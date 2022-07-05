اتخذت دولة الإمارات خطوات مهمة فِيْ السنوات الماضية لتنفِيْذ إجراءات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة.

منذ عقود، وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة قوانين تم تحديثها وتطويرها من أجل الوصول إلَّى دليل إجراءات عمل قوي قادر على مواجهة مختلف الأدوات التي قد تؤدي إلَّى غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكشف الجرائم المالية وردعها، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

لا تسمح قوانين واستراتيجيات دولة الإمارات العربية المتحدة بارتكاب الجرائم المالية على أراضيها، أو حتى استخدام أراضيها كَمْرور أو تحويل للأموال الناتجة عَنّْ أي نشاط إجرامي.

كَمْا تدعم دولة الإمارات الجهُود العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتسعى إلَّى التنفِيْذ الكامل لمعايير مجموعة العمل المالي الدولي (فاتف).

فِيْ عام 2000 تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير القانونية برئاسة محافظ البنك المركزي.

تختص هذه اللجنة بالإشراف على سياسات وجهُود مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب فِيْ الدولة، ورفع كفاءة وفاعلية الإطار المؤسسي للتنسيق على المستوى الوطني، من خلال اللجان الفرعية المنبثقة عَنّْ الدولة. اللجنة الوطنية، ومن خلال التحقق من الالتزام المستمر بالمعايير الدولية.

الإطار التشريعي الأساسي

فِيْ عام 2022 صدر مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2022 فِيْ شأن مكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفِيْذية.

ويعتبر المرسوم الإطار التشريعي الأساسي الذي يجرم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يلغي القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم تمويل الإرهاب.

وفِيْ العام نفسه، أجرت الجهات المعَنّْية فِيْ دولة الإمارات أول تقييم وطني للمخاطر المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حدد التقييم الوطني للمخاطر المجالات التي ترتفع فِيْها مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

فِيْ عام 2022، قام فريق العمل المعَنّْي بالإجراءات المالية بتقييم الدولة وفقًا للمتطلبات الدولية، وكشف عَنّْ عدد من المجالات التي يستفِيْد منها الإطار الوطني فِيْ مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بغرض زيادة تطويره.

تشمل الأعمال والمهن غير المالية المحددة مجموعة واسعة من القطاعات والأنشطة غير المالية الأكثر عرضة لغسيل الأموال وإساءة استخدام المعاملات التجارية والأموال المتداولة فِيْها.

تشمل القطاعات البارزة سماسرة ووكلاء العقارات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمحاسبين والمدققين المستقلين، ومقدمي خدمات الشركات.

بينما تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة مرتبة عالية فِيْ عشرات المؤشرات الاقتصادية والمالية العالمية، إلا أنها تعتبر أيضًا وجهة للدول التي تبحث عَنّْ مرجع لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

منذ عام 2000، طورت دولة الإمارات لوائحها الداخلية وقوانينها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حتى وصلت إلَّى المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2022.

يهدف هذا القانون، الذي يعد من أحدث الإجراءات فِيْ مكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة على المستوى العالمي، إلَّى تطوير الهِيْكل التشريعي والقانوني للدولة.

سقوط شبكة الاحتيال

أعلنت شرطة دبي، الشهر الماضي، عَنّْ جهُود الإمارات العملية الأخيرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فِيْ إلقاء القبض على رجل مطلوب من قبل السلطات الدنماركية لتورطه فِيْ أكبر عملية احتيال ضريبي وتبييض أموال فِيْ تاريخ الدنمارك.

قالت شرطة دبي، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها ألقت القبض على سانجاي شاه، وهُو مواطن بريطاني يبلغ من العمر 52 عامًا كان متورطًا فِيْ أكبر عملية احتيال ضريبي وغسيل أموال فِيْ تاريخ الدنمارك.

وكشفت الشرطة أن قيمة العملية التي شارك فِيْها شاه بلغت 1.7 مليار دولار، استخدم فِيْها طريقة “تقديم طلبات استرداد ضريبة الأرباح ببيانات غير صحيحة”، بحسب شرطة دبي.

منذ عدة سنوات، أطلقت وحدة المعلومات المالية فِيْ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعَنّْي بالمخدرات والجريمة، منصة رقمية (goAML) لجمع وتحليل المعلومات المالية بما يتماشى مع متطلبات مكافحة غسل الأموال.

أصبح تسجيل GoAML الآن إلزاميًا لجميع المؤسسات والشركات المالية مثل “البنوك ومكاتب الصرافة وشركات التمويل” وفقًا للقانون.

ساهم البرنامج الجديد فِيْ منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة المالية الأخرى غير المشروعة ؛ أصبحت جزءًا من وحدة المعلومات المالية، مما عزز قدراتها بالإضافة إلَّى ضمان الحفاظ على فعالية النظام المالي الإماراتي.

التكنولوجيا الفورية

كَمْا أطلقت دولة الإمارات منصة “ForiTech”، وهِيْ نظام ذكي يجمع قضايا غسل الأموال من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، ويسهل التواصل بينها، بهدف تسريع الإجراءات والقرارات فِيْ غضون ساعات.

يساعد نظام فوري فِيْ تنفِيْذ إجراءات صارمة من شأنها الاستجابة بسرعة للحد من الجرائم المالية وغسيل الأموال والقضاء على مصادر تمويل الإرهاب.

تم تطوير منصة “ForiTech” من قبل الهِيْئة الاتحادية للرقابة النووية فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة (FANR) تحت إشراف اللجنة الفنية الفرعية التي تضم أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الإرهاب. المنظمات غير الشرعية.