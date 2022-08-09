الإمارات تطبق آلية معاملات عقارية تنطوي على أصول افتراضية.. ريادة عالمية

أعلنت وزارتا الاقتصاد والعدل عَنّْ إدخال متطلبات جديدة لإعداد التقارير المتعلقة ببعض المعاملات العقارية فِيْ الدولة، بالشراكة مع وحدة المعلومات المالية.

وتعد دولة الإمارات من أوائل الدول فِيْ العالم التي طبقت هذه الآلية للمعاملات العقارية التي تنطوي على أصول افتراضية، مما يؤكد استمرار جهُود دولة الإمارات الحثيثة لتحقيق الاستدامة والازدهار من خلال تعزيز العلاقات التكاملية مع جميع الدول لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة جرائم غسل الأموال. تمويل الإرهاب.

جاء هذا القرار بعد اجتماعات ومناقشات جرت بين وزارة الاقتصاد ووزارة العدل ووحدة المعلومات المالية والمكتب التنفِيْذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدد من الجهات المعَنّْية.

اعتبارًا من 1 يوليو 2022، يتعين على جميع الوكلاء العقاريين والوسطاء وشركات المحاماة تقديم تقارير إلَّى وحدة المعلومات المالية بشأن معاملات الشراء والبيع لممتلكات عقارات التملك الحر فِيْ الإمارات العربية المتحدة، والتي تشمل أيًا من طرق الدفع الثلاث التالية، سواء بالنسبة لكامل أو جزء من قيمة العقار

1. دفعة نقدية، فردية أو متعددة، تساوي أو تزيد عَنّْ 55 ألف درهم إماراتي.

2. المدفوعات التي تشمل استخدام الأصول الافتراضية.

3. المدفوعات التي تم اشتقاقها أو تحويلها بشكل أساسي من أصل افتراضي.

تتطلب آلية الإبلاغ من قبل الوكلاء والوسطاء العقاريين وشركات المحاماة الحصول على جميع المستندات المتعلقة بالمعاملة، وتسجيل بيانات الهُوية لأطراف المعاملة المطبقة، بالإضافة إلَّى أي مستندات أخرى ذات صلة.

تنطبق هذه الشروط على جميع المعاملات العقارية المذكورة أعلاه، سواء كان أطراف الصفقة أفرادًا أو كيانات قانونية.

تم إبلاغ الجهات ذات العلاقة فِيْ القطاع الخاص بالمتطلبات المحددة فِيْ النشرات التنظيمية والمتخصصة الصادرة عَنّْ وزارة الاقتصاد ووزارة العدل ووحدة المعلومات المالية، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

حرصاً من الجهات المعَنّْية على نشر الوعي بآخر تحديث وإخطار الفئات المستهدفة بالإجراءات الجديدة، تم تنظيم 3 ورش عمل منفصلة مع الوكلاء والوسطاء العقاريين، بالإضافة إلَّى مكاتب المحاماة، لمساعدتهم على فهم متطلبات الإبلاغ الجديدة. وتعزيز معرفتهم بنظام FIU goAML.

تلعب وزارة الاقتصاد ووزارة العدل دورًا رئيسيًا فِيْ مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث إنهما سلطتان رقابيتان على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بما فِيْ ذلك الوكلاء العقاريون والسماسرة وشركات المحاماة.

تشمل الأعمال والمهن غير المالية المحددة مجموعة واسعة من القطاعات الأكثر تعرضًا لمخاطر غسل الأموال وإساءة استخدام المعاملات التجارية، والأموال التي يتم تداولها لأغراض غسل الأموال أو غيرها من المعاملات غير القانونية، نظرًا لطبيعة الخدمات التي تقدمها والمنتجات التي تقدمها. يتعامل.

تطبق وزارة الاقتصاد ووزارة العدل نهجًا رقابيًا استباقيًا قائمًا على إدارة المخاطر، بما يتماشى مع المعايير الدولية التي وضعتها مجموعة العمل المالي.

وفِيْ هذا الصدد قال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد إن اعتماد وتطبيق أعلى معايير الشفافِيْة والحوكَمْة ووضع الضوابط اللازمة لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي ومكافحة جميع الممارسات غير المشروعة فِيْ بيئة الأعمال هِيْ من الأولويات. التي تعمل عليها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص “.

وأضاف “يمثل القطاع العقاري أحد أهم القطاعات الاستثمارية ومصدراً هاماً للنمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن هذا المنطلق تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على اعتماد إجراءات وأنظمة من شأنها تمكين أفضل الممارسات المالية السليمة فِيْ الدولة”. هذا القطاع وبما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية قواعد الإبلاغ للقطاعات العقارية والقانونية لضمان تعزيز أطر تنظيمها، والحد من أي تلاعب أو ممارسات غير قانونية من شأنها الإضرار ببيئة العمل، والاقتصاد. ومناخ الاستثمار فِيْ هذه القطاعات.

من جانبه قال عبدالله بن سلطان بن عوض النعيمي وزير العدل “إن إدخال ضوابط للإبلاغ عَنّْ معاملات معينة فِيْ القطاع العقاري يعكس التعاون الاستراتيجي القوي بين القطاعين العام والخاص، من أجل تعزيز الوطن. إطار عمل لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من خلال توفِيْر إطار تنظيمي واضح وأدوات الإبلاغ الفعال حتى تتمكن دولة الإمارات من اتخاذ تدابير سريعة لحماية الاقتصاد من المخاطر المعروفة والناشئة.

وقال علي فِيْصل بعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية “ستعمل هذه الإجراءات الجديدة على تحسين جودة المعلومات المالية المتاحة لوحدة الاستخبارات المالية، وستستخدم لتتبع حركة الأموال أو الاستثمارات المشبوهة كجزء من جهُودنا الدؤوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .. والأهم من ذلك، أن هذه المتطلبات تزيد من استقرار وسلامة قطاع العقارات فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة وتوفر لجميع أصحاب المصلحة مزيدًا من الشفافِيْة فِيْ قطاع يُعد مساهماً رئيسياً فِيْ اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.