المشروع”، والتي جمعت خبراء من أكثر من عشر دول بما فِيْ ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين. وألمانيا.

وبهذه المناسبة قال حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفِيْذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “المجرمون فِيْ الجرائم المالية يستخدمون أساليب أكثر تعقيداً .. لمواجهة هذا التهديد، يجب على الدول تحسين أنظمتها باستمرار .. لذلك، التزمت دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز نظام المكافحة المستدامة للجرائم المالية.

وتحدث عَنّْ دور المكتب التنفِيْذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتباره الجهة التنسيقية التي تنفذ الاستراتيجية والخطة الوطنية لمكافحة هذه الجريمة.

وأضاف “نعمل على تعزيز قدرة دولة الإمارات على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير أطر الامتثال المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية فِيْ الدولة وحول العالم .. التنسيق الدولي أمر بالغ الأهمية لمتابعة الأرباح غير المشروعة، والإمارات لديها عززنا تعاونها مع الشركاء الدوليين لتحقيق ذلك .. فِيْ العام الماضي وحده وقعَنّْا خمس اتفاقيات تعاون قضائي جديدة مع الولايات المتحدة وروسيا وهُولندا والدنمارك وإيطاليا “.

وأشار إلَّى أن الإبلاغ والتحقيق والاستيلاء على الأصول إجراءات مهمة للغاية، وساعدت فِيْ تحقيق نتائج واضحة خلال العام الماضي .. وزاد عدد بلاغات المعاملات المشبوهة فِيْ الإمارات بنسبة 51٪، وهُو ما يؤكد زيادة الوعي لدى الجمهُور. القطاع الخاص والجهات المعَنّْية بقضايا مكافحة غسل الأموال ومكافحة غسل الأموال. الإرهاب.

وسلط سعادته الضوء على أبرز الجرائم والقضايا المتعلقة بالجرائم المالية التي ضبطتها الجهات المعَنّْية فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون الوثيق مع شركائها فِيْ أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة. وأشار إلَّى أن التحقيقات الشاملة أدت إلَّى استعادة الأموال غير المشروعة ومصادرتها.

تجاوزت القيمة الإجمالية لإجراءات الإنفاذ التي فرضتها السلطات التنظيمية خلال الفترة من يوليو 2022 إلَّى يوليو 2022، 42 مليون درهم إماراتي.

كَمْا صادرت الإمارات أكثر من 2.35 مليار درهم (640 مليون دولار) من الأصول غير القانونية فِيْ عام 2022، بما فِيْ ذلك 15 مليون درهم (4 ملايين دولار) من الذهب والمعادن النفِيْسة.

شارك عدد من موظفِيْ المكتب التنفِيْذي فِيْ منتديات وورش عمل غطت مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالجرائم المالية، بما فِيْ ذلك جلسات حول مسؤولية الشركات، وإدارة تحقيقات الاحتيال المعقدة، والفساد المؤدي إلَّى الجريمة، والتكنولوجيا المتقدمة، والأصول الافتراضية، وتنظيم العملات والأصول الافتراضية، و اخرين.