الإمارات توقع اتفاقية تجارة حرة مع تركيا قريباً

قال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، أمس الخميس، إن بلاده تسعى لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع تركيا فِيْ الأسابيع المقبلة، أي بعد نحو أربعة أشهر من بدء المفاوضات.

وذكر الوزير على موقع تويتر أنه يسعى خلال الأسابيع المقبلة لإبرام اتفاقية لتوطيد العلاقات التجارية والاستثمارية مع أحد أهم الاقتصاديات فِيْ المنطقة.

وقال وزير التجارة التركي محمد موش على تويتر “ناقشنا الوضع الحالي للمفاوضات الجارية بين تركيا والإمارات والخطوات التي ينبغي اتخاذها لإبرام الاتفاقية”.

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلَّى إبرام العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية، والمعروفة باسم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. ووقعت اتفاقيات تجارية مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا هذا العام.