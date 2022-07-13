الإمارات تكثف جهُودها لتعزيز التعاون الإقليمي فِيْ مكافحة التغير المناخي

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلَّى تعزيز التعاون الإقليمي فِيْ مجالات البيئة والمناخ لمواجهة التحديات المشتركة، فِيْ إطار جهُودها الرائدة فِيْ هذا المجال.

وفِيْ هذا الصدد، شاركت مريم بنت محمد سعيد حارب المهِيْري، وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، فِيْ الاجتماع الوزاري حول التعاون البيئي من أجل مستقبل أفضل، الذي استضافته العاصمة الإيرانية طهران، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي فِيْ مواجهة التحديات البيئية والمناخية المشتركة.

افتتح الاجتماع إبراهِيْم رئيسي، رئيس جمهُورية إيران الإسلامية، بمشاركة وزراء البيئة من دول الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلَّى ممثلين عَنّْ برنامج الأمم المتحدة للبيئة وعدد من المنظمات غير الحكومية. والأوساط الأكاديمية.

وسلطت مريم المهِيْري خلال حلقة نقاشية الضوء على جهُود دولة الإمارات فِيْ مكافحة التلوث وفقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ.

كَمْا شاركت فِيْ اجتماع مائدة مستديرة وزاري لمناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي فِيْ هذا المجال.

وقال المهِيْري “نشهد حاليًا تحديات بيئية مشتركة عابرة للحدود، الأمر الذي يتطلب منا التعاون والاستجابة بطريقة منسقة لدعم جهُودنا لبناء مستقبل مستدام. إنه التزام أخلاقي تجاه الأجيال القادمة، ويعتمد نجاحنا على مدى قوة تعاوننا لتحقيق نمو مرن ومنخفض الكربون وصديق للبيئة “.

وعلى هامش الاجتماع الوزاري وقع المهِيْري مذكرة تفاهم مع الدكتور علي سالاجكا نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة حماية البيئة فِيْ إيران لبدء التعاون فِيْ مكافحة العواصف الرملية والترابية.

وتنص الاتفاقية على أن وزارة التغير المناخي والبيئة ومنظمة حماية البيئة الإيرانية ستتبادلان الخبرات والخبرات وتعملان معًا لتنفِيْذ أنشطة مشتركة ووضع خطة عمل إقليمية لمعالجة هذه المشكلة.

يشمل نطاق مذكرة التفاهم تبادل زيارات الخبراء من كلا الطرفِيْن، وإنشاء مجموعة عمل مشتركة، والاستفادة من خبرات المؤسسات الدولية ذات الصلة فِيْ مجالات الإنذار المبكر والتنبؤ بالعواصف الرملية والترابية لتعزيز مستويات التأهب والعواصف الترابية. الاستعداد لمواجهتها. كَمْا سينظم الطرفان ندوات ودورات تدريبية واجتماعات مشتركة.