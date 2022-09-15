الإمارات تنظم أول منتدى لقادة الأمن السيبراني فِيْ قطاع الطاقة

نظمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، الملتقى الأول لقادة الأمن السيبراني فِيْ قطاع الطاقة فِيْ أبوظبي، بمشاركة شركاء محليين ودوليين.

وجمع المنتدى أكثر من 117 خبيراً يمثلون مجموعة متنوعة من الشركاء الحكوميين وشبه الحكوميين والموثوقين من القطاع الخاص، لمناقشة أفضل الممارسات والأساليب المستخدمة لتعزيز المرونة الإلكترونية لقطاع الطاقة فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.

وتضمن المنتدى الذي استمر ليوم واحد عرضًا موجزًا ​​عَنّْ القيادة ومنتدى تقني استضافته مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ووزارة الطاقة الأمريكية، وجلسات تفاعلية نوقشت خلالها التحديات السيبرانية الرئيسية التي تواجه العالم فِيْ قطاع الطاقة، فِيْ بحضور د.

رحب محمد إبراهِيْم الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفِيْذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية بقادة الأمن السيبراني والحضور وافتتح جلسات المنتدى التي سلطت الضوء على مكانة دولة الإمارات الرائدة فِيْ استخدام أفضل التقنيات العالمية فِيْ هذا المجال. لمناقشة الموضوعات الرئيسية للمنتدى، بما فِيْ ذلك الاستجابة للأحداث والمبادرات السيبرانية والتطورات المتعلقة باستراتيجية الأمن السيبراني والات ذات الصلة فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة.

الأمن السيبراني .. والطاقة الصديقة للبيئة

تلعب مؤسسة الإمارات للطاقة النووية دورًا رائدًا فِيْ مجال الأمن السيبراني فِيْ قطاع الطاقة الصديق للبيئة فِيْ الدولة، حيث تلتزم بأعلى المعايير الدولية لأمن وسلامة العمليات فِيْ محطات براكة لضمان توفِيْر كَمْيات كبيرة من كهرباء خالية من انبعاثات الكربون على مدار الساعة.

تستخدم محطات براكة أحدث تقنيات الطاقة النووية وأكثرها تقدمًا، كونها أول محطة طاقة نووية رقمية بالكامل فِيْ العالم. ونتيجة لذلك، اتخذت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية نهجًا شاملاً يتضمن استخدام أحد أنظمة الأمن السيبراني الأكثر تقدمًا، والذي يتم تحسينه باستمرار لضمان استجابة استباقية للتطورات الجارية فِيْ هذا المجال.

يتماشى المنتدى مع دعم المؤسسة لاستراتيجية الأمن السيبراني للدولة وتماشياً مع هذه الاستراتيجية 1 من خلال التواصل مع الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز المرونة ووضع معايير جديدة للتميز فِيْ هذا المجال.

رائد عالمي فِيْ مجال الأمن السيبراني

يتميز قطاع الطاقة النووية بتطبيق أعلى المعايير الدولية للجودة السيبرانية والتقنية وإدارة المخاطر .. بعد أن أنشأت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية نموذجًا يحتذى به لمشاريع الطاقة النووية الجيدة حول العالم من حيث إدارة المشاريع والأمان، الأمن والجودة، أضافت المؤسسة دورها الرائد فِيْ مجال الأمن السيبراني إلَّى تجربتها. .

