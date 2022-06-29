الإمارات لوكالة الطاقة الذرية اعتماد أعلى معايير الأمان النووي

وقدمت دولة الإمارات تقريرها الرابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الامتثال للاتفاقية المشتركة بشأن سلامة إدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة.

يأتي ذلك فِيْ إطار مشاركة دولة الإمارات فِيْ الاجتماع الاستعراضي السابع للأطراف المتعاقدة على الاتفاقية المشتركة الذي يعقد فِيْ مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية فِيْ فِيْينا بالنمسا.

وتضمن التقرير الإماراتي الإجراءات القانونية والتنظيمية التي اتخذتها لتحقيق التزاماتها تجاه الاتفاقية المشتركة بشأن سلامة إدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة. أصدرت الهِيْئة الاتحادية للرقابة النووية ستة لوائح تنظيمية بشأن إدارة النفايات المشعة، بما فِيْ ذلك “الحماية من الإشعاع، وإدارة النفايات المشعة والتخلص منها فِيْ المنشآت”. لوائح وقف تشغيل محطات الطاقة النووية، وكذلك تطوير صندوق استئماني لإيقاف تشغيل محطات الطاقة النووية.

وتؤكد هذه الجهُود التزام دولة الإمارات بالقانون النووي لعام 2008 وتطويرها لنظام متكامل لإدارة النفايات النووية والمشعة بما يتماشى مع أعلى المعايير والممارسات الدولية.

كَمْا تناول التقرير الخيارات المتعلقة بالتعامل مع الوقود النووي المستهلك وإدارة النفايات المشعة. اتخذت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها عدة إجراءات مثل تصميم محطة براكة للطاقة النووية التي توفر سعة كافِيْة لتخزين النفايات النووية فِيْ حوض مصمم خصيصًا لكل وحدة. يجب على أصحاب المصلحة النظر فِيْ خيارات إدارة النفايات النووية طويلة الأجل.

كَمْا استعرض الوفد الإجراءات المتخذة لإدارة النفايات المشعة غير النووية الناتجة عَنّْ المنشآت الطبية والصناعية فِيْ جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يوجد حاليا أكثر من ألفِيْ مرخص لهم يستخدمون مواد مشعة خاضعة للرقابة، وتستخدم مصادر مشعة فِيْ الإمارات فِيْ القطاعات الطبية والصناعية والتعليمية وكذلك فِيْ القطاع العام. النفط والغاز.

وتم خلال الاجتماع استعراض جهُود الجهات الوطنية المعَنّْية ببناء القدرات الإماراتية فِيْ القطاع النووي، بالتعاون مع العديد من المؤسسات التعليمية والتدريبية فِيْ الدولة.

تم تطوير برامج تدريبية لتأهِيْل وبناء الخبرات فِيْ القطاع النووي. كَمْا وافقت الهِيْئة على 157 مشغل مفاعل مؤهل لتشغيل محطات الطاقة النووية خلال السنوات الأربع الماضية.

وقال حمد علي الكعبي مندوب الإمارات الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي قدم العرض الإماراتي إن دولة الإمارات أكدت التزامها منذ اليوم الأول لبرنامج الطاقة النووية باعتماد أعلى معايير السلامة النووية. والوفاء بالتزاماتها الدولية “.

وأضاف “التقرير الوطني الرابع لدولة الإمارات جاء نتيجة جهُود مشتركة بين شركائنا الوطنيين لتعريف ومشاركة الجمهُور والمجتمع الدولي خططنا لإدارة الوقود النووي المستهلك ونفايات المواد المشعة من أجل ضمان سلامة الأفراد والأفراد. البيئة.”

ويرأس وفد الدولة حمد علي الكعبي مندوب الدولة الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إضافة إلَّى ممثلين عَنّْ الجهات الوطنية المعَنّْية بالطاقة النووية، بما فِيْ ذلك الهِيْئة الاتحادية للرقابة النووية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية. وشركة نواه للطاقة.

وتجدر الإشارة إلَّى أن الاتفاقية المشتركة بشأن سلامة إدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة دخلت حيز التنفِيْذ فِيْ عام 2001 وتدعو جميع الأطراف المتعاقدة إلَّى اتخاذ تدابير لحماية الأفراد والبيئة من مخاطر المواد المشعة وغيرها. المخاطر التي قد يشكلها الوقود المستهلك لمحطات الطاقة النووية والنفايات المشعة.

تقدم الأطراف المتعاقدة تقريرا وطنيا خلال الاجتماع الذي يعقد كل ثلاث سنوات للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعرض الإجراءات المتخذة لتنفِيْذ التزامات الاتفاقية المشتركة. انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلَّى الاتفاقية المشتركة فِيْ عام 2009.