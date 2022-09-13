الإمارات تعلن سياسة توريد الذهب الجديدة.. 5 خطوات لمكافحة غسل الأموال

نشرت وزارة الاقتصاد الإماراتية، الثلاثاء، سياسة الذهب الخاصة بلوائح العَنّْاية الواجبة للتوريد المسؤول للذهب، عبر الموقع الإلكتروني.

مع سياسة استيراد الذهب الجديدة، تهدف الإمارات إلَّى تطبيق نظام عمل وطني لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

تتضمن هذه السياسة مجموعة من الضوابط والمعايير لقطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة (الذهب)، والتي تم تطويرها فِيْ تطبيق عملي يتوافق مع إرشادات العَنّْاية الواجبة التي أعلنت عَنّْها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وهِيْ مصنفة ضمن أفضل الممارسات العالمية فِيْ هذا الصدد.

أوضحت صفِيْة الصافِيْ، مدير إدارة مكافحة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد، أن السياسة الجديدة تهدف إلَّى تعزيز التزام شركات ومنشآت مصفاة الذهب بتطبيق العَنّْاية الواجبة على سلاسل توريد الذهب، مما يساهم فِيْ حماية المصالح. من هذه الشركات التي تمارس السبائك والأنشطة المتعلقة بالذهب قبل التصنيع من العقوبات والجزاءات. التبعات الإدارية لعدم الامتثال لأحكام اللائحة التنفِيْذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2022 فِيْ شأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

5 خطوات لتجنب مخاطر الجرائم المالية

تشير السياسة إلَّى التزام مصافِيْ الذهب بالنظر فِيْ مخاطر الجرائم المالية عَنّْد إدارة علاقاتهم مع مورديهم وجميع الجهات الفاعلة الأخرى فِيْ سلسلة التوريد ولضمان التسليم الجيد والامتثال فِيْ خمس خطوات.

أولاً إنشاء وتنفِيْذ أنظمة إدارة حوكَمْة قوية للشركة أو المنشأة

تهدف هذه الخطوة إلَّى تنفِيْذ العَنّْاية الواجبة لسلاسل توريد الذهب، من خلال اكتساب مجلس إدارة الشركة أو ما يعادله، المعرفة والخبرة اللازمتين، أو الاستعانة بمستشارين وخبراء خارجيين لإنشاء هذه الأنظمة، والتزام الشركة أو المنشأة الخاضعة للرقابة لتعيين مسؤول امتثال يتحمل المسؤولية مباشرة إلَّى الرئيس المدير التنفِيْذي / أو ما يعادله / لديه حق الوصول إلَّى مجلس الإدارة / أو ما يعادله /، وهُو مسؤول أيضًا عَنّْ الإدارة الشاملة لعملية العَنّْاية الواجبة بالنسبة لسلسلة توريد الذهب، ويجب على الشركة توفِيْر برنامج تدريبي لجميع الأشخاص المشاركين فِيْ هذه العملية، وإنشاء نظام للشفافِيْة ومشاركة المعلومات والتحكَمْ. تقيم الشركة علاقات طويلة الأمد مع الموردين وتجعل مورديها يلتزمون بسلسلة التوريد سياسات تتماشى مع اللوائح. يجب ممارسة العَنّْاية الواجبة قبل إنشاء علاقة تجارية جديدة مع المورد ويجب توخي الحذر للحفاظ على الاستمرارية فِيْ هذا الصدد.

ثانيًا تحديد وتقييم المخاطر فِيْ سلسلة التوريد

يتم ذلك عَنّْ طريق إجراء العَنّْاية الواجبة فِيْ سلسلة التوريد لتحديد المخاطر المحتملة، وتحديد مؤشرات المخاطر (مؤشرات المخاطر العالية فِيْ سلسلة توريد الذهب)، والمراقبة المستمرة وتقديم التقارير إلَّى الإدارة العليا داخل الشركة أو المنشأة.

ثالثًا تصميم وتنفِيْذ إستراتيجية إدارية للاستجابة للمخاطر المحددة

يتم إنجاز خطوة تصميم وتنفِيْذ إستراتيجية إدارة للاستجابة للمخاطر المحددة من خلال تحديد خطة مراقبة المخاطر.

رابعاً الترتيب لة طرف ثالث مستقل

تستهدف خطوة تدقيق الطرف الثالث العَنّْاية الواجبة لسلسلة التوريد وفقًا لخطة التدقيق ومبادئ ومعايير التدقيق السنوية.

خامساً الالتزام بتقديم كافة تقارير الة

تلتزم الشركة أو المنشأة الخاضعة للرقابة بتقديم جميع تقارير تدقيق العَنّْاية الواجبة فِيْ سلسلة التوريد إلَّى وزارة الاقتصاد على أساس سنوي، كَمْا يلتزم الأعضاء المعتمدون العاملون بموجب معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب بتقديم تقارير معدة لأغراض الاعتماد إلَّى الوزارة على أساس سنوي للوفاء بالتزامات إعداد التقارير بموجب هذه السياسة.

وأكد الصافِيْ أن تطبيق سياسة التوريد المسؤول للذهب سيسهم فِيْ رفع كفاءة قطاع تجارة المعادن والأحجار الكريمة (الذهب) بما يعزز تنافسيته ودوره الحيوي والمهم فِيْ تحقيق اقتصادي مستدام. التنمية والحفاظ على المصالح التجارية والاستثمارية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت إلَّى استعداد فريق العمل بوزارة الاقتصاد لتقديم كافة أشكال الدعم الفني، بما فِيْ ذلك تدريب مسؤولي الشركة المعَنّْيين على فهم السياسة وتنفِيْذها بأفضل وأسهل الطرق والوسائل، فِيْ إطار حرص الوزارة على دعم الفعالية. وجاذبية قطاع الأعمال مع تحقيق الامتثال المطلوب وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

وأوضحت الوزارة أنه يتعين على الشركات والمؤسسات الخاضعة للوائح الالتزام بمتطلبات اللائحة خلال فترة تدقيق تبدأ من 1 يناير 2023، كَمْا يتعين عليهم إجراء تدقيق مع استكَمْال 12 شهرًا من بداية الفترة. دورة التدقيق، بالإضافة إلَّى رفع التقارير إلَّى الوزارة خلال 90 يومًا من إتمام دورة التدقيق.

يشار إلَّى أن وزارة الاقتصاد أعلنت عَنّْ إصدار لائحة العَنّْاية الواجبة للتوريد المسؤول للذهب، خلال إيجاز إعلامي نظمته فِيْ يوليو الماضي.