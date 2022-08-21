الإمارات والطاقة النظيفة.. درس عملي فِيْ التحول الطموح وفق رؤية واقعية

تتحول الإمارات إلَّى عصر الطاقة النظيفة وفق استراتيجية واضحة ورؤية واقعية وطموحة تراعي كل الظروف والمتغيرات فِيْ هذا القطاع الحساس لنهضة العالم.

تم الكشف بإسهاب عَنّْ رؤية دولة الإمارات لشروط ومحددات الانتقال الآمن لعصر الطاقة النظيفة من قبل الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة لشؤون تغير المناخ.، من خلال مقال فِيْ جريدة “بروجيكت سنديكيت”.

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الانتقال الآمن .. أهم دروس انتقال الطاقة

سلط الدكتور سلطان الجابر فِيْ مقالته بعَنّْوان “انتقال طاقة جريء وواقعي” الضوء على مخاطر التخلي الفوري عَنّْ نظام الطاقة الحالي قبل بناء نظام جديد قادر على تلبية الاحتياجات العالمية.

وأوضح الجابر أن الأحداث العالمية الأخيرة أوضحت أن التخلي الفوري عَنّْ نظام الطاقة الحالي يهدد النمو الاقتصادي والتقدم فِيْ العمل المناخي، فضلاً عَنّْ تقويض فرص تحقيق انتقال عادل ومنصف للجميع.

وأشار الجابر إلَّى نقطة مهمة للغاية وهِيْ أن نجاح التحول فِيْ قطاع الطاقة يتطلب إحراز تقدم فِيْ كل من النمو الاقتصادي والعمل المناخي، مما يعَنّْي الحاجة إلَّى نهج شامل يستفِيْد من تجارب جميع القطاعات والشرائح. المجتمع، بما فِيْ ذلك الخبرات والإمكانيات والقدرات المتوفرة فِيْ نظام الطاقة الحالي.

وحث سلطان الجابر العالم على التعلم من دروس الماضي القريب، لا سيما أزمة إمدادات الطاقة العميقة التي واجهها العالم مع بدء التعافِيْ الاقتصادي من جائحة كوفِيْد -19، وازدادت حدته بسبب روسيا- الصراع الأوكراني.

يشرح حديث الجابر منطقياً أسباب رد الفعل الكبير الذي قادته الدول المتقدمة على مزيج الطاقة خلال الفترة الماضية، لدرجة أن بعضها تحدث قبل الأزمة عَنّْ ضرورة الانسحاب من استثمارات الطاقة التقليدية، ثم قريباً مع الأزمة حتى عاد إلَّى استخدام الفحم كَمْصدر للطاقة فرضه عليه. الحاجة والظروف الحالية.

وأشار الجابر بوضوح إلَّى أن الدرس المستفاد من هذه الأزمة هُو أنه من السابق لأوانه أن تتبنى الحكومات سياسات تؤدي إلَّى سحب الاستثمارات من قطاع النفط والغاز، قبل تأمين بدائل مناسبة ومجدية.

وتابع “هذه الخطوة ستؤدي إلَّى نتائج عكسية وتقوض أمن الطاقة وتؤثر سلباً على استقرار الاقتصاد العالمي، حيث ستقلل من حجم التمويل الذي يمكن استثماره لتمكين تحول منطقي ومتعمد فِيْ قطاع الطاقة”.

إنجازات الإمارات .. درس عملي للعالم

تحتل دولة الإمارات مكانة عالمية مرموقة من حيث الجهُود المبذولة للتحول نحو الطاقة النظيفة، وذلك بفضل إنجازاتها التي تضمن لها ريادة غير مسبوقة.

وكان من بين تلك الإنجازات نجاح دولة الإمارات فِيْ رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلَّى أكثر من 80٪ من إجمالي الطاقة الإنتاجية الجديدة للكهرباء خلال العام الماضي، بحسب الدكتور سلطان الجابر.

وأشار الجابر إلَّى أن هذا الرقم مؤشر واضح على أن التحول فِيْ قطاع الطاقة يمضي قدما.

كَمْا تمتلك الإمارات ثلاثة من أكبر محطات الطاقة الشمسية فِيْ موقع واحد فِيْ العالم، وقد استثمرت فِيْ مشاريع الطاقة المتجددة فِيْ أكثر من 40 دولة متطورة ونامية، بحسب الجابر.

كَمْا يتضح المزيد من الإنجازات بالنظر إلَّى أن الإمارات تخطط لتوسيع محفظتها من مشاريع الطاقة المتجددة للوصول إلَّى طاقة إنتاجية تبلغ 100 جيجاوات بحلول عام 2030، وفقًا للمقال.

يقول الدكتور سلطان الجابر “لقد استثمرنا فِيْ الطاقة النووية السلمية ونركز على إرساء أساس متين لسلسلة قيمة متكاملة للهِيْدروجين كعامل ضروري فِيْ تحقيق الحياد المناخي”.

وأضاف “بينما تستمر الإمارات فِيْ كونها مورداً موثوقاً للنفط والغاز الأقل كثافة فِيْ الانبعاثات فِيْ العالم، فإننا نعمل على خفضه بنسبة 25٪ إضافِيْة قبل نهاية عام 2030”.

الحياد المناخي … إنجاز منطقي للإمارات

وأشار الدكتور سلطان الجابر فِيْ مقالته إلَّى أن الإمارات هِيْ الدولة الأولى فِيْ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعلن عَنّْ مبادرة استراتيجية سعياً وراء الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وأوضح “نحن مستمرون فِيْ العمل للحد من الانبعاثات فِيْ جميع الأنشطة الاقتصادية فِيْ الدولة، وقد وضعَنّْا أول برنامج فِيْ المنطقة لالتقاط واستخدام وتخزين الكربون على نطاق صناعي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية”. أدنوك “تعمل على تأمين احتياجات الكهرباء لعملياتها من مصادر نووية سلمية وخالية من الطاقة الشمسية. الانبعاثات”.

وشدد على أنه مع اقتراب الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف هذا العام، وبينما تستعد الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر العام المقبل، نحتاج إلَّى التركيز على الحلول العملية التي تساهم فِيْ تعزيز أمن الطاقة من خلال ضمان الوصول إلَّى الإمدادات المستدامة بأسعار معقولة.