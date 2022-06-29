الإمارات وألمانيا.. مرحلة جديدة من شراكة الطاقة النظيفة

توج تعاون قوي بين دولة الإمارات وألمانيا فِيْ مجال الطاقة المتجددة فِيْ عام 2017 بشراكة بين البلدين لتوفِيْر إطار للتعاون وتبادل الخبرات.

أكد المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية لشؤون الطاقة والبترول، عمق العلاقات والروابط التاريخية التي توحد الإمارات وألمانيا، مشيداً بتطور هذه العلاقات على كافة الأصعدة وخاصة قطاع الطاقة. والتي توجت بإطلاق شراكة لتعزيز الحوار وخلق فرص فريدة لتسريع التعاون المشترك، ومناقشة كَيْفَِيْة مواجهة تحديات تطوير مصادر الطاقة المتجددة والهِيْدروجين.

جاء ذلك خلال رئاسة العلماء، بحضور عبدالله الهاملي رئيس الشؤون السياسية بسفارة الإمارات فِيْ ألمانيا، وفد إماراتي يقوم بزيارة لألمانيا تستغرق 4 أيام يلتقي خلالها بعدد من الألمان. مسئولي قطاع الطاقة ومسؤولي كبرى الشركات العالمية فِيْ مجال الطاقة النظيفة.

وأوضح أن الهدف من الزيارة يتمحور حول تعزيز جهُود البلدين فِيْ صياغة الأطر والسياسات التنظيمية التي تحكَمْ إدارة وتنمية موارد الطاقة، لا سيما المجالات المتعلقة بتعزيز الطاقة المتجددة والنظيفة ورفع كفاءتها.

كَمْا يهدف إلَّى إضافة بناء القدرات وتمكين الشباب فِيْ مجال الابتكارات والتكنولوجيا المتعلقة بالطاقة النظيفة، والعمل عَنّْ كثب مع الشركاء فِيْ ألمانيا لتحويل التفاهمات والاتفاقيات إلَّى مبادرات ومشاريع جديدة تساهم فِيْ تطوير البيئة النظيفة. قطاع الطاقة فِيْ البلدين، وكذلك رسم خريطة للتعاون المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن مزيدًا من النمو والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.

وشدد على دور هذه اللقاءات الثنائية فِيْ توحيد الرؤى والأهداف وتعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك فِيْ السنوات المقبلة، مشيرا إلَّى أهمية وعمق العلاقة بين الإمارات وألمانيا خلال العقود الماضية فِيْ مختلف المجالات وخاصة تلك المعَنّْية بالطاقة. الجوانب بجميع أنواعها، مع ملاحظة أن تحويل الطاقة وخاصة الهِيْدروجين أصبح ضرورة حيوية فِيْ الوقت الحاضر.

وقال العلماء إن الطاقة هِيْ المحرك الرئيسي والعَنّْصر المحوري للتنمية المستدامة وازدهار الدول والمجتمعات وحماية البيئة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، إلَّى جانب دورها فِيْ تأمين سلاسل التوريد ومعالجة ظاهرة التغير المناخي.

كجزء من جدول الزيارة قام م. التقى بهم شريف العلماء والدكتور باتريك جريشن وزير الدولة بالوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي فِيْ ألمانيا، حيث ناقشا خطوات التعاون المقبلة، ووضع أطر جديدة للمضي قدما فِيْ التوسع. التعاون فِيْ مجال الهِيْدروجين، وسبل تطوير استراتيجياتهم لاستخدام الهِيْدروجين والتقدم المحرز. فِيْ هذا الصدد.

وقال العلماء إن الشراكة الإماراتية الألمانية ساهمت فِيْ تسريع أهداف التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، ودعمت جهُود الجانبين فِيْ صياغة المشاريع والمبادرات الداعمة لتحقيق اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، والتي تعدها دولة الإمارات العربية المتحدة. هِيْ من أوائل الدول التي صادقت، وفتحت آفاقًا واسعة للنمو والتنمية ضمن جهُود البلدين فِيْ تنويع مزيج الطاقة، والاعتماد على الطاقة النظيفة، وبناء المزيد من الشراكات وتعزيز التعاون للاستفادة من الفرص المرتبطة الريادة العالمية للإمارات وألمانيا “.

وفِيْ السياق ذاته، قام وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشئون الطاقة والبترول والوفد المرافق له بزيارة شركة “50 هرتز للنقل” التي تشرف على تشغيل شبكة نقل الكهرباء فِيْ شمال وشرق ألمانيا، وهِيْ الشركة. مسؤولة عَنّْ تأمين إمدادات الكهرباء لنحو 18 مليون شخص.

وكان فِيْ استقباله ستيفان كابفِيْرر، الرئيس التنفِيْذي للشركة، حيث تم إطلاعهم على نظام العمل وآلية دمج أنظمة الطاقة المتجددة فِيْ شبكة الطاقة.

وفِيْ إطار الزيارة، استضافت سفارة الإمارات فِيْ ألمانيا، اجتماع الشراكة الإماراتية الألمانية فِيْ مجال الطاقة، فِيْ إطار استكَمْال “إعلان النوايا” للتعاون المشترك فِيْ مجالات الطاقة بين البلدين، الذي وقع عليه الجانبان بداية عام 2017.

الاجتماع الذي حضره شريف العلماء والوفد المرافق له، والدكتور فالكي بوهميكي، رئيس التعاون الثنائي للطاقة فِيْ الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي فِيْ ألمانيا، وإلين فون زيتزويتز، مدير التعاون الثنائي للطاقة فِيْ ألمانيا. ركزت الوزارة الاتحادية للاقتصاد وحماية المناخ، على استكشاف الاستراتيجيات المستقبلية لدعم قطاع الهِيْدروجين، والتطورات فِيْ هذا الصدد فِيْ البلدين، وفرص تمكين التجارة الثنائية والتحديات التي تواجهها، والإطار التشريعي المنظم لها.

كَمْا ناقش الاجتماع اهمية الدعم المالي الهادف الى تسريع وتيرة العمل لزيادة قيمة الهِيْدروجين وقيمة اساليب النقل بين اشكال الطاقة وسلاسل التوريد.

كَمْا التقى الوفد الإماراتي بعدد من أعضاء البرلمان الألماني برئاسة ليزا بادوم عضو لجنة العمل المناخي والطاقة وعضو حزب الخضر الألماني. مساعي وأهداف البلدين لمواجهة تداعيات التغير المناخي، والتطورات فِيْ هذا الملف الحيوي، والخطوات العملية لتمكين المرأة والشباب، وأهمية اعتماد قطاع النقل على مصادر الطاقة النظيفة.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهُورية ألمانيا الاتحادية أطلقتا شراكة الطاقة الإماراتية الألمانية فِيْ عام 2017، لتعزيز الحوار وتوفِيْر إطار للتعاون فِيْ مجال التحول فِيْ مجال الطاقة. كَيْفَِيْة مواجهة تحديات تطوير مصادر الطاقة المتجددة والهِيْدروجين بين الإمارات وألمانيا.