قال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات العربية المتحدة “لقد تطور مشهد مخاطر الأمن السيبراني بسرعة على مر السنين، بسبب التحول الرقمي المتزايد فِيْ العالم والتداخل الكبير بين تكنولوجيا المعلومات والتشغيل. تكنولوجيا. مع تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة فِيْ هذا السياق، نشيد بمؤسسة الإمارات للطاقة النووية على تنظيمها منتدى قادة الأمن السيبراني فِيْ قطاع الطاقة، والذي يشكل أساسًا متينًا لإشراك جميع الشركاء من قطاعي الحكومة وقطاع الأعمال لتطوير قطاع آمن للطاقة، بالإضافة إلَّى تطوير منصة موثوقة تواكب انتقالنا إلَّى عصر رقمي جديد … ونرحب بهذه الفرصة التي تتيح لنا تكوين شراكات وتبادل المعرفة والخبرات مع شركائنا الدوليين الموثوق بهم، من أجل دعم جهُودنا من أجل تعزيز الأمن السيبراني فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم “.

وبهذه المناسبة، قال محمد إبراهِيْم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفِيْذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية “يعد الأمن السيبراني مجالًا مهمًا للغاية فِيْ العصر الرقمي، وقد أكد منتدى اليوم على أهمية التطوير المستمر للأمن السيبراني. الاستراتيجيات التي توفر المزيد من الفوائد للتكنولوجيا المتقدمة وفِيْ نفس الوقت. الوقت يحافظ على الأمن والسلامة.

وأضاف الحمادي “نواصل التعاون الوثيق مع شركائنا من الجهات الحكومية والخاصة، وتبادل أفضل الممارسات، من أجل تنمية الثروة العلمية والفكرية للبلاد، وكذلك قطاع الطاقة النووية على المستوى العالمي، من أجل ضمان الاستعداد الكامل لمواجهة أي تحديات إلكترونية محتملة “.

وقال روبرت لي، الرئيس التنفِيْذي والمؤسس المشارك لشركة دراغوس المتخصصة فِيْ الأمن السيبراني “يسلط منتدى قادة الأمن السيبراني فِيْ قطاع الطاقة الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه مؤسسة الإمارات للطاقة النووية فِيْ دعم استراتيجية الأمن السيبراني لدولة الإمارات العربية المتحدة”.

أعلى معايير السلامة والجودة

وأضاف “أصبح الأمن السيبراني لأنظمة التحكَمْ الصناعية والتكنولوجيا التشغيلية أكثر أهمية من أي وقت مضى فِيْ عالمنا المترَابِطْ بشكل وثيق، ويشرفني أن أتعاون مع قطاع الأعمال فِيْ الإمارات لتوفِيْر بيئة عمل أكثر أمانًا ضد المخاطر السيبرانية فِيْ وقت تتقدم فِيْه دولة الإمارات العربية المتحدة فِيْ نهج الابتكار والتحول الرقمي.

التزمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على مدى السنوات العشر الماضية بأسس السياسة النووية للدولة، والتي تشمل تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة والشفافِيْة وعدم الانتشار طوال حياة دولة الإمارات النووية السلمية. برنامج. ونتيجة لذلك، حظيت محطات البركة بتقدير دولي متميز بعد ات مكثفة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرَابِطْة العالمية لمشغلي الطاقة النووية.

حاليا، المحطتان الأولى والثانية فِيْ براكة تنتجان كهرباء صديقة للبيئة تجاريا وعلى مدار الساعة، بينما ستنضم إليهما المحطة الثالثة فِيْ الأشهر المقبلة لإضافة 1400 ميغاوات أخرى من الكهرباء الخالية من الكربون إلَّى شبكة كهرباء الولاية، فِيْ وقت عَنّْدما وصلت المحطة الرابعة إلَّى المراحل النهائية من إنتاجها. يتم الانتهاء قبل الانتهاء من أعمال البناء.

توفر محطات البركة، التي تعد حجر الزاوية للتنمية المستدامة وأمن الطاقة واستقرارها، فوائد بيئية كبيرة اليوم، على مدى 60 عامًا وما بعدها.

عَنّْد التشغيل الكامل، ستنتج محطات البركة الأربعة ما يصل إلَّى 25٪ من احتياجات الكهرباء فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة وستقلل سنويًا 22.4 مليون طن من انبعاثات الكربون، وهُو السبب الرئيسي لتغير المناخ.