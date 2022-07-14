الإمارات.. مكانة استراتيجية وريادة عالمية بمنظومة اقتصادية متكاملة

رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها الاقتصادية العالمية، من خلال نظام اقتصادي وطني متكامل، يهدف إلَّى تعزيز مستويات النمو فِيْ مختلف القطاعات.

وذلك من خلال المبادرات والبرامج والخطط التي تستشرف المستقبل وتستثمر فِيْ فرصه، الأمر الذي ساهم فِيْ تعزيز مكانة الدولة وريادتها فِيْ مؤشرات التنافسية العالمية.

أكدت كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس الدولة، التي ألقاها أمس، على الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد، باعتباره ركيزة أساسية فِيْ خطط المرحلة المقبلة، حيث تواصل دولة الإمارات تعزيز اقتصادها. من خلال اتفاقيات اقتصادية شاملة مع مختلف دول العالم، ورؤى استراتيجية تتوافق مع اتجاهات العالم ومستقبل القطاعات، ومبادرات نوعية تقوم على مضاعفة مستويات النمو بما يتماشى مع متطلبات المستقبل. المسرح.

إنجازات الجودة

حققت دولة الإمارات خلال الفترة الماضية مجموعة من الإنجازات النوعية التي عززت التنوع الاقتصادي، حيث ساهمت القطاعات غير النفطية بشكل أساسي فِيْ نمو الناتج المحلي الإجمالي، وانخفضت مساهمة الصناعات الاستخراجية فِيْ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 29.1٪. فِيْ عام 2022 إلَّى 27.7٪ فِيْ عام 2022، وفقًا لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والتي تتماشى مع سياسات الدولة الاقتصادية من حيث التنويع الاقتصادي، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز غير المواطنين الوطنيين. الصناعات النفطية.

ارتفع الناتج المحلي لدولة الإمارات خلال العام الماضي، محققًا نموًا بنسبة 3.8٪ بالأسعار الثابتة، متجاوزًا تقديرات وتوقعات المؤسسات الدولية التي قدرت نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات فِيْ عام 2022 بنسبة 2.1٪.

القدرة التنافسية الصناعية

بينما عززت الدولة مكانتها الاستراتيجية فِيْ القطاع الصناعي، بعد العام الماضي، سجلت الصادرات الصناعية الإماراتية مستوى قياسيًا، حيث ارتفعت إلَّى 116 مليار درهم، مقابل 78 مليار درهم قبل عامين، فِيْ حين أن مساهمة القطاع الصناعي فِيْ بلغ الناتج المحلي الإجمالي 140 مليار درهم خلال العام الماضي.

نتيجة للجهُود المبذولة فِيْ القطاع الصناعي، صنفت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) دولة الإمارات العربية المتحدة فِيْ المرتبة الأولى عربياً فِيْ تقرير الأداء الصناعي التنافسي لعام 2022، والتي حققت خلالها الدولة قفزات كبيرة خلال السنوات الماضية. .

شراكات صناعية متكاملة

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، مع جمهُورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عَنّْ شراكة صناعية متكاملة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة فِيْ 5 مجالات صناعية واعدة، تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.

من جهتها تمكنت دولة الإمارات من ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة لممارسة الأعمال التجارية وتأسيس الشركات وجذب الاستثمار الأجنبي، واحتلت المرتبة الأولى عربياً و 19 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بحسب إلَّى تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي لعام 2022 الصادر عَنّْ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. الأونكتاد “.

كَمْا احتلت دولة الإمارات المرتبة 17 عالمياً فِيْ تدفقات الاستثمار الخارجي إلَّى دول العالم، بإجمالي 22.5 مليار دولار خلال العام الماضي، بمعدل نمو 19٪ عَنّْ عام 2022.

العلاقات الاقتصادية العالمية

عززت دولة الإمارات علاقاتها الاقتصادية العالمية من خلال توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا، بهدف توسيع شبكة الشركاء التجاريين العالميين لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إبرام سلسلة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم. الأهمية الاستراتيجية إقليميا وعالميا.

تبني دولة الإمارات العربية المتحدة قواعد صلبة تسمح بنمو وازدهار قطاعات الاقتصاد القائم على المعرفة فِيْ المستقبل، وقد عززت مكانتها كوجهة عالمية لتأسيس أعمال قائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال.

وفِيْ هذا الصدد، تم إطلاق مجموعة من الخطط التي ستدفع نحو اقتصاد المستقبل وتحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا قائمًا على علوم وتكنولوجيا متقدمة، وتعتمد على قدرات وكفاءات عالية ومواهب متميزة.

سياسة الاقتصاد الدائري

أطلقت الدولة سياسة الاقتصاد الدائري، والتي حددت توجهاتها فِيْ تحقيق الإدارة المستدامة للاقتصاد والاستخدام الأمثل والفعال للموارد الطبيعية والبيئية من خلال تبني أفضل الأساليب وتقنيات الاستهلاك والإنتاج المستدامة لضمان نمط حياة عالي الجودة للتيار. والأجيال القادمة، وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الهدر.

كَمْا أطلقت استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، بهدف تعزيز مكانة الإمارات كَمْركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة فِيْ تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على التطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج ماديًا ورقميًا. والتقنيات الحيوية، وتسخير التقنيات والأدوات التي قدمتها الثورة الصناعية الرابعة لخدمة أفراد المجتمع وتحقيق سعادتهم.

يواصل الاقتصاد الوطني نموه وأهدافه خلال المرحلة المقبلة، انطلاقا من الركائز التي وضعها الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس الدولة “حفظه الله” خلال كلمته، ومواصلة المضي قدما نحو الصعود. منصات جديدة للقيادة والازدهار.