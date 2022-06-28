الإمارات قبلة المستقبل النظيف.. تقود التحول العالمي للطاقة المتجددة

سلط تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الضوء على الجهُود الكبيرة التي تبذلها الإمارات فِيْ مجال الطاقة النظيفة، بينما تظل مستثمراً مؤثراً فِيْ قطاعي النفط والغاز.

تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أكبر الممولين الحكوميين للطاقة النظيفة فِيْ العالم، وتسعى لأن تصبح مؤثرة فِيْ مصادر الطاقة المتجددة كَمْا هِيْ فِيْ النفط حاليًا.

منذ نوفمبر الماضي، عَنّْدما اتفقت دول العالم على تسريع خطط خفض الانبعاثات فِيْ قمة الأمم المتحدة، قالت الإمارات إنها ستمول تطوير ما يصل إلَّى آلاف ميجاوات من مشاريع الطاقة الشمسية فِيْ عدد من دول العالم.

خصصت الإمارات 400 مليون دولار لتمكين انتقال الدول النامية إلَّى الطاقة النظيفة، وتعهدت بالمساعدة فِيْ توفِيْر الكهرباء الخضراء لـ 100 مليون أفريقي من جانبها، بمساعدة الولايات المتحدة.

كَمْا وعدت بجمع 4 مليارات دولار للاستثمار فِيْ التقنيات التي تحول الزراعة وإنتاج الغذاء بشكل أكثر توافقًا مع التخفِيْف من تغير المناخ.

استثمرت شركة مبادلة للاستثمار، المعروفة باسم الذراع الاستثمارية للطاقة المتجددة، أكثر من 20 مليار دولار فِيْ مشاريع الطاقة النظيفة منذ أن بدأت الاستثمار فِيْ مصادر الطاقة المتجددة فِيْ عام 2006، متجاوزة استثمارات الدول الأخرى أو صناديق التقاعد العامة، وفقًا لشركة الأبحاث Global SWF. مقرها فِيْ نيويورك.

على الرغم من أن استثمارات الإمارات فِيْ الأعمال المرتبطة بالنفط والغاز ستستمر حتى نهاية هذا العقد، فإن الإمارات العربية المتحدة، سابع أكبر منتج للنفط فِيْ العالم، ترغب فِيْ الاستثمار وتطوير المشاريع التي تولد ما يصل إلَّى 100 جيجاوات من الطاقة النظيفة محليًا. وفِيْ الخارج، ما يعادل 4 أضعاف ما هُو متاح حاليًا والتزامات من مشاريع الطاقة الخاصة بها.

ولتحقيق هذا الهدف، تعمل حكومة الإمارات العربية المتحدة الآن على دمج شركة النفط الوطنية التابعة لها وشركة توليد الطاقة وشركة مبادلة لامتلاك ذراع الاستثمار والتطوير فِيْ مجال الطاقة المتجددة فِيْ البلاد، مصدر.

سيجمع هذا الدمج الأصول المتجددة معًا تحت علامة تجارية واحدة، ويساعد حكومة الإمارات على تحقيق صافِيْ انبعاثات صفرية.

قال سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة المعَنّْي بتغير المناخ، إنه لا يمكن معالجة التغيير إلا مع منتجي الهِيْدروكربونات الذين يساعدون فِيْ إدارة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. النظر إلَّى النفط والغاز على أنهما تحدٍ.

النفط والغاز يجب أن ينظر إليهما على أنهما الجسر. كجزء من وجهة نظر يشاركها مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري، الذي قام منذ توليه منصبه فِيْ عام 2022، بزيارة الإمارات مرتين لحشد الدعم بين دول الخليج لتسريع التخفِيْضات فِيْ أهداف الانبعاثات “.

قال مسؤول حكومي أمريكي رفِيْع المستوى سابقًا إن الولايات المتحدة تريد استخدام طاقة الطاقة الإماراتية لتشجيع الآخرين على الاستثمار فِيْ تحويل اقتصاداتهم إلَّى طاقة نظيفة.

