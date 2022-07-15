الإمارات مزود موثوق وداعم لأمن الطاقة العالمي.. أرقام تترجم الواقع

وجهت دولة الإمارات العربية المتحدة رسالة تفاؤل مهمة إلَّى العالم أجمع، مؤكدة التزامها الراسخ بتحقيق أمن الطاقة العالمي.

كَمْا أكد التزامه بدفع الجهُود الدولية لتعزيز التنمية المستدامة بما يحقق الاستقرار والازدهار الاقتصادي فِيْ جميع أنحاء العالم.

وجاءت كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لتؤكد نهج بلاده فِيْ دعم أمن الطاقة، حيث قال “نحن نواصل أيضًا ترسيخ مكانة الدولة كَمْزود موثوق للطاقة وداعم أمن الطاقة العالمي، لأنه العمود الفقري لتمكين النمو العالمي والتنمية الاقتصادية “.

تتبنى دولة الإمارات العربية المتحدة نهجًا يركز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة الهِيْدروكربونية من خلال الإنتاج المسؤول للنفط والغاز لدفع عجلة التنمية والنمو والمساهمة فِيْ تحقيق أمن الطاقة العالمي مع العمل على تقليل انبعاثات الكربون.

تقوية سلاسل توريد النفط

استعرض تقرير نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، جهُود دولة الإمارات فِيْ تشجيع الاستثمارات الهادفة إلَّى تعزيز سلاسل التوريد النفطية.

وذكر التقرير أنه فِيْ الوقت الذي يتباطأ فِيْه الاستثمار فِيْ مصادر الوقود الهِيْدروكربوني فِيْ بعض مناطق العالم، تواصل الإمارات ضخ استثمارات كبيرة وتنفِيْذ مشاريع استراتيجية من أجل ضمان استمرارية سلاسل توريد النفط وتعمل على زيادة طاقاتها الإنتاجية من النفط. والغاز، مما يضمن استمرار دورها النشط كشريك مسؤول وموثوق فِيْ تأمين إمدادات الطاقة لشركائها، حيث تتحرك الدولة بخطى قوية ومدروسة لرفع طاقتها الإنتاجية من النفط الخام إلَّى 5 ملايين برميل يوميًا عَنّْ طريق 2030.

استكشاف الموارد الهِيْدروكربونية

وأشار التقرير إلَّى أنه بموجب هذه الاستراتيجية تم توسيع نطاق مشروع المسح الجيوفِيْزيائي ثلاثي الأبعاد فِيْ إمارة أبوظبي، وهُو أكبر مشروع مسح يشمل المناطق البرية والبحرية فِيْ العالم لإجراء عمليات مسح واستكشاف شاملة. استخدام أحدث التقنيات لتغطية المناطق غير المستكشفة فِيْ البر والبحر واستكشاف موارد الهِيْدروكربونات الجديدة فِيْ إمارة أبوظبي.

من أجل تعزيز دورها كَمْزود موثوق للطاقة فِيْ العالم على المدى الطويل، أطلقت أدنوك، نيابة عَنّْ حكومة أبوظبي، الجولتين الأولى والثانية من العطاءات التنافسية لإمارة أبوظبي فِيْ عامي 2022 و 2022، حيث قدمت عددًا من العروض الرئيسية. المناطق البرية والبحرية بهدف تسريع استكشاف وتطوير موارد النفط والغاز فِيْ أبوظبي.

وكجزء من الجولات التنافسية، وقعت أدنوك عددًا من اتفاقيات الامتياز التي تم بموجبها منح مناطق جديدة للتنقيب عَنّْ النفط والغاز وتطويرهما وإنتاجهما، مما ساهم فِيْ توسيع قاعدة امتياز أبوظبي وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية الدولية. .

حققت دولة الإمارات العديد من الإنجازات النوعية، مثل الاكتشافات الجديدة لموارد نفطية غير تقليدية يمكن استخلاصها فِيْ المناطق البرية، تقدر بنحو 22 مليار برميل، بالإضافة إلَّى زيادة احتياطي النفط التقليدي بمقدار 2 مليار برميل … بالإضافة إلَّى اكتشاف احتياطيات جديدة تقدر بسبعة مليارات برميل من النفط الخام. و 58 تريليون قدم مكعب من الغاز التقليدي، مما يضع الإمارات فِيْ المرتبة السادسة عالمياً من حيث احتياطي النفط والغاز.

مرافق تخزين الزيت المخصصة

نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة فِيْ إنشاء مرافق مخصصة لتخزين النفط فِيْ عدد من الدول الآسيوية كجزء من استراتيجيتها التطلعية لدعم قطاع الطاقة العالمي وتعزيز قدرته على الاستجابة بشكل فعال وتنافسي لسيناريوهات أسواق الطاقة المختلفة، بالإضافة إلَّى البناء. أكبر مشروع تخزين نفط منفرد فِيْ العالم بطاقة 42 مليون برميل. من النفط الخام فِيْ إمارة الفجيرة بقيمة 4.4 مليار درهم.

