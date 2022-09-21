الإمارات دولة الحلم الأولى لدى الشباب العربي.. الأفضل للعيش والنموذج القدوة

تصدرت الإمارات اختيارات الشباب العربي كأول دولة فِيْ العالم يريدون العيش فِيْها وتريد أن تحذو دولهم حذوها.

كَمْا كشف استطلاع أصداء بي سي دبليو الرابع عشر للشباب العربي، الإمارات العربية المتحدة هِيْ الدولة المفضلة لما يقرب من ثلثي (57٪) الشباب العربي من الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا، متفوقةً بذلك على الولايات المتحدة (24٪) و كندا (20٪) وفرنسا (15٪) وألمانيا (15٪).

وأشار الاستطلاع، وهُو الأكثر شمولاً من نوعه لأكبر شريحة سكانية فِيْ الوطن العربي، والذي يضم أكثر من 200 مليون شاب وشابة، إلَّى أن الإمارات جاءت فِيْ المرتبة الأولى بين الشباب العربي للعام الحادي عشر على التوالي.

وصلت شعبية الإمارات هذا العام كَمْكان مفضل للعيش إلَّى أعلى مستوياتها منذ أن بدأ الاستطلاع فِيْ طرح سؤال فِيْ هذا الصدد فِيْ عام 2012 ؛ اختار 37٪ من المستطلعين الإمارات العربية المتحدة كبلدهم المفضل للعيش، تليها فرنسا والولايات المتحدة.

تنتشر جاذبية دولة الإمارات العربية المتحدة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتم اختيارها من قبل 51٪ من شباب دول شمال إفريقيا. تأتي بعد ذلك الولايات المتحدة (24٪).

كَمْا كانت الإمارات العربية المتحدة الخيار الأول للشباب فِيْ دول شرق المتوسط ​​(57٪)، تليها كندا (31٪)، والدولة المفضلة للعيش لـ 63٪ من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، تليها الولايات المتحدة (19٪).

للعام الحادي عشر على التوالي، ظلت الإمارات الدولة التي يريد معظم الشباب العربي أن تحاكيها دولهم. كدولة نموذجية لـ 27٪ من الشباب العربي بشكل عام. تفوقت الإمارات على الولايات المتحدة (22٪) وكندا (18٪) وألمانيا (14٪) وفرنسا (11٪) وتركيا (11٪).

الاقتصاد المزدهر عامل جذب

أجرت أصداء بي سي دبليو، بالتعاون مع إيه دي إس للأبحاث والاستشارات، 3400 مقابلة شخصية مع شباب وشابات عربي تتراوح أعمارهم بين 18-24 سنة فِيْ 50 مدينة فِيْ 17 دولة عربية خلال الفترة من 13 مايو إلَّى 16 يونيو. من المشاركين تم توزيعهم بالتساوي بين الجنسين.

وجد الاستطلاع أن أهم 5 عوامل جذب فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة هِيْ اقتصادها المتنامي (27٪)، وبيئتها الآمنة (26٪)، وحزم الرواتب المجزية (22٪)، والمجموعة الواسعة من فرص العمل التي توفرها (22٪)، والقيادة الحكيمة للبلاد (17٪).

تشمل عوامل الجذب الأخرى لدولة الإمارات العربية المتحدة احترامها للتقاليد الثقافِيْة فِيْ المنطقة، وجودة نظامها التعليمي، وسهُولة بدء الأعمال التجارية، والضرائب المنخفضة.

ترحيب من الشباب الإماراتي

يرحب معظم الإماراتيين بنهج الحكومة فِيْ التنمية المستدامة، وفقًا لاستطلاع أصداء بي سي دبليو السنوي الرابع عشر للشباب العربي.

وافق أكثر من 9 من أصل 10 (94٪) على التعديلات الحكومية الأخيرة بشأن تمديد فترات الإقامة للوافدين، وإدخال قوانين جديدة للحصول عليها بسهُولة أكبر. بينما أيد 84٪ قرار السماح للأجانب بامتلاك 100٪ من الشركات داخل الدولة.

كَمْا وافق 83٪ أيضًا على ضريبة الشركات التي سيتم طرحها قريبًا ؛ وأيد 9 من 10 (87٪) اعتماد أسبوع العمل من الاثنين إلَّى الجمعة.