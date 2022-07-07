الإمارات تعتمد قروضا سكنية للمواطنين بقيمة 2.4 مليار درهم

خلال الأشهر الستة المقبلة، 500 مستفِيْد شهريًا

وافقت الإمارات على قروض سكنية لمواطنيها بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الأشهر الستة المقبلة.

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكَمْا لإمارة دبي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء فِيْ قصر الوطن فِيْ أبوظبي … فِيْ البداية استعرضنا نتائجنا الاقتصادية مقارنة بما قبل الوباء. نمو بنسبة 47٪ فِيْ صادراتنا غير النفطية .. 16٪ نمو فِيْ الاستثمار الأجنبي .. 126٪ نمو فِيْ الشركات الجديدة المسجلة فِيْ البلاد..

وتابع “قررنا خلال الاجتماع الموافقة على قروض سكنية للمواطنين بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الأشهر الستة المقبلة، بواقع 500 مستفِيْد شهرياً، وهدفنا استكَمْال 13 ألف مسكن من برنامج زايد للإسكان فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة. السنوات القادمة وعملية دعم المواطن ستستمر “.

وتابع “اليوم قررنا داخل المجلس قرار ترك التفرغ الكامل للمواطنين العاملين فِيْ الحكومة الذين يرغبون فِيْ ادارة اعمالهم الخاصة.

الإجازة لمدة عام كامل بنصف الراتب مع الحفاظ على الوظيفة. هدفنا هُو تشجيع شبابنا على الاستفادة من الفرص التجارية الضخمة التي يوفرها اقتصادنا الوطني “.

وختم بالقول “شهدت اليوم توقيع اتفاقيات أداء لعدد من الوزراء … الاتفاقيات تنص على استكَمْال 36 مشروعا تحويليا خلال ستة أشهر بحد أقصى 12 شهرا فِيْ دورات استراتيجية قصيرة للحكومة .. لتمكينها من الاستجابة لجميع التغييرات بسرعة وبمزيد من المرونة “.