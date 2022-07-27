الإمارات تشيد بجهُود تركيا فِيْ التوصل إلَّى اتفاق نقل الحبوب الأوكرانية إلَّى الأسواق العالمية

ثمن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهِيْان وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال اتصال هاتفِيْ مع وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، جهُود بلاده للتوصل إلَّى الاتفاقية التي وقعتها جمهُورية أوكرانيا فِيْ اسطنبول مؤخراً، الاتحاد الروسي والجمهُورية التركية.

ووصف هذه الاتفاقية بأنها خطوة مهمة تجسد أهمية تعزيز التعاون الدولي فِيْ مواجهة التحديات العالمية والعمل على إيجاد حلول فعالة لمنع حدوث أزمة غذاء عالمية.

وأكد أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس الدولة، ستدعم دائما السلام والاستقرار فِيْ منطقتنا والعالم، وتؤمن بأهمية بذل أقصى الجهُود لتسوية الخلافات بالطرق الدبلوماسية والعالمية. من خلال الحوار.

وأكد دعم دولة الإمارات لكافة الجهُود والمبادرات الهادفة إلَّى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي بما يسهم فِيْ تلبية تطلعات الشعوب فِيْ التنمية والازدهار.

وبحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهِيْان ومولود جاويش أوغلو خلال الاتصال، التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهُورية تركيا وسبل تعزيزه ودعمه على كافة المستويات بما يحقق مصالحهما المشتركة.