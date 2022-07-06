الإمارات تطلق مبادرة “الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة”

حوافز جديدة لجذب 300 شركة رقمية

أطلقت وزارة الاقتصاد الإماراتية مبادرة “الجيل القادم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة” التي تهدف إلَّى جذب أفضل الشركات الرقمية فِيْ العالم.

أعلن الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، فِيْ مؤتمر صحفِيْ خلال إطلاق مبادرة “الجيل القادم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة”، عَنّْ حوافز جديدة لجذب 300 شركة رقمية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. من ستة إلَّى 12 شهرًا.

وأضاف أن الحوافز للشركات الرقمية تشمل تنظيم عملية إصدار التأشيرات والوصول بشكل أسرع إلَّى النظام المالي والمصرفِيْ.

وقال الزيودي “نحن ننتقل من مركز إقليمي إلَّى مركز عالمي”. “نحن الآن نتنافس مع اللاعبين الكبار.

كانت المنافسة فِيْ السنوات الماضية مع المنطقة، ونحن الآن نتجه لنصبح مركزًا عالميًا “.