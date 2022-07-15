الإمارات.. تعيين رئيس ورئيس تنفِيْذي لمدينة إكسبو دبي

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكَمْاً لإمارة دبي، مرسومين بتعيين قادة لمدينة دبي إكسبو.

صدر المرسوم رقم 27 لسنة 2022 بتعيين الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيساً لسلطة مدينة دبي إكسبو.

كَمْا أصدر المرسوم رقم 28 لسنة 2022 بتعيين ريم بنت إبراهِيْم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسةً تنفِيْذية لسلطة مدينة دبي إكسبو.

على أن ينشر المرسومان فِيْ الجريدة الرسمية ويعملان من تاريخ نشرهما.

إنشاء مدينة دبي إكسبو

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القانون رقم / 14 / لسنة 2022 بإنشاء مدينة دبي إكسبو، وهِيْئة عامة للإشراف على إدارة المدينة تسمى “سلطة مدينة دبي إكسبو”، حيث حدد القانون أهداف الهِيْئة واختصاصاتها، والهِيْكل التنظيمي وصلاحيات رئيس السلطة. ورئيسها التنفِيْذي. كَمْا يتضمن القانون الموارد المالية للهِيْئة وميزانيتها وحساباتها، والأنظمة والقواعد المنظمة لآليات عملها، بما فِيْ ذلك إنشاء وترخيص الشركات والمؤسسات الواقعة ضمن اختصاصها، والتزامات الجهات المخولة.

تسعى سلطة مدينة إكسبو دبي إلَّى تحقيق عدد من الأهداف التي حددها قانون إنشائها، ومن أهمها المساهمة فِيْ دعم الجهُود لتعزيز مكانة دبي كَمْركز عالمي للتميز فِيْ مجال تنظيم واستضافة المعارض الدولية والتخصصية. الفعاليات على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وضمان الحفاظ على النجاح. من وراء استضافة إكسبو 2022 دبي، من خلال إبراز الأثر العميق والطويل الأمد لتلك النجاحات على الأجيال الحالية والمستقبلية، فضلاً عَنّْ المساهمة فِيْ نقل المعرفة وتبادل الخبرات المتعلقة بإدارة وتنظيم المعارض الدولية والفعاليات الكبرى. مع المنظمات والمؤسسات الدولية أو الإقليمية، للاستفادة من الخبرة المتميزة لإمارة دبي فِيْ هذا المجال.

كَمْا تهدف الهِيْئة إلَّى تعميق التواصل مع العالم، وتعزيز وبلورة العلاقات التي أقيمت خلال معرض “إكسبو 2022 دبي”، بما فِيْ ذلك العلاقات والاتفاقيات المبرمة مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية والشركات والمؤسسات الأكاديمية وصناديق الاستثمار وغيرها. بالإضافة إلَّى إحياء شعار تواصل العقول وصنع المستقبل من خلال الفعاليات والبرامج والأنشطة التي تسلط الضوء على توجهات دبي نحو المستقبل، بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للإمارة، بالإضافة إلَّى المساهمة فِيْ جذب وجذب الاستثمارات، الشركات والمؤسسات الدولية لجعل إكسبو دبي مقراً لأعمالها واستثماراتها.