أصبح ميناء الفجيرة، الذي يستقبل ناقلات النفط العملاقة ويطل على خليج عمان والمحيط الهندي، مركزًا عالميًا لتصدير النفط والمنتجات المكررة وتزويد السفن بالوقود لتشكل شريانًا استراتيجيًا عالميًا يضمن تدفق إمدادات النفط.

واصلت أدنوك إنجازاتها النوعية كَمْجموعة متكاملة من الشركات المتخصصة التي تعمل فِيْ جميع مجالات قطاع النفط والغاز، بما فِيْ ذلك التنقيب والتطوير والإنتاج والتخزين والتكرير والتوزيع، لتطوير مجموعة واسعة من المنتجات البتروكيماوية.

الطاقة المستدامة

بدأت الإمارات أولى استثماراتها فِيْ مجال الطاقة المتجددة منذ 15 عامًا، وبفضل رؤيتها الاستباقية، تمكنت من توقع التحول القادم فِيْ مشهد الطاقة، والمراهنة على التقنيات والحلول الناشئة التي أثبتت جدواها بمرور الوقت.

تستضيف دولة الإمارات المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، وكانت أول دولة فِيْ المنطقة توقع وتصدق على اتفاقية باريس، وكذلك أول دولة فِيْ المنطقة تلتزم بخفض الانبعاثات فِيْ جميع القطاعات الاقتصادية. .

الإمارات العربية المتحدة هِيْ أيضًا أول دولة فِيْ الشرق الأوسط تشغل محطة للطاقة النووية كطاقة سلمية وخالية من الكربون. من المتوقع أن تصل قدرة البلاد على إنتاج الطاقة النظيفة، التي تجمع بين الطاقة المتجددة والنووية، إلَّى 14 جيجاوات بحلول عام 2030.

تعد دولة الإمارات من بين أكبر الممولين الحكوميين للطاقة النظيفة فِيْ العالم وتسعى إلَّى تعزيز مكانتها المؤثرة فِيْ مجال الطاقة المتجددة بالإضافة إلَّى ريادتها فِيْ قطاع النفط. كَمْا أكدت عزمها على تمويل تطوير مشاريع الطاقة الشمسية فِيْ مختلف دول العالم، والتي تقدر طاقتها الإنتاجية بآلاف الميغاواط من الكهرباء النظيفة.

كَمْا عززت الدولة ريادتها على المستوى الإقليمي فِيْ استثمارات الطاقة المتجددة والنظيفة على المستويين المحلي والدولي، حيث تمتلك الإمارات ثلاثة من أكبر وأقل محطات الطاقة الشمسية فِيْ العالم، ولديها استثمارات فِيْ مشاريع الطاقة المتجددة فِيْ 70 دولة. وتشمل هذه الاستثمارات تقديم أكثر من مليار دولار أمريكي فِيْ شكل منح وقروض إلَّى 27 دولة جزرية فقيرة الموارد أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.

مورد موثوق للهِيْدروجين

كجزء من نهجها القائم على الابتكار وتوقع التغييرات، تستكشف دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من الفرص فِيْ مجال الهِيْدروجين كوقود واعد وخالٍ من الكربون وله سوق محدود فِيْ الوقت الحالي، ونتوقع أن يشكل سوقًا كبيرًا جزء من مزيج الطاقة خلال العشرين سنة القادمة.

تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بإمكانية أن تصبح موردًا موثوقًا به للهِيْدروجين الأزرق والأخضر لأنها تدرس الآن جدوى الفرص فِيْ أسواق التصدير فِيْ آسيا وأوروبا.

فِيْ إطار جهُودها المستمرة لترسيخ ريادة أبوظبي فِيْ اقتصاد الهِيْدروجين النظيف والاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على الأمونيا الزرقاء منخفضة الكربون، حققت أعمال التكرير والتصنيع والتسويق فِيْ أدنوك العديد من النجاحات، بما فِيْ ذلك بيع الشحنات التجريبية من الأمونيا الزرقاء “ناقل للهِيْدروجين” بالإضافة إلَّى تطوير منشأة عالمية المستوى لإنتاج الأمونيا “الزرقاء”.

عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على دمج قدرات وإمكانيات شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) لشراء حصص فِيْ شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ( مصدر). سيؤدي هذا الاندماج إلَّى توحيد أصول الطاقة المتجددة تحت العلامة التجارية One Business، مما يساهم فِيْ تحقيق هدف الدولة المتمثل فِيْ تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 مع ضمان النمو الاقتصادي المستدام.

ساهمت مصدر بشكل كبير فِيْ تحقيق أهداف الدولة فِيْ مجال الطاقة المتجددة ولعبت دورًا محوريًا فِيْ تنويع محفظة الطاقة المتجددة فِيْ البلاد ومضاعفتها إلَّى 400٪ خلال السنوات العشر الماضية. كانت الإمارات العربية المتحدة مستثمراً رئيسياً فِيْ بعض أكبر مشاريع طاقة الرياح فِيْ المملكة المتحدة، مثل Dudgeon و London Array، والتي ساهمت فِيْ تعزيز مكانة بريطانيا كسوق عالمي رائد لطاقة الرياح البحرية.