وقال كيري فِيْ مايو الماضي فِيْ المنتدى الاقتصادي العالمي “أي دولة منتجة للنفط تبدأ فِيْ التصعيد وتقبل حَقيْقَة الحاجة إلَّى البناء لانتقال الطاقة النظيفة هِيْ دولة ترسل رسالة مهمة إلَّى بقية العالم”.

الجهُود التي تبذلها دولة الإمارات لوضع نفسها فِيْ قلب التحول العالمي للطاقة.

على مدى السنوات الست الماضية من 2016 إلَّى العام الماضي، استثمرت مبادلة 9.5 مليار دولار فِيْ 16 شركة مرتبطة بالنفط والغاز، وفقًا لشركة الأبحاث Global Investments، وقد تجاوزت صناديق الثروة السيادية الإماراتية تمويلها لهذه الاستثمارات فِيْ صفقات النفط. لقد دخلت مجال الطاقة الخضراء فِيْ كل من السنوات الست الماضية.

على الصعيد العالمي، استثمر المستثمرون الإماراتيون، بما فِيْ ذلك صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة، ثلاثة أضعاف ما استثمره العام الماضي فِيْ صفقات الطاقة الخضراء مثل الصفقات السوداء “فِيْ النفط”.

لا تزال استثمارات الإمارات فِيْ مصادر الطاقة المتجددة تعكس سعيها لتحقيق أهدافها المناخية، وفقًا لروبن ميلز، الرئيس التنفِيْذي لشركة استشارات قمر للطاقة ومقرها دبي والمدير السابق فِيْ صناعة النفط فِيْ الإمارات العربية المتحدة.

فِيْ وقت سابق من هذا الشهر، وقعت “مصدر” اتفاقية مع أذربيجان لتطوير 4000 ميغاواط من طاقة الرياح البرية والطاقة الشمسية والهِيْدروجين الأخضر عبر العديد من المشاريع، مع الاحتفاظ بالحق فِيْ تطوير 6000 ميغاواط أخرى فِيْ مايو.

زار الدكتور سلطان بن أحمد الجابر الهند، حيث وافقت الإمارات على دعم طموح الدولة لتحقيق 450 جيجاوات من الطاقة المتجددة المركبة بحلول عام 2030.

فِيْ أبريل، قالت مصدر إنها ستستكشف فرصًا جديدة مع حكومة قيرغيزستان، فِيْ أعقاب الاتفاقات التي تم توقيعها فِيْ السنوات الأخيرة مع العراق والمغرب وأرمينيا وإندونيسيا.

فِيْ مشروع مشترك مع شركة محلية، بدأت “مصدر” فِيْ بناء محطة طاقة شمسية بقدرة 145 ميغاواط لتوفِيْر الكهرباء لتوليد 50000 وحدة.

فِيْ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ساعدت الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة فِيْ التوسط فِيْ اتفاق مبدئي للأردن لتزويد إسرائيل بالكهرباء الشمسية فِيْ موقع أردني مخطط له، بتمويل وتطوير من مصدر.

فِيْ المقابل، ستدرس إسرائيل جدوى إمداد الأردن بالمياه من خلال تحلية المياه.

ومع ذلك، أوقفت الولايات المتحدة علنًا مقايضات الطاقة – على الرغم من أنها لا تزال قيد التفاوض تجاريًا – كَمْثال على النوع الوحيد من التعاون الإقليمي الممكن بعد توقيع معاهدة السلام بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل فِيْ سبتمبر 2022.

حتى الآن، تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة عرضًا ناجحًا لإيواء الموقع الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وهِيْ منظمة تضم 167 دولة عضو تعمل على تعزيز المناخ.

كَمْا أنها تدير الآن واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية أحادية الموقع فِيْ العالم، وتحتوي على 3.2 مليون لوح شمسي، ولديها خطط لمنشآت أكبر.

ومن المفارقات أن دولة الإمارات العربية المتحدة الغنية بالنفط هِيْ الآن بالفعل واحدة من أكثر اللاعبين المحوريين فِيْ مجال الطاقة النظيفة.