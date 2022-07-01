الإمارات.. حوار وطني حول دور قطاع الطاقة للوصول إلَّى الحياد المناخي

استضافت وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات، الحوار الوطني الثاني حول الطموح المناخي، والذي يسلط الضوء على توليد الكهرباء.

وضمت جلسة الحوار – التي عقدت تحت عَنّْوان “قطاع الطاقة ودوره التحفِيْزي فِيْ تحقيق الحياد المناخي” – 52 ممثلاً عَنّْ السلطات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، بما فِيْ ذلك شركات الطاقة الرائدة فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة.

طاقة محايدة مناخيا

ناقش المشاركون فِيْ الجلسة آفاق الطاقة العالمية ومشهد القطاع على المستوى المحلي، بالإضافة إلَّى تسليط الضوء على الحلول الناشئة التي تساعد على بناء نظام طاقة محايد مناخياً مثل الهِيْدروجين النظيف.

وقالت مريم بنت محمد سعيد حارب المهِيْري، وزيرة التغير المناخي والبيئة “يمر قطاع الطاقة النظيفة حاليًا بمرحلة انتقالية لدعم الجهُود المبذولة للحد من انبعاثات الكربون على المستوى العالمي، ونحن بدورنا نتخذ إجراءات فعالة من أجل تنويع مزيج الطاقة لدينا وتقليل الانبعاثات من القطاع .. كَمْا نشهد فِيْ الدولة، تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا فرصًا كبيرة ومهمة لتوليد الطاقة النظيفة التي يحتاجها العالم، فضلاً عَنّْ جهُودنا للارتقاء بالاقتصاد الوطني وتقليل انبعاثات الكربون. البصمة، وخلق فرص عمل مناسبة للمستقبل “.

وتابعت “بفضل هذه الجهُود المبذولة فِيْ الإمارات وخارجها، نساهم فِيْ إرساء الأسس لاقتصاد طاقة جديد يكون أكثر كفاءة وشمولية وترَابِطًْا ومعتمدًا على الكهرباء”.

مزيج الطاقة الكهربائية

تشرف الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تم إطلاقها فِيْ عام 2017، على النظرة المستقبلية لقطاع الطاقة فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة. تستهدف الإستراتيجية مزيجًا من الطاقة الكهربائية، سيتم توليد 50٪ منها باستخدام مصادر الطاقة النظيفة، و 44٪ من الطاقة المتجددة، و 6٪ من الطاقة النووية، و 50٪ باستخدام الطاقة الأحفورية بحلول عام 2050 .. ومن المتوقع أن ينخفض ​​هذا السيناريو انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من توليد الكهرباء بنسبة تصل إلَّى 70٪ مقارنة بالوضع الحالي.

أكبر 3 محطات للطاقة الشمسية

وتماشياً مع هذه الاستراتيجية، زادت دولة الإمارات من حصتها من الطاقة النظيفة، حيث تستضيف حالياً ثلاثة من أكبر محطات الطاقة الشمسية فِيْ العالم من حيث السعة وأقل تكلفة على مستوى العالم. الإمارات العربية المتحدة هِيْ أيضًا أول دولة فِيْ المنطقة تبني مرفقًا لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق تجاري، وأول دولة فِيْ المنطقة تستخدم الطاقة النووية للأغراض السلمية بعد إطلاق محطة براكة للطاقة النووية مع بقدرة 5600 ميجاوات .. كَمْا تسعى الدولة لاستكشاف إمكانات الهِيْدروجين النظيف كَمْصدر مستدام للطاقة وأطلقت أول مشروع هِيْدروجين أخضر فِيْ المنطقة على نطاق صناعي .. ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإجمالية للطاقة النظيفة. فِيْ البلاد إلَّى 14 جيجاوات بحلول عام 2030.

منصة وطنية

يشار إلَّى أن “الحوار الوطني حول الطموح المناخي”، الذي سيعقد فِيْ الفترة ما بين مايو وسبتمبر من العام 2022، يشكل منصة وطنية فِيْ دولة الإمارات لتعزيز الطموح المناخي ودعم الجهُود المبذولة للحد من انبعاثات الكربون فِيْ القطاعات التي يصعب انبعاثها. للتخفِيْف، بما فِيْ ذلك قطاعات الصناعة والإسمنت والنفايات والنقل والطاقة. ويهدف الحوار إلَّى تطوير رؤية وطنية للاستدامة ودعم المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.