الإمارات تعلن استثمار ملياري دولار لتطوير مجمعات غذائية فِيْ الهند

تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة باستثمار ملياري دولار لتطوير مجمعات غذائية متكاملة فِيْ الهند، بهدف معالجة نقص الغذاء فِيْ جنوب آسيا والشرق الأوسط، وفقًا لبيان مشترك من الإمارات والهند والولايات المتحدة وإسرائيل، اليوم، يوم الخميس.

وأضاف البيان أن المجمعات ستعتمد على تقنية المناخ المتقدمة من أجل تعظيم إنتاجية المحاصيل، وفق ما نقلت “رويترز”.

وتابع البيان، “ستتم دعوة مؤسسات القطاع الخاص فِيْ الولايات المتحدة وإسرائيل لتقديم خبراتها وحلولها المبتكرة التي تساهم فِيْ استدامة المشاريع”.

وعقد قادة الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والهند اجتماعا افتراضيا يوم الخميس.

أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، أن التعاون الاقتصادي هُو السبيل الأفضل لتحقيق الاستقرار والسلام، وأن الشراكة هِيْ السبيل الوحيد لتجاوز الخلافات.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إن الممر بين الإمارات والهند هُو الحل الأبرز لأزمة الغذاء العالمية، مؤكدا أن الأمن الغذائي هُو أبرز تحديات القرن الحادي والعشرين.

وأشار لبيد إلَّى ضرورة تطوير سوق الطاقة لحل الأزمة التي سببتها حرب أوكرانيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي “يجب أن نتعاون لتحقيق الأمن الغذائي”، مشيرًا إلَّى أن هذا الاجتماع وضع خارطة طريق لتنفِيْذ المشاريع المهمة، بما فِيْ ذلك الطاقة والأمن الغذائي.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن هذا الاجتماع الرباعي واعد من حيث التعاون الاقتصادي والسياسي والتكنولوجي، مشددًا على أهمية المصالح الاقتصادية فِيْ إيجاد تعاون مشترك.

ألقى بايدن باللوم على هجوم روسيا على أوكرانيا فِيْ أزمتي الغذاء والطاقة العالميتين.