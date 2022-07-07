الإمارات تقر إجازة التفرغ لمواطنيها العاملين فِيْ الحكومة لإدارة أعمالهم الحرة

وافقت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجازة تفرغ لمواطنيها العاملين فِيْ الحكومة الذين يرغبون فِيْ إدارة أعمالهم الخاصة. الإجازة لمدة عام كامل بنصف الراتب مع الحفاظ على الوظيفة.

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكَمْا لإمارة دبي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر

وقررنا خلال الاجتماع الموافقة على قروض سكنية للمواطنين بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الأشهر الستة المقبلة، على أن يستفِيْد منها 500 مستفِيْد شهرياً، وهدفنا استكَمْال 13 ألف مسكن من برنامج زايد للإسكان فِيْ السنوات المقبلة. وستستمر عملية دعم المواطن “.