الإمارات تصدر أول سندات خزينة اتحادية لأجل 5 أعوام

شهد المزاد الرابع لسندات الخزانة الاتحادية المقومة بالدرهم الإماراتي أول إصدار لسندات الخزانة الاتحادية لأجل 5 سنوات.

جاء ذلك وفقًا لنتائج المزاد التي أعلنتها دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية بصفتها المُصدر وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع.

دعم وتطوير سوق الدين المحلي

سجل المزاد الرابع لبرنامج سندات الخزينة – التي بلغت 1.5 مليار درهم ضمن برنامج إصدار سندات خزينة بقيمة 9 مليارات درهم لعام 2022 – إقبالاً قوياً من البنوك الستة الموزعة الرئيسية، حيث بلغت عطاءات عطاءات 8.6 مليار درهم. تم استلامها، بما يتجاوز حجم الاكتتاب بمقدار 5.7 مرة.

ينعكس هذا النجاح فِيْ معدلات أقساط التأمين المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق 8 نقاط أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين، وفارق 20 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 5 سنوات.

أشار محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلَّى أن إصدار سندات الخزينة الاتحادية لمدة 5 سنوات بالعملة الوطنية يأتي استمراراً للجهُود المبذولة لدعم تطوير سوق الدين المحلي بالدرهم الإماراتي. منحنى عائد مقوم بالعملة المحلية، وإنشاء سوق نشط لتداول السندات الاتحادية بما يساهم فِيْ رفع كفاءة التسعير. تخصيص رأس المال، بالإضافة إلَّى إنشاء سوق نشط لتداول الأوراق المالية الفِيْدرالية، يدعم تطوير سوق رأس المال الأوسع، ويوفر أصولًا استثمارية أكثر أمانًا، ويوفر فرصًا استثمارية واعدة للمستثمرين الدوليين للاستثمار بالعملة المحلية.

وأوضح أن برنامج سندات الخزينة يساهم أيضا فِيْ دعم قدرة الحكومة على تغطية متطلبات التمويل المستقبلية، والمساهمة فِيْ تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على أسواق رأس المال الأجنبية، فِيْ سياق الانتقال إلَّى النموذج الاقتصادي الجديد الذي يواكبها. طموحات المستقبل.

دفع جهُود التنمية الاقتصادية الشاملة

وقال إن سندات الخزينة الحكومية تساهم فِيْ دعم السياسات المالية والاقتصادية للدولة الهادفة إلَّى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، وتعزيز السوق المالية وهِيْكل الائتمان، وخلق بيئة استثمارية متعددة تساهم فِيْ جعل دولة الإمارات وجهة مثالية للمستثمرين، حيث تتمتع الدولة بجدارة ائتمانية عالية المستوى وتقييم قوي من قبل الوكالات “. الائتمان الدولي، مما يعزز مكانتها كواحدة من أكثر الاقتصادات تنافسية دوليًا.

بدوره، أكد خالد محمد بلعمه، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن إصدار سندات الخزينة الاتحادية لمدة 5 سنوات بالعملة الوطنية يشكل مرحلة جديدة متقدمة فِيْ خطط دولة الإمارات وتوجهاتها الاستراتيجية نحو تنويع أنشطة أسواق رأس المال. وتطوير اتجاه العائد المقوم بالدرهم وتحقيق أهداف الإطار النقدي الجديد للدرهم. ؛ وفِيْ الوقت نفسه، يشير أيضًا إلَّى قوة واستقرار النظام المالي، وثقة المستثمرين المحليين والدوليين بالنظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعزز مكانتها كَمْركز مالي عالمي.

وقال نحن واثقون من أن البنية التحتية التي طورها البنك المركزي فِيْ هذا الصدد ستساهم فِيْ تعزيز قدرة دولة الإمارات على تطوير القطاع المالي وفق السياسات النقدية والخطط الاستراتيجية. يسعدنا النتائج الإيجابية لشراكتنا مع وزارة المالية فِيْ تطوير السوق المالية وتحسين بيئة الاستثمار فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة.

دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية بصفتها المُصدر، وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، أصدرت فِيْ مايو 2022 سندات خزينة حكومية مقومة بالعملة المحلية، الدرهم (شريحتان مقابل شريحتين. وثلاث سنوات /) ؛ عينت وزارة المالية ستة بنوك وكيلة موزعين أساسيين للمشاركين فِيْ المزاد الأولي لسندات T-Bonds، وهِيْ مسؤولة عَنّْ تطوير السوق الثانوية، والتي تشمل بنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك HSBC، والمشرق. وستاندرد تشارترد.

وتجدر الإشارة إلَّى أن وزارة المالية والمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة يعملان مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة والهِيْئات المالية الدولية لضمان تبني وتطبيق أفضل الممارسات العالمية فِيْ برنامج سندات الخزينة.