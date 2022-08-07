الإمارات تعتزم استثمار مليار دولار فِيْ شركات باكستانية

تعتزم الإمارات استثمار مليار دولار فِيْ شركات باكستانية فِيْ مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.

يسعى هذا الاستثمار إلَّى استكشاف فرص استثمارية جديدة ومجالات للتعاون فِيْ المشاريع عبر مختلف القطاعات لتوسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية التي تخدم مصالح البلدين.

كَمْا يتأكد ذلك فِيْ مختلف المجالات التي تشمل الغاز والبنية التحتية للطاقة والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الزراعية واللوجستيات والاتصالات الرقمية والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وكان وزير المالية الباكستاني قال الشهر الماضي إن باكستان من المرجح أن تحصل على 4 مليارات دولار من دول صديقة لسد الفجوة فِيْ الاحتياطيات الأجنبية، والتي أشار إليها صندوق النقد الدولي، بعد يومين من إبرام اتفاق مع الصندوق.