الإمارات وأمريكا.. تحرك جديد نحو استكشاف فرص دعم المناخ والطاقة النظيفة

تعتزم الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة اتخاذ المزيد من الإجراءات لاستكشاف فرص جديدة من شأنها الحفاظ على المناخ وتعزيز الطاقة النظيفة.

جاء ذلك فِيْ بيان أمريكي إماراتي مشترك صدر عقب اجتماع ثنائي عقد فِيْ جدة بالمملكة العربية السعودية بين رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وخلال الاجتماع، طلب الجانبان من مبعوثي المناخ جون كيري والدكتور سلطان الجابر استكشاف فرص جديدة فِيْ مجال المناخ والطاقة النظيفة لدفع النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

كَمْا أشار الجانبان إلَّى نجاح إكسبو 2022 فِيْ الإمارات والذي عزز دوره كَمْضيف للفعاليات العالمية التي تعزز الاستدامة والابتكار والحوار.

وأشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والرئيس الأمريكي إلَّى أهمية إطلاق مستوطنة المياه والطاقة الشمسية بين إسرائيل والأردن، باستثمارات ودعم إماراتي وأمريكي، كنموذج لشراكات مستقبلية فِيْ المنطقة.

دعا رئيس دولة الإمارات الرئيس بايدن لحضور مؤتمر الدول الأطراف COP28 الذي سيعقد فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة فِيْ عام 2023.

كلف الجانبان فرقهما الخاصة بتحديد مجالات تعميق وتوسيع الشراكات التجارية، بالإضافة إلَّى التفاوض على اتفاقية إطار عمل استراتيجي أوسع بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.