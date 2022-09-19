الإمارات والسعودية تتعاونان فِيْ مجال الرقابة على التأمين

وقع البنك المركزي السعودي ومصرف الإمارات المركزي مذكرة تفاهم لوضع إطار عام للتعاون فِيْ مجال الإشراف والرقابة على قطاع التأمين فِيْ البلدين.

وجرت مراسم التوقيع بحضور محافظ البنك المركزي السعودي فهد بن عبدالله المبارك، ومحافظ البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة خالد بن محمد بلعمى، فِيْ جدة بالمملكة العربية السعودية، على هامش المؤتمر. لاجتماع الدورة العادية (46) لمجلس محافظي البنوك المركزية والمؤسسات النقدية العربية.

وستضع مذكرة التفاهم أسس وضع إطار للتعاون بين الطرفِيْن. تعزيز دور الرقابة على قطاع التأمين فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وتعزيز التعاون والمصالح المشتركة، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وتأتي المذكرة على خلفِيْة اتفاقية حكومية أبرمت مؤخرا بين البلدين الشقيقين تهدف إلَّى تعزيز التعاون فِيْ مجال الخدمات والأسواق المالية.

ستركز مذكرة التفاهم بشكل أساسي على العمل المشترك بين البنك المركزي السعودي ومصرف الإمارات المركزي، فِيْما يتعلق بتبادل المعلومات الرقابية والتنظيمية المتعلقة بقطاع التأمين، بما فِيْ ذلك قواعد الملاءة، وكَيْفَِيْة احتسابها. الأحكام الفنية، وقواعد سياسة الاستثمار، وكذلك الإجراءات المتعلقة بالإشراف والمتابعة والإنفاذ على الشركات العاملة فِيْ القطاع، بما فِيْ ذلك الشركات العابرة للحدود. كَمْا اتفق الطرفان على التعاون فِيْ مجال التدريب وتبادل الخبرات الإشرافِيْة.

كَمْا سيتعاون المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة والبنك المركزي السعودي على تطبيق المعايير الدولية فِيْ أسواقهما، ولا سيما المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية، بالإضافة إلَّى المعايير والتوصيات الصادرة عَنّْ الرَابِطْة الدولية لمراقبي التأمين و مجلس الخدمات المالية الإسلامية.

كَمْا تنص مذكرة التفاهم على تبادل المعلومات المتعلقة بالأنشطة المشبوهة والاحتيال فِيْ قطاع التأمين وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

أكد محافظ البنك المركزي السعودي تطلعه للعمل يدا بيد مع البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. تعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين المملكة ودولة الإمارات فِيْ مجال التأمين، وتقوية الهِيْكل الاقتصادي دعماً لنمو وازدهار قطاع التأمين فِيْ البلدين الشقيقين.

من جانبه قال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة نسعى إلَّى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع نظرائنا فِيْ المملكة العربية السعودية فِيْ المجالات المالية، بما فِيْ ذلك قطاع التأمين، الأمر الذي من شأنه أن يسهم فِيْ تحسين أداء نظام الرقابة على القطاع المالي، وزيادة نمو الاستثمار والتعاون التجاري، وتعميق أواصر الشراكة الاقتصادية بين البلدين.