الإمارات مركز إقليمي عالمي للشركات الرقمية.. أرض الفرص

تعتبر دولة الإمارات بيئة محفزة لنمو وتطوير الشركات الرقمية، إدراكاً منها لأهمية الاقتصاد الرقمي فِيْ دعم النمو الاقتصادي.

تشكل دولة الإمارات بيئة خصبة لتطوير ونمو شركات قطاع التكنولوجيا بسبب بنيتها التحتية الرقمية القوية وخدماتها الرقمية الشاملة، مما يدفع الشركات للمضي قدماً فِيْ مجال الاقتصاد الرقمي وتصميم المزيد من الابتكارات والخدمات الهامة التي تدعم المجتمعات الرقمية .

تدرك الإمارات أن الاستثمار فِيْ الموارد البشرية فِيْ الاقتصاد الرقمي أهم بكثير من الاستثمار فِيْ رأس المال، وهُو النهج الذي تتبناه الإمارات فِيْ هذا المجال، حيث تفوقت وأصبحت مركزًا للمواهب فِيْ المنطقة.

الجيل القادم

أطلقت حكومة الإمارات، الأربعاء، مبادرة “الجيل القادم من الاستثمارات الأجنبية” العالمية، بهدف استقطاب 7000 موهبة عالمية و 300 شركة رقمية، وتزويدهم بالأساسيات لدخول السوق اللازمة للانطلاق والتوسع من داخل الإمارات، ودعمها. الاقتصاد الوطني بحوالي 500 مليون دولار.

وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية ترتكز على نقل مسيرة التنمية فِيْ دولة الإمارات إلَّى آفاق غير مسبوقة، مع دخول حقبة الخمسين عاماً المقبلة، وفِيْ إطار مئوية الإمارات 2071 التي تسعى إلَّى جعل الإمارات أفضل دولة. فِيْ العالم.

تهدف المبادرة إلَّى التعريف بالجانب الاقتصادي والاستثماري فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة، والاستفادة من المزايا التنافسية الفريدة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومكانتها العالمية كَمْركز رائد للأعمال والاستثمار والابتكار لدعم نمو الاقتصاد القائم على المعرفة، وكذلك إبراز مكانتها الرائدة كواحدة من أكثر المراكز الاقتصادية والاستثمارية نشاطًا حول العالم، والأسرع نموًا والأكثر استدامة.

تتزامن هذه المبادرة مع رحلة دولة الإمارات العربية المتحدة إلَّى الخمسين عامًا القادمة، وتساهم فِيْ خلق معايير إبداعية وتنافسية جديدة تحفز باعتبارها عامل جذب رئيسي للمواهب والخبرات والمستثمرين من جميع أنحاء العالم ضمن نظام اقتصادي يتمتع بأعلى المعايير العالمية القدرة التنافسية.

اللاعب الرئيسي

تهدف دولة الإمارات من خلال خططها ومبادراتها الجديدة إلَّى تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي فِيْ الاقتصاد الرقمي، وخلق بيئة محفزة لدعم نمو وتطوير الشركات الرقمية.

تهدف استراتيجية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلَّى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي فِيْ الناتج المحلي الإجمالي من 9.7٪ إلَّى 19.4٪ خلال السنوات العشر القادمة.

وتشمل الاستراتيجية أكثر من 30 مبادرة وبرنامج تستهدف 6 قطاعات وخمسة مجالات نمو جديدة، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدنا موجة من الشركات الناشئة الجديدة، والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تم تأسيسها فِيْ دبي وتقديم حلول متطورة إلَّى السوق فِيْ مجال الذاكرة الاصطناعية، والتكنولوجيا المالية وغيرها من التقنيات المتقدمة.

رجال الأعمال

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة بمثابة نقطة انطلاق لرواد الأعمال الذين يأتون من جميع أنحاء العالم لبناء وتوسيع أعمالهم والاستفادة من موقعها لتوسيع نطاق وصولهم عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا.

هناك حوالي 600 شركة متخصصة فِيْ مجال التكنولوجيا المالية والابتكار فِيْ مركز دبي المالي العالمي، تتراوح من الشركات الناشئة إلَّى الشركات الكبيرة، وتمثل أكثر من 60٪ من حصة السوق الإقليمية.

وفِيْ يونيو الماضي، أطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث التي تعمل تحت مظلة غرف دبي، مبادرتها الأولى لجذب الشركات الرقمية العالمية إلَّى إمارة دبي، حيث أطلقت سلسلة من الجولات الترويجية فِيْ الأسواق العالمية، بدءًا من بجولة فِيْ إثيوبيا وكينيا، وعقد اجتماعات واجتماعات مع حوالي 20 شركة ناشئة. أفريقي رقمي سريع النمو.

إستراتيجية

وافق مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي مطلع العام الجاري على استراتيجيتها للمرحلة المقبلة (2022-2024)، والتي تركز على تحسين بيئة الأعمال الرقمية، وتطوير الدعم للشركات الرقمية، واستقطاب الشركات الرقمية العالمية. حيث تأتي الجولة الترويجية ضمن خطة متكاملة لتحقيق أهداف الاستراتيجية.

تدرك دولة الإمارات العربية المتحدة أن الاقتصاد الرقمي هُو اقتصاد المستقبل والاستثمار فِيْه يعزز النمو الاقتصادي ويعزز تنافسية دبي بين المراكز الاقتصادية الرئيسية فِيْ العالم.

موهبة

تركز دولة الإمارات على استقطاب المواهب، والاهتمام بجودة هذه المواهب وسهُولة الوصول إليها، وتشجيعهم على الانضمام إلَّى بيئة الأعمال واتخاذها قاعدة لأنشطتهم فِيْ الأسواق العالمية، من أجل ترسيخ مكانتها الحالية. الريادة فِيْ الاقتصاد الرقمي فِيْ المنطقة وتعزيز هذه المكانة لتصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي.

يعتبر الاقتصاد الرقمي حجر الزاوية فِيْ جهُود دولة الإمارات العربية المتحدة لترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أظهرت التغييرات الأخيرة فِيْ الاقتصاد العالمي أن الاقتصاد الرقمي سيقود التعافِيْ الاقتصادي العالمي وسيكون عاملاً رئيسياً فِيْ دبي. الجهُود المبذولة لتعزيز قدرتها التنافسية كنموذج اقتصادي رائد فِيْ التنمية الاقتصادية والمستدامة.

الإمارات العربية المتحدة غنية بالعديد من قصص النجاح للشركات التي أصبحت نموذجًا ملهمًا ومثالًا للعديد من الشركات ورجال الأعمال مثل سوق دوت كوم وكريم وغيرها. دبي هِيْ مقر أكبر عمليات استحواذ الشركات فِيْ المنطقة، ويمكننا القول أن هذا النمط يتزايد بسرعة.