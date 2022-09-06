الإمارات تعلن الاستغناء رسميًا عن نظام الكفيل كليًا التفاصيل ،بينت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك والمنافذ في الإمارات العربية الاستغناء بشكل رسمي عن نظام الكفيل كليا وجاء ذلك ضمن منظومة التأشيرات الجديدة الذي سوف يتم العمل بها الشهر المقبل وأكد ذلك القرار العلاقة التعاقدية القائمة بين العامل ورب العمل بداية الشهر الجاري.

تفاصيل إعلان الإمارات الاستغناء عن نظام الكفيل في الحصول على التأشيرات

أعلنت الهيئة الاتحادية الخاصة بالهوية والجنسية والجمارك في الإمارات العربية الاستغناء عن المنظومة الخاصة بالتأشيرات الجديدة والتي سوف يتم البدء بها الشهر المقبل ويتم الاعتماد على العلاقات التعاقدية بين العامل ورب العمل وأكله الإمارات بوجود مرونة كبيرة في تلك الخدمات والحصول على التأشيرة مع تعديل مدة بقاء الأجانب بعد الانتهاء أو إلغاء الإقامة داخل الإمارات ومن الممكن ان تستمد لفترة الإقامة إلى ستة أشهر.

حقيقة الاستغناء عن نظام الكفيل ومرونة الحصول على التأشيرات في الإمارات

أكدت الهيئة العامة الخاصة بالفئات أنه من الممكن الاستفادة من مزايا التأشيرات المحدثة الخاصة بالمنظومة الجديدة من خلال الدخول عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة والتطبيق الذكي لكي يتم معرفة المزايا والتقديم إليها عبر البوابة الرسمية وجاء ذلك القرار بعد بدء تطبيق اللائحة الجديدة في الثالث من الشهر الماضي، ومن الجديد للذكر أن الهيئة اتخذت خلال فترة قليلة إجراءات لضمان التطبيق الناجح في منظومه التأشيرات المحدثة والوفاء بالمتطلبات وإنجاز المعاملات في موعدها لتحسين المعيشة والاستقرار مع الآخرين.

الإمارات توفر منظومة محدثه للتأشيرات دخول أراضيها

وفرت المنظومة المحدثة الخاصة بتأشيرات الدخول خيارات متعددة وجديدة للراغبين في زيارة الإمارات لمده زيارة مارينا وقابله إلى التمديد وقد تصل الزيارة إلى عام دون اشتراك ضامن أو مستضيف في الإمارات وجاء هذا القرار بهدف تيسير الأجراس والمتطلبات مما يمنح الفرصة لكافة الزائرين والباحثين لتحقيق الطموحات على أرض الإمارات لتنعم بحياة رغيدة وسعيدة ومستقرة.

قرار الإمارات بتسهيل التأشيرات الخاصة بدخول الوافدين من الخارج والاستغناء عن نظام الكفيل جاء في هذا القرار أكثر مرونة في الحصول على التأشيرات فقد ساعد قرار الاستغناء عن النظام الكفيل على استمرارية مدة الإقامة في الإمارات.